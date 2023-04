La SD Compostela visita este domingo, a las doce de la mañana, al Real Valladolid Promesas con el objetivo de encadenar dos triunfos seguidos. Los santiagueses, en su lucha por hacerse con un puesto para disputar el playoff, afrontan un nuevo encuentro contra un rival directo que está situado a sólo un punto en la tabla.

Para esta importante cita, el técnico de la esedé, Juan Carlos Andrés, avisa del potencial del rival, pero sin olvidarse de las cualidades de los jugadores blanquiazules. Por ello, el foco, apuntó, tiene que estar en este partido, no pensar más allá, sólo en lo que se debe hacer bien para superar al cuadro vallisoletano.

Para el encuentro en los campos anexos al estadio José Zorrilla el Compostela presenta algunas dudas. Allyson continua su proceso de recuperación y Pablo Crespo ya se entrenó, pero tiene una molestia en el tobillo. Ambos son duda a falta del entrenamiento de este sábado antes de partir hacia la ciudad pucelana.

Y es que Juan Carlos Andrés quiere ir paso a paso, día a día. “Como le he dicho a los chicos toda la semana, nosotros ponemos el foco en cada día. En estos momentos estamos pensando en poner el foco en el entrenamiento de este sábado, para poder estar en las mejores condiciones el domingo. Me gusta ver las cosas que pasan por la semana, para tomar decisiones y en eso estamos”.

Para el entrenador del Compostela “el Valladolid B es un rival muy complicado, muy dinámico, muy ajustado en estos momentos, con las ideas muy claras en las cosas que hace y muy intenso después de la pérdida para la recuperación. Se siente cómodo en la creación, acumulando mucha gente por dentro y aprovechando esas situaciones, y luego, cuando se tiene que replegar también está relativamente cómodo. Está en una buena dinámica, en una buena trayectoria y será un partido muy complicado”.

El filial vallisoletano cuenta con un gran potencial. El entrenador de la esedé considera que “cada vez que recupera inicia ataque muy rápido y vertical, con jugadores muy buenos técnicamente y físicos”, pero al mismo tiempo anuncia que “nosotros tendremos nuestras alternativas. Con las condiciones que tenemos y con ciertos matices que podemos encontrar en las cosas que estamos haciendo ahora, vamos a intentar penalizarles.

Después del triunfo de la pasada semana tras una mala racha las caras de los jugadores cambiaron. Juan Carlos Andrés indica que “las semanas son distintas. Quieras que no, la victoria siempre te deja un poso de alegría dentro del cuerpo, que debemos aprovechar como una vitamina para poder afrontar el siguiente partido. La semana pasada afrontábamos el partido con esa mochila de no ganar, ahora, esa mochila tiene que seguir ahí, porque la responsabilidad del fútbol sigue ahí, pero el grado de implicación no ha bajado. La semana ha sido muy buena, porque la gente tiene ambición. Tenemos que seguir demostrando esa ambición de querer seguir ganando y de querer seguir mejorando nuestra situación”.

El final de la competición se acerca y por eso ahora cada victoria adquiere una gran importancia, y más cuando es ante un rival directo. El técnico compostelanista es consciente de que “es un partido importantísimo y muy determinante, pero como todos los que nos quedan de aquí a terminar. Si todos son importantes, significará que estamos compitiendo por algo y que el equipo sigue con opciones. No debemos equivocarnos en los términos. Es un partido muy importante, es el que tenemos ahora, es en el que tenemos que poner el foco y debemos olvidarnos del resto, de calculadoras o clasificaciones. Es el Valladolid B, tres puntos, pensar que los queremos, todo lo que debemos hacer bien para ganarlos y todo lo que tenemos que ser capaces de evitar para que no se nos escapen”.

En su análisis sobre el rival, Juan Carlos Andrés desvela que “es un equipo que está arriba y se presupone que tiene que llevar la iniciativa y muchas veces los errores pesan más que los aciertos. De lo que he visto, me parece un rival muy complicado, con jugadores de mucha calidad, con mucho dinamismo y nos va a costar mucho. No seré yo el que le quite mérito al rival y no perderé un grado de atención en que será un partido muy difícil, más allá de los resultados que haya tenido hasta ahora. Querer hacer un análisis de lo que va a pasar, en función de todas las cosas que han pasado antes, no tiene sentido”.

Pero en este partido el Compostela también juega y tendrá que demostrar su valía sobre el césped. El técnico cree que “nosotros tampoco somos los mismos que hace tres semanas. Quiero que veamos un equipo que se muestre sólido, que defensivamente sea capaz de apretar y juntarse, y que sea ambicioso en área contraria. El resultado que se dé, que sea victoria, pero analizándolo en base a lo que nosotros vamos a hacer y al partido que tenemos que afrontar”.