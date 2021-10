Las vacunas están protegiendo indirectamente a los pequeños que no tienen edad de recibirlas

“Las vacunas que estamos usando no son esterilizantes, no generan inmunidad en los puntos de entrada del virus al organismo, como son las mucosas respiratorias, por eso se dice que no permiten alcanzar la inmunidad de grupo”, explica el epidemiólogo de la USC Juan Gestal, que asegura que, “pese a ello, que tengamos un elevado porcentaje de vacunados, le supone al virus gran dificultad para encontrar personas susceptibles a las que infectar”. Apunta que la inmunidad de grupo frente a la Delta estaría entre el 80 y el 87,5 % de población inmunizada, y ya estamos en el 84,6 %. A esto se suma que virus como el de la gripe vuelven a circular, “lo que muestra el debilitamiento del SARS-CoV-2” y, sumado a otros factores, “hace pensar, aunque da cierto miedo decirlo, estamos llegando al final de la pandemia”. Por ello, “cada vez es menos urgente” vacunar a los menores de 11 años y, si termina la pandemia en nuestro medio, “muy posiblemente ya no se les vacune”.