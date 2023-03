El Multiusos Fontes do Sar tenía todo dispuesto para acoger uno de los grandes partidos de la jornada. El Monbus Obradoiro recibía al Lenovo Tenerife, equipo que Moncho Fernández, técnico compostelano, elogió e incluso llegó a definir como "el equipo que mejor juega de la liga".

Monbus Obradoiro 58 - 78 Leonovo Tenerife Obradoiro : Westermann (2), Robertson (7), Thomas Scrubb (6), Vicedo (7) y Blazevic (2) -cinco inicial-. Zurbriggen (7), Magnay (2), Phil Scrubb (3), Walker, Guerrero (5), Álvaro Muñoz y Álex Suárez (6). Leonovo Tenerife: Fitipaldo (3), Salin (18), Bolmaro, Doornekamp (5) y Shermadini (11) -cinco inicial-. Cook (17), Jaime Fernández (10), Marcelinho (6), Abromaitis, Fran Guerra (8), Diagne y Sergio Rodríguez. Parciales: 11-22, 10-13, 14-19 y 23-24. Árbitros: Calatrava, Jorge Martínez y Fabio Fernández.



La Caldeira estaba preparada para respaldar a su equipo en un partido difícil, pero sabiendo que el empuje de todo el obradoirismo ya sirvió a lo largo de la temporada para hacer frente a grandes equipos, consiguiendo importantes victorias.

Los dos conjuntos se presentaban al encuentro, correspondiente a la jornada 23, con bajas. El Obra mantenía sus bajas ya esperadas: Dragan Bender y Marcus Paige, pero sorprendía con el regreso de David Walker, que se estaba incorporando poco a poco a los entrenamientos con sus compañeros. En el Tenerife, Txus Vidorreta no pudo contar con Joan Sastre.

El partido dio comienzo con el salto entre Marek Blazevic y Giorgi Shermadini, llevándose el segundo el balón. Comenzó fuerte el Tenerife con un Sasu Salin enchufado, triple y a continuación tres más uno efectivo que hacía empezar el partido con un 0-7 en contra del Obra. A los locales les costaría entrar en el partido y los dos primeros puntos vendrían desde la línea de personal por parte de Blazevic, jugador que buscaban los santiagueses en el pick&roll.

Los locales tuvieron problemas para encontrarse en el partido y costaba anotar, pero Kassius Robertson aparecería con dos bombas balsámicas para no dejar que los tinerfeños se despegasen del marcador (6-12). Aún así, los visitantes no bajarían los brazos y, pese a no encontrar a Shermadini, todo el equipo funcionaría bien en ataque.

Westermann estaría irregular en el cuarto, dando algún mal pase e impidiendo jugar fácil. Mientras, con los cambios, el Tenerife aumentaría el ritmo y, entre Marcelinho Huertas y Fran Guerra cerrarían el cuarto 11-22.

En el segundo cuarto, el Obradoiro entraría con otra energía en el cuarto empujados por las correcciones de Moncho Fernández, aunque empezó con nerviosismo. Fernando Zubriggen anotaba de dos y Rubén Guerrero palmeaba una bandeja errada de Thomas Scrubb, acercándose al Tenerife. Pese a ello, Zubriggen comenzaría el cuarto con un par de errores y Jaime Fernández anotaba un triple ante él (15-25).

Aún así, la Caldeira apretó y el Obradoiro, con un parcial de 9-3, se ponía a solo cinco puntos de los tinerfeños, a los que secaron en ataque (20-25). Pasado el ecuador del cuarto, Kass entraba por Zubriggen y, desde ese punto, todo lo construido se desplomó. El Obra se abrió en defensa y el Tenerife desataría su reacción, encabezada por Elgin Cook y Huertas, con un parcial de 1-10 que llevaría al final de los primeros veinte minutos a un 21-35. Las únicsa buenas noticias en ese final de cuarto fue el regreso de Walker, que disputó más de la mitad, y el estreno de Will Magnay en casa.

Los locales se iban a los vestuarios con mal sabor de boca, pero con la idea de regresar a la cancha con la fuerza con la que habían iniciado el cuarto y olvidando el terrible final.

Arrancaba la segunda parte y el Tenerife mostraba sus intenciones iniciales: buscar a Shermadini. Con los bloqueos buscaban el cambio en defensa para que enfrentase a hombres más pequeños, pero también posteaba a Blazevic. Al Obra, en cambio, le costó anotar y no lo haría hasta los dos minutos y medio de cuarto con una bandeja de Leo Westermann.

La estrategia de buscar a Shermadini le funcionaría a Txus Vidorreta, ya que si no podía tirar siempre encontraba a un hombre solo, lo que puso el marcador 23-41 y forzó el tiempo de Moncho. El Obra iría más agresivo en ataque y Kass sacaba una falta, que los árbitros pitaron como personal y sobre la que los santiagueses pedían review por posible antideportiva. Pese a no darla, en el saque de esa falta los locales sacaban un buen triple. Lamentablemente, en la jugada siguiente, un alleyopp de Shermadini era efectivo y sacaba el dos mas uno (26-44) a Blazevic, que se sentaría por Magnay.

Westermann se mostraría desconfiado tras fallar un saque de fondo en campo rival, dejando ir dos posibles tiros cómodos y buscando asistir a sus compañeros sin lograrlo. Por ello, Moncho movió ficha y volvía Zubriggen. Pese a buscar la reacción, está nunca llegó y el Tenerife atacaba cómodo y lograba cerrar el cuarto 35-54, donde lo único positivo en el Obra fue el espíritu de lucha de Maganay.

Se llegaba a los 10 minutos finales y los visitantes iniciaban con la misma idea que en el anterior, apostar por Shermadini, que sacaba un dos más uno al inicio, aunque sin anotar el adicional. El Obra siguió incómodo en Sar, sin encontrarse en ataque y con una defensa endeble de la que el Tenerife se aprovechaba para sacar faltas o canastas, como el triple de Jaime Fernández que forzaba el tiempo de Moncho (38-62).

Fitipaldo buscaba jugadas construidas, que le ganaran minutos al marcador y Jaime seguía haciendo daño. Entraría Huertas por Fitipaldo para darle respiro y, con el brasileño, los visitantes seguían fuertes en ataque. La Caldeira seguía empujando y el Obradoiro tiraba más de corazón y lucha para tratar de maquillar el resultado en ataque, pero sin poder frenar a sus rivales en defensa (46-70). Dentro del desastre, lo positivo vino con Walker volviendo a anotar para el Obradoiro con un triple (49-70).

Por instantes, parecía que los jugadores locales ya no sabían como parar a los de Vidorreta, que lograban la mayor diferencia del partido con triples de Doornekamp y Salin, además de una canasta de Guerra (49-78). En ese momento apareció Kass, que tiró del equipo hasta el final con grandes jugadas individuales, anotando 9 puntos y cerrando el partido 58-78.