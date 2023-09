El primer ‘trofeo’ de esta temporada para el Monbus Obradoiro se disputará hoy, a las 19.00 horas, en el Antalya Sports Arena. Los santiagueses se jugarán el billete a la fase regular de la Basketball Champions League (BCL) ante el SIG Strasbourg (Francia).

El conjunto francés ha logrado acceder a la pugna por la clasificación tras derrotar al Jonava CBet (Lituania) por 83 a 78 y al Ironi Hay (Israel) por 79 a 74. Los dos choques que han afrontado han sido complicados y se han resuelto de manera ajustada, especialmente el partido de semifinales ante el equipo israelí, que llegó a tenerlo en la punta de sus dedos.

Perteneciente a la ciudad de Estrasburgo, en la frontera con Alemania, el conjunto francés se ha hecho un nombre en su país y en toda Europa. Con el Rhenus Sport por templo, con una capacidad de 6.200 espectadores, el equipo que viste de rojo y blanco ha logrado alzarse con una Ligue Nationale, dos Copas de Francia y alcanzó una final de la Eurocup.

En las últimas temporadas se ha hecho un habitual de la BCL y afronta esta temporada con un presupuesto que ronda los siete millones de euros, doblando la capacidad del conjunto de la capital gallega. Por ello, era el ‘coco’ de la eliminatoria y uno de los equipos con el que se contaba en la final por el pase a la BCL.

Para esta campaña han contratado a Quinton Hooker, Phil Booth, Chaundee Brown Jr., Hugo Invernizzi, Nakye Sanders, Daniel Akin, Illan Pietrus, Sofiane Briki Romuald Morency y Alexandre Bruyere. Además, han cambiado al entrenador principal con la llegada de Massimo Cancellieri.

Habla uno de sus fichajes

Hugo Invernizzi ha sido uno de los protagonistas al ser el jugador más destacado ante el Ironi Hay, especialmente con un triple decisivo que terminó con las esperanzas de los israelíes. “No quedaba mucho tiempo. Solo quería tocar el aro al menos para que el reloj no se parara y lo metí. Pero es el tiro más fácil de hacer en un partido porque no tienes nada que perder. Si lo fallas nadie va a decir nada, así que estoy feliz de que entrase. Pero no creo que fue ese balón que decidió el juego.”, comentaba sobre la jugada.

El partido terminó siendo una locura: “En realidad fue bastante estresante, pero teníamos confianza porque jugamos muy bien todo el encuentro. Estuvimos un poco mal al final, tuvimos dos o tres grandes tiros y volvimos a meternos. Fue un poco estresante, pero nunca perdimos confianza. Creo que jugamos muy bien en las últimas posesiones y fue la mejor forma de hacerlo”.

En el hotel no compartió conversación con la plantilla del conjunto santiagués porque “no conozco a ningún jugador de Obradoiro, pero algunos de mis compañeros sí que jugaron con ellos, como con Jordan Howard o Thomas Scrubb”.

Analizando a su rival

Aún así, admite que si tomó nota del club: “Ya habíamos estudiado un poco sobre los jugadores del Obradoiro, porque nos gusta ver los partidos y jugamos siempre antes que ellos, así que pudimos verlos. Tenemos algunas ideas de los jugadores que tienen, tienen algunos grandes nombres, así que, por supuesto, queremos tenerlos controlados”.

“Creo que es un equipo español típico. Juegan muy bien juntos, tienen un buen tempo, tienen buenos jugadores, buenos anotadores y dos o tres jugadores grandes que nosotros no tenemos, así que quizás esa será la parte clave para nosotros, porque sabemos que somos un equipo más pequeño. Tenemos chicos grandes que rondan los 2 metros, pero no son tan grandes como ellos. Tal vez sea la parte más difícil para nosotros. Y por supuesto tenemos que bajar el tempo, porque sabemos que pueden hacer grandes series. Hay un buen anotador y otros que pueden serlo. Tenemos que estar centrados en sus jugadores altos y los anotadores”. añadía.

De puertas para adentro

También apuntó a las claves de su juego: “Vamos a ser un equipo muy fuerte, como lo vimos en los últimos dos partidos. Siempre tratamos de mantener la defensa y el contacto, para no conceder una canasta fácil. Es algo necesario, porque no tenemos jugadores de gran nombre, no tenemos alguien que pueda ganar un partido por si solo, pero si lo hacemos como equipo vamos a ganar muchos encuentros. Tengo que decir que el Obradoro es un buen equipo. Si tratamos de jugar individualmente no tendemos ninguna oportunidad de ganar, pero si lo hacemos en equipo sí”.

Finalmente habló maravillas de Estrasburgo, ya que “es una gran ciudad, muy turística. A quien le guste la Navidad tiene que venir en diciembre, porque hay muchos mercados increíbles. Es algo que tienes que hacer en tu vida”.