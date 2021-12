Galicia supera este domingo los 8.000 casos activos y los 900 contagios de covid

SANTIAGO. EP. Galicia supera ya las 8.000 infecciones activas con una nueva subida de la incidencia hasta los 8.204 --que suponen 643 más que el día anterior--. Aumentan también los nuevos contagios hasta los 958 --159 más que la jornada pasada--. Por su parte los pacientes hospitalizados por covid ascienden a 223 --18 más-- y la tasa de positividad sube hasta el 11,2%. Según los datos publicados en la mañana de este domingo por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este sábado, hay 35 personas ingresadas en UCI por la covid-19 en Galicia y suben a 188 las hospitalizadas en otras unidades.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria aumenta en tres de las siete, mientras se mantiene sin cambios en la de A Coruña y desciende en otras tres.

De este modo, el área de Vigo continúa con 14 pacientes covid en UCI y aumentan a 47 los ingresados en otras unidades --dos más--, mientras que en la de Pontevedra suben los casos hospitalizados en unidades convencionales, donde hay 31 --ocho más--, pero los ingresados en UCI no registran cambios y continúan con 3.

En el distrito de Ourense no registran cambios en UCI, donde continúan con siete hospitalizados, pero aumentan los pacientes en planta hasta los 57 --once más--. Por otro lado, la presión hospitalaria desciende en Ferrol, que continúa sin pacientes en críticos y con 19 en unidades convencionales --uno menos--. También baja en la de Santiago, que se mantiene con seis ingresados en planta pero con uno menos en UCI --tres en total-- y en Lugo, donde no se registran cambios en críticos --cuatro pacientes-- y hay siete en planta --uno menos--. A Coruña es el único distrito que no registra cambios, con 21 hospitalizados en unidades convencionales y cuatro en UCI.

MÁS DE 8.000 CASOS. Galicia mantiene la tendencia ascendente de casos activos de Covid-19, que se sitúan en 8.204, que implican 643 más que en la jornada anterior, al haber más contagios (958) que altas (314), a los que se suma un fallecimiento. Las infecciones activas aumentan de nuevo en las siete áreas sanitarias gallegas, con la de Vigo a la cabeza (+268), seguida de la de Ourense (+115); Pontevedra (+88); A Coruña y Cee (+84); Ferrol (+40); Lugo (+26) y Santiago y Barbanza (+22). Así, con más casos activos continúa el área de Vigo, con 2.449; seguida de la de Ourense, con 2.041; A Coruña y Cee, con 1.137; Pontevedra y O Salnés, con 954; Lugo, con 645; Santiago y Barbanza, con 595; y a la cola sigue la de Ferrol, con 383. Según los últimos datos actualizados en la tarde de este pasado viernes por el Ministerio de Sanidad, Galicia cuenta con una tasa a 14 días de 262,60 casos por 100.000 habitantes, por lo que por tercer día supera la media de España, que está en 248,18.

MÁS DE 900 CONTAGIOS. Los nuevos contagios de covid-19 continúan en aumento y ya superan la barrera de los 900. Concretamente, en las últimas 24 horas se han notificado 958, que suponen 159 más que en la jornada anterior y tras registrar el viernes 819 contagios, 780 el jueves, 704 el miércoles, los 494 del martes y haber comenzado esta semana con 415. De este modo, las personas contagiadas en Galicia desde el inicio de esta pandemia ascienden a 193.994, de las que 44.841 corresponden al área de A Coruña y Cee; 40.792 a la de Vigo; 27.955, a la de Santiago y Barbanza; 24.617, a la de Ourense; 22.690, a la de Pontevedra y O Salnés; 20.917, a la de Lugo; y 12.182, a la de Ferrol.

Según los datos actualizados por la Consellería de Sanidade, desde el inicio de esta crisis sanitaria se han realizado 3.037.595 PCR en Galicia, que implican 16.068 más que las contabilizadas hasta el día anterior. En cuanto a la tasa de positividad de las pruebas PCR --número de infecciones detectadas cada 100 test--, se sitúa en un 11,2%, tras moverse toda la semana entre el 6% y el 8%. Así, se duplica el umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.