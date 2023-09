Jordan Howard fue el gran protagonista del Monbus Obradoiro en su debut en competición europea, en el marco de la fase clasificatoria de la Basketball Champions League. Con permiso de Rigoberto Mendoza, el puertorriqueño fue el jugador más destacado de los compostelanos con 20 puntos y 6 de 6 triples anotados.

El martes tuvo un día de locos, ¿cómo lo vivió?

Creo que estoy más cómodo con el equipo. Los entrenadores y todos mis compañeros creen que puedo tomar esos tiros. Estoy acostumbrándome a la ofensiva, esta siendo muy fluida. He encontrado muchas buenas oportunidades y he convertido los tiros. Me siento bien.

Hizo 6 de 6 en triples. Eso es espectacular. ¿Cómo te sentiste?

Me siento bien. No me sentí muy diferente, es para lo que me he preparado desde siempre. Siempre espero que cada tiro entre, y cuando lo consigo, no estoy muy sorprendido. Pero por supuesto que hacer seis de una tirada fue especial. Doy el crédito a mis compañeros.

Recuerdo un momento del partido en el que realizó un tiro, lo materializó y se fue moviendo la cabeza como si fuese algo increíble...

No, eso fue porque me confundí en la jugada que estábamos haciendo. No fue porque convertí el triple, fue porque el entrenador diseñó una jugada y me la cargué. Pero aún así convertí el tiro (risas). Me sentí un poco mal, pero el entrenador me dijo que no me preocupase y siguiera jugando. Llegué aquí hace una semana, así que todavía estoy acostumbrándome a todo. Esa fue la razón.

El equipo fue claramente superior a su rival. ¿Es positivo empezar los clasificatorios con este tipo de partidos para no tener una gran carga física?

Sí, creo que fue un gran inicio para nosotros. Queremos respetar a cada oponente y sabemos que Monar es un buen equipo y que la Liga ABA es una gran competición. Sabíamos que iban a jugar duro, sin embargo, nosotros solo queríamos salir fuertes, que lo hicimos, y también terminar con esa energía. Creo que fue un buen comienzo para nosotros y es un buen modo de prepararnos para estos dos últimos partidos, o eso espero.

¿Cómo se ha sentido Rigoberto Mendoza?

Es difícil. Tengo entendido que se siente mejor. No estoy seguro del resultado médico, pero siempre es complicado ver a tu compañero y hermano caer. Conozco a Rigo desde hace años. Es una muy buena persona y un gran jugador. Al final ganamos, pero al mismo tiempo uno de nuestros hermanos se fue. Así que estamos solo pidiendo y esperando que esté bien, que pueda volver lo más pronto posible.

Ahora toca el Legia, ¿cómo los describiría?

Son un buen equipo. Tienen jugadores que regresaron este año y muchos jóvenes que están en la selección nacional. Tienen buenos e importantes exteriores también. Pero nosotros continuaremos haciendo lo que hacemos, jugar a nuestro baloncesto, defensiva y ofensivamente, para intentar ganar.

Llegó al pabellón cuando aún estaban jugando. ¿Cómo los vio?

Les gusta subir y bajar, correr y jugar en transición. A veces les gusta pararse porque quieren asegurarse de que controlar el partido. Para dictar lo que pasa en él. Por nuestra parte, queremos asegurarnos de controlar lo que depende de nosotros y jugar como sabemos.

¿Cómo ha sido su comienzo como jugador del Obradoiro?

Es genial. Todo ha sido fantástico desde que llegué a Santiago. Me encanta la ciudad, los fans, las personas, los entrenadores y todos los jugadores. Es difícil porque llegué tarde, una semana antes de que la temporada empezara. No es lo más fácil de hacer, pero me estoy ajustando y es fácil hacerlo con estas buenas personas a mi lado.

¿Qué es lo que más le gustó de Santiago?

Me encanta la simplicidad. No es una ciudad grande, pero tiene muchas cosas y está unificada. Puedes sentir la energía de la gente y es una ciudad muy cómoda para mí. Se lo decía a mi familia, que cuando estoy en mi piso o caminando por la ciudad, me siento como en casa. Así que se me hace mucho más fácil estar fuera de casa en un lugar así.

¿Cómo se siente al ser la estrella en el primer partido del Obra en Europa?

Es genial, no solo por mí, porque es sobre este equipo. Estoy haciendo lo que puedo para ayudar a este equipo a ganar y lo hicimos. Saber lo que significa para la ciudad y para esta plantilla, ganar el primer partido europeo... Significa mucho. Es increíble poder ser parte de eso. Estoy feliz por el equipo y por la ciudad. Eso es lo importante para mí.

Enviado especial