La temporada de la SD Compostela acaba de sufrir un giro de guión completamente inesperado. Este martes, poco después del mediodía, el club ha anunciado el cese de su entrenador, Fabiano Soares.

“La Sociedad Deportiva Compostela quiere agradecer el compromiso, el trabajo y la dedicación absoluta que Fabiano siempre ha demostrado, así como el afecto y el cariño que ha tenido siempre con los colores del club. Su trabajo es un peldaño más en el proyecto de volver a hacer grande al Compos. Sólo queda desearle suerte a Fabiano en sus proyectos futuros y que esto no sea un adiós, sino simplemente un hasta luego”, figuraba en el comunicado emitido por el Compos.

En el escrito no se explicaban los motivos por los que se producía el cese, pero Javier García, vicepresidente y portavoz del club, contó a El Correo Gallego que “el equipo entró en una dinámica negativa en el último mes, que nos recuerda a lo sucedido el año pasado. Entonces no se hizo nada por cambiarlo, y nos quedamos fuera del play-off”, por lo que este año han preferido dar un enfoque completamente diferente a la situación. En la pasada temporada, el equipo también estaba en play-off tras 26 jornadas, aunque con 7 puntos menos y en la 5º posición, en lugar de la actual 2º. Sobre Rodri Veiga, que llevaba en ese momento tres derrotas consecutivas y un empate, se decidió que debía finalizar la campaña pese a estar pasando una mala racha, y el equipo finalmente no entró en los puestos de promoción de ascenso. “Es duro tomar una decisión así, y quizá nos equivoquemos. Vamos igual que el año pasado y entonces nos equivocamos al no hacer nada”, añadió Javier García.

La decisión, sin embargo, no ha calado demasiado bien entre los aficionados del Compos, tal y como se puede comprobar en los comentarios a la publicación del club en la que anunciaron el cese, a través de sus redes sociales. En la misma constan más de 100 respuestas, mostrando la gran mayoría de ellas su apoyo al técnico hispanobrasileño y cargando contra la directiva por esta iniciativa, calificada generalmente como un “gran error”. A estos aficionados, Javier García quiere transmitirles que “la decisión, aunque puede ser errónea, se toma por el bien del club”, y concuerda en que “Fabiano es una gran persona y un gran trabajador que lo ha dado todo siempre por el Compostela”, subrayando de nuevo que “no nos gusta hacer esto, pero creemos que es lo necesario”.

De hecho, cuenta que para determinar el cese del entrenador se han tenido en cuenta muchos factores. “Esto no ha surgido por el capricho de nadie, hemos hecho un amplio análisis de lo que consideramos que podríamos ganar y perder con este cambio, lo que sería una lista de pros y contras muy elaborada”.

CONSENSO CON LOS NUEVOS SOCIOS.

Hace apenas una semana, la SD Compostela realizó una enriquecedora reunión en la que se presentaron los nuevos socios de la entidad, liderados por Antonio Agrasar. Ante la duda de muchos seguidores del Compos que cuestionaban la influencia de estos en la decisión sobre Fabiano, Javier García asegura que esta se ha producido “tras llegar a un consenso total entre los que estamos y los nuevos socios, tomándose la decisión este mismo martes por la noche”. Así, a primera hora del día siguiente se le comunicó al entrenador su cese.

CARDEÑOSA, AL MANDO.

Con la marcha de Fabiano el timón de la esedé requiere a un nuevo capitán, y ese será el hasta ahora segundo entrenador del equipo, José Manuel Rodríguez Cardeñosa, aunque por el momento se desconoce por cuanto tiempo. “La decisión se tomó anoche (refiriéndose al martes) por lo que no hemos tenido tiempo de buscar en el mercado. A estas alturas de la temporada, tampoco es sencillo encontrar a un entrenador que conozca como es la SD Compostela y a lo que esta aspira”, señaló el vicepresidente del club. Sin embargo, confía plenamente en Cardeñosa y no cierra las puertas a que ocupe el banquillo del Verónica Boquete indefinidamente. “Vamos a dar un tiempo para Cardeñosa. Conoce a la perfección a la plantilla, a nuestra cantera y todo lo que significa el Compos. Hay un buen entendimiento con él y si los resultados son favorables lo ideal será que se quede toda la temporada. A estas alturas no es fácil encontrar un entrenador y confiamos en Carde”, concluyó Javier García.

Una leyenda de la ‘esedé’: Soares jugó 10 temporadas en el club, y en 2 fue técnico

Muchos aficionados han mostrado su descontento con la decisión alegando que la temporada es muy buena y van segundos, pero sin duda esta no es el la única causa del enfado. Y es que Fabiano es uno de los personajes más queridos de la historia del Compos, y ver como abandona la entidad es algo que duele a muchos seguidores. El brasileño llegó a la esedé con 25 años, en la temporada 92/93, y sólo un año después fue clave en el histórico ascenso a Primera División, así como en las 4 temporadas que el equipo consiguió permanecer en la misma (anotando en ellas 19 goles). Tras el descenso a Segunda, Fabiano permaneció en el equipo 3 años más, y tras un breve paso por el Botafogo volvió a pasar un último año como jugador en la capital gallega (en el curso 2002/2003). Años después, en la 09/10, volvió al club como entrenador para intentar salvarlo del descenso a 2ªB, aunque no fue posible. Ahora, se cierra su tercera etapa dejando al club en una meritoria 2ª plaza, y muchos aficionados han mostrado su deseo de que, más pronto que tarde, Fabiano regrese al club y pueda triunfar como entrenador tanto como lo hizo de jugador.