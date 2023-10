No tiene suerte el Monbus Obradoiro con las lesiones. Ya en la pasada temporada perdió a uno de sus mejores fichajes en los primeros compases. El ex NBA Dragan Bender fue víctima de una aparatosa lesión en diciembre. Durante su partido en el pabellón del Bilbao Basket, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, apartándolo de la disciplina competitiva de manera indefinida. Este contratiempo no podría ser más inoportuno y además le negaba a la afición del Obradoiro disfrutar de un gran fichaje que ya estaba llamando la atención de algunos equipos de Euroliga.

La historia parece repetirse. El internacional dominicano El Vikingo Rigoberto Mendoza mostró durante el verano su satisfacción por dar el salto a la liga Endesa con el Monbus Obradoiro, nueve años después de vivir su primera experiencia en el baloncesto español con el Iraurgi Saski Baloia de LEB Plata. Pero en su primer partido oficial con el club santiagués sufrió una aparatosa lesión que lo tendrá apartado de las canchas durante tres meses. Fue en tierras turcas. El Obradoiro se desplazó a Antalya para disputar la fase previa de la Basketball Champions League. Debutaba en competición europea frente al conjunto montenegrino del Mornar Barsjko Zlato en lo que suponía su segundo partido oficial de la temporada tras la victoria unos días antes en el Multiusos de Sar ante el Palencia en la primera jornada de la Liga ACB. Cuando se disputaba el tercer cuarto del partido Rigoberto Mendoza se golpeó la espalda con la esquina del protector del aro en una caída, lo que le provocó la fractura de las apófisis transversas derechas en tres vértebras lumbares cuando estaba cuajando un partido excelente en el que ya había logrado 16 puntos, con 6 de 7 canastas, 1 de 2 triples y 1 de 3 tiros libres, y 16 de valoración con solo doce minutos y medio en la cancha. Con la baja de Rigoberto Mendoza el equipo de Moncho Fernández superó al Legia de Varsovia, pero perdió de manera muy ajustada con el Estrasburgo francés en la Basketball Champions League y en la competición de la Liga ACB frente al Bilbao en Sar por un solo punto y en la cancha del Valencia Basket por seis tantos. Esta última incorporación del conjunto compostelano jugó en el Szolnok húngaro, Ljubljana esloveno, Sibenka croata y en la pasada campaña vistió la camiseta del Konyaspor turco El Obradoiro no se quedó quieto y buscó un refuerzo. Este lunes presentó al último jugador en llegar, el croata Roko Badžim, escolta-alero de 26 años y 1,94 de estatura, que ayudará a minimizar la baja de Rigoberto Mendoza, tras su lesión. Esta última incorporación del conjunto compostelano jugó en el Szolnok húngaro, Ljubljana esloveno, Sibenka croata y en la pasada campaña vistió la camiseta del Konyaspor turco con el que en sus 28 partidos jugados promedió 11,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,9 asistencias por partido.. Santiago Souza, adjunto a la gerencia de GSI, miembro del consejo de administración del Monbus Obradoiro, fue el encargado de dar la bienvenida al jugador en el mercado Boanerges, patrocinador de la entidad. Según explicó Souza, así queda demostrado que “hay interés en el Obradoiro, que la ciudad quiere baloncesto y que, con estos apoyos , el club podrá seguir dando pasos en el futuro”. También explicó que la empresa en la que es adjunto a la gerencia comparte los valores del Monbus Obradoiro: “La humildad, el trabajo en equipo y el esfuerzo diario y constante son valores que hacemos nuestros. Estoy seguro de que Roko también los va a asumir como propios ”. Souza destacó la experiencia internacional de Badžim: “Tiene una buena trayectoria a pesar de su juventud. Hemos fichado a un jugador completo en ambas partes de la cancha que afronta su primera temporada en la Liga Endesa. Esperamos que le dé mucho al club y que nos dé alegrías”. Por su parte, el jugador se mostró encantado por su llegada al Monbus Obradoiro: “Creo que jugar en España es una buena oportunidad para mí. Es la mejor liga de Europa. Todos en el equipo me han dado una gran bienvenida, tanto los entrenadores, como el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy deseando poder saltar a la pista y jugar”. Badžim también consideró como positivo el ambiente que se respira en la entidad: “Sé que Obradoiro lleva mucho tiempo en ACB, hablé con el entrenador y me explicó que el club es una gran familia. Llevo tres días con ellos y se nota. Estoy encantado de formar parte de este proyecto”. Además, el internacional croata contó que recibió buenas palabras de antiguos compañeros: “Después de firmar hablé con Dragan Bender. Jugamos juntos en categorías inferiores de Croacia. Me dio muy buenas referencias sobre el equipo y el entrenador, aunque me advirtió que el clima podría ser lluvioso. También hablé con Toni Nakic, que es de la misma ciudad que yo, y juega en el Río Breogán. Él también me dejó buenas impresiones sobre Santiago y Galicia ”. Roko Badžim se definió a sí mismo como un jugador versátil: “Puedo jugar en cualquiera de las tres posiciones del perímetro. Estoy preparado para hacer lo que me pida el entrenador y ayudar en lo que haga falta”. Por las referencias que le han dado, el jugador desea poder vivir su primer partido en A Caldeira de Sar como obradoirista: “Me dijeron que en el pabellón hay una atmósfera especial. La gente de Santiago se identifica y enorgullece del equipo. Quiero vivir esa experiencia”. Por su parte, el director deportivo del Obrdaoiro, Eduardo Pascual, señaló sobre este fichaje que “Roko llega para completar el equipo, con características deportivas diferentes a Mendoza. Es un jugador completo en ambas partes de la cancha. Se adapta bien a las distintas posiciones exteriores. La Liga Endesa será un test importante para comprobar su progresión”. El Casademont Zaragoza incorpora más refuerzos para visitar la Caldeira de Sar El próximo rival del Obradoiro –el miércoles, a las ocho de la tarde, en Sar– será un Casademont Zaragoza que ya se encuentra más cerca de estar completo. Mitchell Watt, la penúltima incorporación anunciada por el club aragonés, llegó este domingo a la capital aragonesa para pasar el pertinente reconocimiento médico en Quirónsalud supervisado por los servicios médicos del club y poder ponerse así a las órdenes de Porfirio Fisac en los entrenamientos de una semana que volverá a tener doble partido para el conjunto aragonés, ya que después de visitar Santiago se medirá el domingo al Baskonia. Watt, de 33 años y 2,08 metros, participó en la Summer League con Memphies Grizzlies, Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, con quienes finalmente firmó un contrato NBA. De ahí dio el salto a Europa, donde ha acumulado experiencia durante siete temporadas en el Hapoel Gilboa Galil Elyon, Alba Berlín, Juvecaserta y Reyer Venecia con el que disputó más de 300 encuentros. Después de cinco partidos en apenas 14 días en el frenético arranque de temporada maño, su técnico Porfirio Fisac, que cumplió este domingo su partido número 100 en el banquillo aragonés. Más allá de la llegada de los refuerzos de Cinciarini y Gielo, son Smith y Okafor los que llegaron a Zaragoza para erigirse como dos de los líderes de un equipo que ahora cuenta también con Watt y al que en esta última semana se incorporó también el alero cubano Joanki Mencía, que fue el MVP de la liga argentina en la pasada temporada.