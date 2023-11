Ganador de la Espiga de Oro a la mejor película en la Seminci, el primer largo de Laura Ferrés está lleno de ideas conceptuales, narrativas y de puesta en escena. Sin caer en la solemnidad, la autora de Los desheredados (2017), corto premiado en Cannes (Semana de la Crítica), concibe una película que destaca por su ambición y su huida decidida de esquemas y etiquetas.

Con el encuentro entre dos mujeres en el centro, Ferrés desafía tono y estructuras para, entre muchas cosas, proponer un melodrama extraño (con un uso interesante de los costumbrismos), permitirse una fuga más ensayística para reflexionar sobre el rostro y experimentar con el humor desde la puesta en escena, el texto y las interpretaciones de actores no profesionales.

Funcione mejor o peor, en relación a esto último es interesante la apuesta de Ferrés por una manera muy particular de hacer a hablar a los actores, entre la espontaneidad y la declamación. Esa necesidad de rebelarse contra el cine más acomodado (también la particular manera que tiene Ferrés de concebir el plano) es el punto fuerte de 'La imatge permanent'. Pero, paradójicamente, es también el débil. La autora abre tantos frentes, propone tantas cosas, que a ratos su película se vuelve tan escurridiza y tan líquida que cuesta mucho encontrar asideros (de la naturaleza que sea) para verla como una obra compacta y no como un bloc de notas (algunas brillantes) inconexas.