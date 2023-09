Están en la final, imagino que es un momento ilusionante...

De verdad que es un momento muy ilusionante para todos los que llevamos años en el club y los nuevos se han impregnado desde la pretemporada. Estamos con este partido en mente, creo que hemos hecho las cosas bien y queremos seguir en nuestra línea. Al final, a un solo partido puede pasar cualquier cosa, pero por trabajo y entrega y lucha no va a ser.

¿Cómo analiza el encuentro ante el Legia?

Creo que salimos un poquito planos al partido y ellos aprovecharon nuestros fallos defensivos. Cuando un equipo se va encontrando cómodo y con opciones de ganar, mete tiros más complicados, se viene arriba y a nosotros nos pasó lo contrario. Al terminar el segundo cuarto hubo un punto de inflexión. Eric tomó los mandos del partido, metió esos ocho puntos consecutivos y ya nos vinimos un poco arriba, nos pusimos otra vez empatados en el marcador y creo que a partir de ahí sí que el equipo volvió a ser un poco el que era.

Vi que compartió unas palabras con Dariusz Wyka entre risas, ¿podría compartirlo?

En ese momento de tensión le estaba protestando al árbitro y justo entré al tiro libre para rebotear y lo que le escucho al árbitro decirle fue “¿te digo yo algo de cómo estás jugando? No, pues cállate”, algo así. Me sorprendí y le dije que es difícil contestar a eso y él me dijo “no quiero decirle nada más”. Entonces el tío se rió. Fue para quitarle hierro.

¿Cómo le sienta ser el capitán del Obradoiro en un momento histórico?

Al final es mi tercer año de capitán, el segundo año que estuve aquí fui el segundo capitán después de Pepe (Pozas). Con normalidad, no me cambia nada en la vida. Intento ayudar al equipo y poco más. Como siempre, disfrutando del camino.