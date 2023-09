El Monbus Obradoiro comienza una nueva temporada, ofreciendo el primer partido de la Liga Endesa para el conjunto compostelano en el Multiusos Fontes do Sar, este sábado a las 20.45 horas. Los hombres de Moncho Fernández se medirán al Zunder Palencia, recién ascendido, y el técnico santiagués ha ofrecido su primera rueda de prensa de la temporada.

El Alquimista de Pontepedriña comenzó hablando del estado de forma de Jordan Howard: “ La lesión de Jordan y sus molestias están evolucionando positivamente. Ha estado participando toda la semana del trabajo con el equipo. El resto de la plantilla está en perfectas condiciones y esperemos que sigan así hasta el sábado”.

Sobre el trabajo del escolta para habituarse a las rutinas del equipo, el técnico señaló que está en un “proceso acelerado de adquirir, en la media lo posible, porque el tiempo no lo puedes inventar, lógicamente”.

“Ha hecho un esfuerzo grande y está haciéndolo para integrarse con el equipo, como el propio Rigoberto (Mendoza), porque al final también lleva muy poco tiempo. Pero sí, están poniendo lo mejor de ellos, toda la voluntad, y eso también hace mucho más fácil la adaptación. Pero lógicamente, como decía, hace falta el tiempo, porque al margen de todo lo que sean situaciones tácticas y demás, conocer a tus compañeros, entrenar con ellos, saber cómo juegan, eso te lo da el trabajo, la pista. Y eso, como señalaba, no se puede inventar en un papel o en un vídeo. Pero son de los rápidos en los procesos”, añadía.

En relación al partido ante el Palencia apuntó a que sus chicos están “preparados para sacarlo adelante, que es lo que más nos importa”. “Lógicamente, las condiciones ideales de los equipos vendrán más adelante. No sólo la de Monbus Obradoiro, sino la de todos, porque no deja de ser la primera jornada de liga. Pero creo que tenemos argumentos suficientes para poder sacar el partido y obtener la primera victoria.”

También tuvo palabras sobre su rival, quitándole hierro a la supuesta inexperiencia en ACB: “El recién ascendido es el club, porque hay muchos jugadores con mucha experiencia en la liga. Marco (Justo) lleva toda la vida de entrenador ayudante en la ACB, es decir, la conoce mejor que nadie. Entonces, en ese aspecto, las etiquetas son muy peligrosas porque es un equipo que creo que ha sido muy bien construido, dotado de gente que debuta y que va a traer mucha fuerza e ilusión al equipo. Y luego, gente con mucha experiencia, tanto en la Liga Endesa como en el baloncesto europeo. Entonces la etiqueta de inexperiencia sería algo que sacaría”.

“Creo que tienen claro a que juegan y cuáles son sus objetivos en cada play, en cada jugada, en cada situación. Buscan una serie de ventajas que si no las consiguen no se ponen nada nervioso. Son solidarios, se pasan el balón, se pasan muy bien el balón. A mí me ha gustado mucho esta pretemporada. Han jugado más bien un baloncesto de media pista, con muchas opciones en cada play, en cada sistema. Son capaces de mover y aguantar el balón hasta que queden tres o cuatro segundos de la posesión. Son un equipo de, hasta ahora, más de media pista que de juego abierto y de contraataque”, proseguía el Alquimista de Pontepedriña sobre su rival.

Finalmente habló de la química que se forma entre los jugadores santiagueses, mirando más allá de los esquemas que ofrecen los entrenadores del Obradoiro a su equipo: “Lo empiezo a ver, pero es un proceso que no es inmediato. Porque, como decía, el tiempo no se inventa y se requiere tiempo, horas de estar en la pista y horas de jugar partidos. Entonces, es algo que no puedes acelerar, simplemente ocurre. Lógicamente, algunos llevamos cuarenta entrenamientos juntos y muchos llevan bastante más, porque han estado juntos en las temporadas pasadas. Pero es algo que necesita tiempo y trabajo, no es algo que se pueda esforzar o acelerar en la pista".