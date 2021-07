Necesaria una PCR negativa para entrar en la hostelería en el 35 % del territorio gallego

La política de la Xunta dentro de esta quinta ola, debido a las diferencias con la tercera –a la que más se asemeja en ritmo de crecimiento–, sigue pasando por compatibilizar la actividad económica con las restricciones para frenar la expansión del virus. Así, “intentamos no castigar de forma desproporcionada al sector de la hostelería con el cierre de los bares” y resto de locales, dijo el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles.

Tras ello, anunció que en el último Comité Clínico se acordó la medida de que fuese necesario presentar una prueba PCR negativa realizada en 72 horas previas, un certificado de vacunación o uno que acredite haber superado la enfermedad, para poder acceder al interior de los establecimientos de restauración situados en los municipios en nivel de riesgo máximo y alto. Esto supone el 35 %, aproximadamente, del territorio gallego, incluidas grandes ciudades como Ourense, Pontevedra y Vigo. Solo los menores de 12 años quedarían exentos de acreditar estos documentos.

“Con estos requisitos buscamos máxima seguridad, al tiempo que tratamos de evitar el cierre de bares y restaurantes”, dijo Feijóo, sirviendo también, adicionalmente, para incrementar la baja participación de la población joven actualmente en los cribados. Así, si hasta ahora los locales de las zonas en nivel máximo debían cerrar, directamente, en estos momentos ya no será necesario, y podrán seguir conservando parte de su actividad siempre que controlen de este modo a los clientes. Además, el horario de cierre permanece fijado a la una de la madrugada.

Cabe mencionar que, para consumir en las terrazas, mientras tanto, no se necesitará de ningún documento. De este modo, “si el 94 % de la población mayor de 40 años ya tiene dos dosis en Galicia, no tendrá ningún problema para ser usuario en el interior de cualquier local, con independencia de que esté en nivel máximo”, precisó Núñez Feijóo. De tal modo que, las terrazas pueden quedar mayormente destinadas para los más jóvenes que, por el momento, no pueden formar parte del proceso de vacunación.

EL OCIO NOCTURNO ESTARÁ CERRADO EN TODO ESE PORCENTAJE. Por lo que respecta al ocio nocturno, este permanecerá cerrado en los niveles de riesgo máximo y alto, mientras que operará al 50 % en interiores y 75 % en las terrazas en el medio, y al 50 % y al 100 %, respectivamente, en el bajo. Eso sí, para todos los establecimientos, independientemente de su nivel de restricciones, será necesario para dejar entrar a cualquier cliente que presente una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas, o un certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad.

Además, los propietarios deberán instalar medidores de CO2 y mantener el requisito de solicitar los datos de los clientes, el uso de las mascarillas y la distancia interpersonal de un metro. Su cierre seguirá fijado a las tres de la madrugada.

Por lo que respecta a los conciertos y actividades al aire libre, se rigen por su propio protocolo, y podrán seguir celebrándose siempre con público sentado, mascarilla y distancia de seguridad.