Manuel Castiñeiras, director deportivo de la SD Compostela, aseguró a El Correo Gallego que comprende la polémica generada por la decisión del club de prescindir de Fabiano: “Puede extrañar que se cese a un entrenador cuando va segundo, pero no es ningún capricho ni algo precipitado”, señaló Castiñeiras, que llevaba barajando esta posibilidad desde hace algunas semanas. “Este cambio no se produce por el empate ante el Bergantiños, no es una cuestión de resultados. Llevo viendo los partidos y los entrenamientos desde la pretemporada, y las sensaciones, desde hace 4 o 5 semanas, no son buenas. Hemos esperado y tenemos argumentos para creer que este es el camino correcto”, añadió el director deportivo, para explicar a los aficionados, especialmente a aquellos más críticos con la decisión, que esta no se ha producido de un día para otro, sino que se han hecho múltiples análisis para determinar si era o no lo correcto.

Entre los motivos por los que se produce el cese, al igual que Javier García, señala que “ahora llega el tramo más importante de la temporada y no queremos afrontarlo con malas sensaciones. Creo que el grupo necesitaba un cambio aunque obviamente nos podemos equivocar. Queremos que todos estén al 100% para lo que viene”. Sobre la toma final de la decisión, Castiñeiras concluyó que “se ha tomado de forma consensuada con los actuales directivos y los nuevos socios” ya que estos últimos “también forman parte del club” y por ello están al tanto de estas cuestiones.