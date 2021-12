España es el país con la Navidad más aperturista de toda Europa

Con la sexta ola pulverizando todos los récords conocidos de la pandemia y la variante ómicron haciendo estragos, España vive una Navidad prácticamente ‘normal’, sin limitaciones de movilidad, sin cancelaciones de eventos, con discotecas y ocio nocturno abiertos hasta altas horas de la madrugada y con restaurantes funcionando al máximo de su capacidad. Calles repletas de personas admirando los alumbrados navideños y a la espera de la mítica cabalgata de Reyes. Familias juntas en torno a la mesa y tiendas llenas de gente que apura los últimos regalos.

Un escenario difícilmente imaginable hace unos meses si nos dijesen que la incidencia del país estaba por encima de los 800 casos por cien mil habitantes, algo solo superado tras las pasadas Navidades, cuando a pesar de tomar medidas como el cierre perimetral, la tercera ola llegó con un fuerte impacto. Y es que resulta paradójico que España sea actualmente el único país de Europa que no ha impuesto restricciones para tratar de evitar las graves consecuencias que la mayor interacción social de estas fechas puede traer consigo. Repasemos cómo están los demás, nuestros vecinos.

ALEMANIA CIERRA DISCOTECAS Y LIMITA A DIEZ PERSONAS LAS REUNIONES. Para no alejarnos mucho de la situación que tiene actualmente España, empecemos por Alemania, que en la actualidad registra una incidencia de 707 casos por cada cien mil habitantes a catorce días, y con tendencia sostenida a la baja. A priori, parecería estar en mucha mejor situación que nuestro país, pero las autoridades han decidido curarse en salud e imponer restricciones para estar fechas. Así, desde el 28 de diciembre se retomaron los límites que restringen las reuniones privadas a un máximo de 10 personas (en España solo es una recomendación). Además, para evitar que las fiestas generen contagios, directamente, se han cerrado las discotecas. “El coronavirus no se toma un descanso en Navidades”, dijo el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

PORTUGAL BAJA LAS REJAS DE LOS BARES Y CANCELA EVENTOS. También nuestra vecina Portugal ha optado por duras medidas para contener las celebraciones. Pese a tener una incidencia mucho menor que la de España, con 595 casos por cada cien mil habitantes, desde el pasado 26 de diciembre se ha obligado a bares y discotecas a cerrar puertas. Las reuniones al aire libre quedan limitadas a un máximo de diez personas, por lo que no puede haber macroeventos típicos de Navidad como las cabalgatas. Y, además, se recomienda a todos los que puedan teletrabajar hasta el día 9.

FINLANDIA CLAUSURA BARES A LAS 18.00 horas Y SUECIA SIENTA A LOS CLIENTES. Los países nórdicos son en estos momentos de los que se encuentran en una mejor situación, dentro de la gravedad de la sexta ola, de Europa, pero aún así han decidido ser previsores. Así, Finlandia, con una incidencia de 457 casos por cada cien mil habitantes, cierra bares y restaurantes a las 22.00 horas desde el 24 de diciembre. De hecho, a partir del día 28, y durante las tres siguientes semanas, los restaurantes deberán cerrar puertas a las 18.00 horas, teniendo también un aforo limitado. Y las tiendas, teniendo también que cerrar a las 22.00 horas, tienen prohibida la venta de productos a partir de las 21.00 horas. Los finlandeses, por tanto, deben apurar sus compras de regalos de Navidad.

En Suecia sucede algo parecido, con 328 casos por cien mil habitantes de incidencia, los bares, cafeterías y restaurantes solo podrán atender a los clientes sentados a partir del miércoles y, al igual que en Portugal, se recomienda a los que puedan teletrabajar.

EN PAÍSES BAJOS SE HA DECRETADO UN CONFINAMIENTO ESTRICTO Y OBLIGADO HASTA EL próximo 14 DE ENERO. Por otro lado, en los Países Bajos es donde más limitaciones se han impuesto, pues con la incidencia a catorce días disparada hasta los 1.269 casos por cien mil habitantes, el país no ha querido arriesgarse a seguir sumando y ha decretado la vuelta del confinamiento obligatorio hasta el próximo 14 de enero. Así, se ha cerrado por completo la hostelería, la cultura, las escuelas, universidades, tiendas no esenciales y deporte con aficionados. Además, en cuanto a las reuniones sociales, no se permiten superar los dos no convivientes en el exterior y, en las casas, tampoco se pueden exceder los dos visitantes, excepto en Nochebuena, cuando se hizo una excepción, pudiendo entrar cuatro. Esto, con todo, no será aplicable en Fin de Año.

REINO UNIDO SE PLANTEA AISLAR AL PAÍS DOS SEMANAS E IRLANDA SE PARALIZA DESDE LAS 20.00 HORAS. El Reino Unido se encuentra dividido entre zonas como Inglaterra, donde Johnson trata por todos los medios, sumido en la debacle política de su partido, de no tener que imponer nuevas restricciones, aunque los expertos ya barajan la posibilidad de confinar al país dos semanas, con la incidencia creciente de 1.474 casos por cien mil habitantes; y otras como Irlanda, donde los bares y restaurantes ya cierran a las 20.00 horas, con 1.269 de incidencia.

DINAMARCA IMPIDE DURANTE UN MES LA ACTIVIDAD DE CINES, TEATROS, MUSEOS Y SALAS DE CONCIERTOS. Dinamarca, el país con peor situación de Europa debido, entre otras cosas, a que ómicron ha elevado la incidencia hasta los 2.121 casos por cien mil habitantes, cerrará durante un mes entero teatros, cines y salas de conciertos, así como parques de atracciones y museos, para contener la propagación de la cepa.

FRANCIA SE QUEDA SIN FUEGOS ARTIFICIALES NI MÚSICA EN AÑO NUEVO, CON EL PUNTO DE MIRA SOBRE los NO VACUNADOS. Y, finalmente, en Francia, después de que el ocio nocturno fuese obligado a bajar las rejas ya desde principios de mes, el Gobierno ya pidió a las alcaldías que cancelen los conciertos y los fuegos artificiales previstos para Año Nuevo. Además, está sobre la mesa el restringir al mínimo las posibilidades de ocio y actividades para los no vacunados.