Sanidade aspira a vacunar a toda la población este mes

Los planes de la Xunta para controlar la pandemia del coronavirus tienen fecha inmedeiata y concreta: este mes de septiembre. El objetivo lo desveló ayer en la Cadena Ser el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña , que subrayó que como mínimo se habrá inmunizado al 95 por ciento de los gallegos.

“Aspiramos al 100% de población vacunada en septiembre”; así de rotundo se mostró Comesaña durante la entrevista en Radio Galicia. El Gobierno gallego pretende acabar con el proceso de vacunación cuanto antes. Septiembre será el mes del impulso definitivo. El responsable de Sanidade se muestra confiado. El ritmo de vacunación es alto y el porcentaje de gallegos inmunizados roza el 78%, lo que representa más del 85% de población diana.

El conselleiro cuenta con que haya ciudadanos que rechacen su dosis, pero espera que sean los menos. Dice además que este alto porcentaje de personas protegidas frente a la covid es precisamente lo que aporta garantías al inicio del curso.

Al buen ritmo de la vacunación lo acompaña una evolución positiva de la pandemia. Según Comesaña, los datos indican el final de la quinta ola. Si habrá una sexta es una incógnita, aunque él no lo descarta y por eso cree que no debemos “confiarnos”, porque “nadie nos libra de tener una nueva ola”.

En proceso juega un papel fundamental la vacunación de los más jóvenes, concretamente del grupo de entre 12 y 19 años, sobre todo ante el inminente comienzo del curso escolar. “El objetivo es finalizar la vacunación de los alumnos de más de 12 años el 19 de septiembre”, informó el pasado jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello.

Feijóo destacó que Galicia es la comunidad con mayor porcentaje de vacunación en esta franja de edad, un proceso que continuará para llegar al 100% de vacunados cuando comience el curso.

Así las cosas, el objetivo para la inmunidad de rebaño parece estar ahora entorno al 90% de la población inmunizada, dadas las declaraciones realizadas el miércoles por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su visita al centro de vacunación de Guadalajara.

Allí, Sánchez celebró la consecución del objetivo primigenio del 70% de la población inmunizada contra la covid y marcó las metas para las próximas semanas. “Vamos a por el 90%”, afirmó.

El del Gobierno gallego, por otra parte, es “vacunar a todo aquel que se quiera vacunar”, tal y como apuntó el presidente de la Xunta.

Y es que, tras el éxito inicial de las autocitas (cuando incluso llegó a colapsarse el sistema) para aquellos grupos de edad que aún no habían sido llamados a vacunarse, los últimos turnos lanzados por la Xunta no han tenido la misma acogida (Sanidade llegó incluso a prorrogar el plazo para las solicitudes). A este respecto, el presidente Feijóo señaló que “se establecerán “mecanismos” de para saber qué ocurre”.

“Aún hay mucho trabajo por hacer, pero el último objetivo sería establecer mecanismos para esas personas que no están vacunadas, saber cual es el motivo y ver que se puede hacer. Empezaremos a ver diferentes opciones; no descartamos ninguna posibilidad para persuadir de la bondad de la vacunación”, afirmó Núñez Feijóo que, con todo, matizó que en España la vacunación no es obligatoria y que las comunidades autónomas tampoco tienen competencias para estipular esa obligatoriedad.

En esta situación, el Ejecutivo gallego “trabaja” para conseguir “lo antes posible” la inmunización de los alrededor de 224.000 gallegos que faltan por vacunar.