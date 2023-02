La SD Compostela visita al Guijuelo este domingo, a las cinco de la tarde, con la misión de seguir en los puestos más altos de la clasificación. Los santiagueses quieren los tres puntos para continuar la persecución del líder y escapar de un rival directo. El encuentro se disputará en un campo de hierba artificial y la clave, para Fabiano, estará en salir muy enchufados.

El entrenador blanquiazul se mostró satisfecho con el trabajo realizado a lo largo de la semana “Estoy contento con la manera en la que entrenamos”, aunque sufrirá la baja de Jordan por sanción y la del meta Pato Guillén por lesión.

Fabiano estaba contrariado porque “Pato se lesionó jugando, el domingo anterior, en la primera parte. Lógicamente, pedí al club un portero nuevo para tener al menos dos. Al meta que está jugando en el filial no puedo convocarlo porque tiene más de 23 años, por lo que llamamos a Chanza, un chaval que tiene mucho futuro, pero todavía muy jovencito para partidos como estos. No conseguimos un recambio y vino Chanza. Y contento, porque el chaval estaba ilusionado y porque tiene buenas condiciones”.

El técnico compostelanista lamentaba que esta situación condicionaba la forma de jugar porque “Borja llevaba tres años sin jugar y lógicamente no le iba a exponer el equipo, principalmente porque Chanza estaba en el banquillo. Chanza tiene calidad para jugar, pero es un chaval que igual, si tiene que entrar, lo ponemos en un compromiso y quema etapas. Si hay un balón largo y Borja tiene que salir y lo expulsan... Por ello condicionamos la manera de jugar, pero esta semana ya un poco mejor. Ahora, toca esperar. El club me comentó que hay un portero con negociaciones avanzadas. Fenomenal. Tendremos a Chanza, a Borja y seguramente a un nuevo portero la próxima semana”.

JAVI JIMÉNEZ, NUEVO PORTERO. Lo que no se esperaba Fabiano es que cinco horas después de su rueda de prensa se supiera el nombre del nuevo portero del Compostela. El club blanquiazul ha alcanzado un acuerdo con el guardameta Javi Jiménez para lo que resta de temporada..

Javi Jiménez nació en Logroño el 8 de junio de 1987, por lo que cuenta con 36 años. Cuenta con una dilatada experiencia. Comenzó su andadura futbolística en los filiales del Deportivo Alavés y el Real Valladolid demostrando un alto nivel que le llevó a la primera plantilla del conjunto pucelano.

En 2011 aceptó una oferta del Real Murcia, en donde permanecería dos temporadas, para recalar a continuación en el Levante. Desde donde sería cedido a la campaña siguiente al Alcorcón. Una vez abandonó el conjunto valenciano llegó al Elche, con el que llegó a disputar 40 partidos.

En el año 2016 se comprometió con el Huesca por dos temporadas pero una rotura de ligamentos no le permitió ni siquiera debutar rescindiendo su contrato al finalizar su primera temporada en el club aragonés.

Decidió entonces aventurarse en el fútbol extranjero y recaló en el Tromso IL de la Primera División noruega. Pero solo cinco meses después fichó por el UCAM Murcia de la Segunda B.

Tras comenzar la temporada 2018-2019 sin equipo, el 11 de enero de 2019, firmó por el Atlético Saluqueño también de Segunda B. Idéntica situación vivió en la campaña siguiente, que también comenzó sin pertenecer a ningún club para finalmente regresar a la Segunda B de la mano del Algeciras.

En julio de 2020, llegó a un acuerdo con el Salamanca UDS, también de Segunda B, en el que permaneció hasta enero de 2021.

El 25 de febrero de 2022 comenzó su segunda aventura en el extranjero. En esta ocasión Javi Jiménez vistió la camiseta del FK Surkhon Termez, de la Super Liga de Uzbekistán. Y ahora llega al Compostela.

FABIANO QUIERE GANAR. El entrenador de la esedé piensa solo en la victoria. “Mi palabra la firmo en el campo. No estoy en Disneylandia. En el Compostela mamé el fútbol profesional y tiene que doler perder. Si el entrenador dice una cosa, por algo será. Sigo con mi línea hasta el final. Yo no vengo aquí para perder un partido. Puedo equivocarme o triunfar con mis ideas y mis jugadores, pero quiero ganar siempre”.

A la baja del Pato Guillén en la portería se suma la del delantero Jordan. Su puesto será ocupado en Guijuelo por Jaime. Fabiano señala que”viene de mucho tiempo sin jugar. Le di minutos en los dos últimos partidos, pero no estará al 200% como me gustaría, pero los problemas los veníamos arreglando desde principio de temporada. Ahora lo tenemos otra vez, en una posición carente, que nos hace falta, y creo que Jaime puede cumplir perfectamente la baja de Jordan. No está al 100%, pero sí en un porcentaje alto. Estoy contento con como entrenó, lo hizo bien, los compañeros también están contentos con él y fenomenal. Sale Jordan, entra él y sin ningún problema”.

El Guijuelo llega a este partido en mala racha, llevando seis jornadas consecutivas sin ganar (dos derrotas y cuatro empates) y en su peor momento como local (sólo una victoria en sus últimos cuatro partido en su estadio, junto a dos empates y una derrota). El Compos, por el contrario, consiguió vencer en su última experiencia como visitante al Langreo con una gran goleada (0-3, goles de Jaime Santos y Mario por partida doble). Pese a ello, Fabiano sabe que “no hay enemigo fácil. Cuando jugaron aquí no encajaron ningún gol, siguen llevando poquísimos goles en contra y es un conjunto muy fuerte. No tienen un jugador que destaque tanto, pero es un conjunto muy bien entrenado y muy complicado”.

A la complicación de un rival que ocupa la cuarta posición, y que está a solo tres puntos del Compostela, se suma el escenario de juego. El propio técnico del conjunto santiagués reconoce que “es un campo al que no estamos acostumbrados. Esta semana entrenamos en hierba artificial, la última salida también fue a un campo así y estamos preparados”.

Con todos estos inconvenientes, Fabiano lo tiene muy claro: “Tenemos que iniciar el partido muy fuerte, porque sino vamos a tener problemas, porque es uno de los equipos más fuertes de la categoría”.

En entrenador blanquiazul analizó al rival del domingo. “Temo el bloque, porque es muy f uerte defensivamente y cuando ataca te hace daño. Tenemos que explotar sus pocas debilidades e intentar neutralizar sus puntos fuertes, que hemos entrenado aquí para no sufrir el domingo. La clave estará en que el Compostela inicie el partido con mucha intensidad, no tener sorpresas y a ver si somos capaces de doblegarlos. Si no entras muy intenso desde el minuto uno, ya lo tienes muy complicado ganar”.

La victoria ante el Guijuelo es fundamental para no perder de vista a un Arenteiro que marcha firme en el liderato de la clasificación. Y es que el Compostela no da nada por perdido. El propio Fabiano lo reconoce: “Matemáticamente, mientras haya oportunidades y siendo el Compostela, no puedes renunciar a buscar el primer puesto. Eres el Compostela, hay una historia por detrás y no tenemos que bajar la guardia. Debemos luchar hasta el último momento y tengo confianza en mi equipo”.