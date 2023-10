Míchel Alonso sorprendió con el once titular realizando dos cambios significativos. El primero, obligado por la baja del sancionado Antas, fue la entrada de Jordan en el centro del campo, una apuesta muy ofensiva teniendo disponible a un centrocampista más equilibrado como Fer Beltrán. Pero la mayor novedad fue la titularidad de Jaime Santos en el carril derecho, de forma que Pep Caballé, uno de los mejores en este inicio de campaña, era relegado al banquillo.

El Compos quería romper su mala racha como local y hacer que Míchel se estrenase con victoria en el Vero Boquete, por lo que salió decidido a por el partido y no tardó en crear ocasiones. Primero, Juampa recibió un pase sobre el punto de penalti e intentó rematar casi de espaldas, enviando el balón a las manos de Picón. Luego, el propio ‘7’ sirvió un gran centro a Parapar, que en lugar de finalizar la jugada intentó ceder sin puntería a Manu Barreiro.

Juampa, que había sido la estrella en Torrelavega, se veía lleno de confianza y casi logró romper las tablas con su presión incesante. Consiguió robarle el esférico de los pies a Picón, pero el guardameta reaccionó rápido y detuvo el disparo del santiagués. Justo antes, Samu Araújo recibió una rigurosa amarilla por un choque con un rival que protestó todo el Vero Boquete.

💪 FINAAAAAAAAAAAAL



COMPOS 🩵🤍

4⃣-1⃣@RVcantera

⚽️⚽️ MANU BARREIRO | ⚽️ JUAMPA | PARAPAR



🙌 QUE GRAN ESTREA DE MICHEL ALONSO NO VERO BOQUETE!!! QUE GRAN VITORIA, SEGUNDA SEGUIDA!!!



👏 ESTE É O CAMIÑO!!!#ComposValladolidB pic.twitter.com/IDN8uBegOb — S.D. Compostela (@SD_Compostela) October 29, 2023

El mismo Araújo fue el siguiente en probar suerte tras un centro de Parapar que Manu Barreiro no llegó a rematar por centímetros, pero el disparo del ‘3’ se fue desviado. Muy buen inicio del Compos, para el que el único aspecto negativo eran las amonestaciones, y es que Jordan también vio una amarilla muy debatible en una disputa.

Tras 20 minutos de dominio blanquiazul, el Valladolid Promesas comenzó a hacerse con la posesión, aunque lejos del área de Pato. De hecho, las ocasiones volvieron a caer del lado local. Tras un gran balón al espacio de Antón de Vicente, Parapar recibió al borde del área en banda derecha y cedió para Jaime Santos, que se incorporaba desde atrás y disparó ligeramente elevado. Y la siguiente fue para Manu Barreiro, que también mandó arriba el esférico al aprovechar la ley de la ventaja tras una falta sobre Juampa.

Y tras superar la media hora de partido llegó el más que merecido gol blanquiazul. Manu Barreiro recibió de espaldas en el centro del campo y realizó un espléndido cambio de banda hacia la derecha. Allí conectaron Jaime Santos, Jordan y Parapar, hasta que el 10 recibió con ventaja y sacó el centro. Manu Barreiro, que había iniciado la jugada, apareció en el segundo palo para cabecear y poner el 1-0.

Y la cosa no se quedó ahí. El Compos, cuyo estado anímico había dado un giro radical con la llegada de Míchel, fue a por el segundo sin dudarlo. Y no tardó en conseguirlo. Primero Jordan estuvo a punto de hacerlo tras una pared con Manu Barreiro, y en la siguiente jugada llegó el 2-0. La presión permitió al Compos robar al borde del área visitante, Jaime Santos se incorporó una vez más hasta línea de fondo y Juampa remató su centro en línea de gol para ampliar la ventaja. Minuto 35, 2-0 en el marcador y el Vero Boquete más animado que nunca esta campaña, tanto en el césped cómo en una grada que no dejaba de vibrar.

Todo marchaba a pedir del Compos, pero el equipo se relajó justo antes del descanso y lo pagó caro. El Valladolid volvió a hacerse con la posesión, y tras colgar un centro desde la derecha, Pozo recibió con ventaja en la frontal del área, y al verse libre de presión colocó el balón pegado al palo derecho de la portería de Pato. Primer remate del filial pucelano, y gol, 2-1.

Esto alentó a los pupilos de Júlio Baptista, que vivieron sus mejores minutos en el descuento y rozaron el empate en la última jugada antes del descanso en un córner, forzando una gran intervención de Pato.

Segunda mitad del encuentro

En el descanso, Míchel sorprendió dando entrada a Kike Vidal por David Soto. Cómo en la primera mitad, Juampa siguió atreviéndose con la presión y volvió a robar en campo rival, esta vez quedándose sólo contra un defensor en la frontal del área. Viendo que el Valladolid Promesas replegaba, apostó por el disparo, que se fue alto.

El ritmo tras el descanso fue a menos y el partido perdió dinamismo y ocasiones. Sin embargo, poco a poco los de Júlio Baptista empezaron a combinar con más facilidad en el campo del Compos, generando bastante peligro aunque sin finalizar las jugadas.

Y cuando más le estaba costando atacar al Compos, la calidad de sus jugadores ofensivos salió a relucir. Juampa dejó pasar el balón entre sus piernas en el centro del campo para que Manu Barreiro recibiese entre centrales, casi en el centro del campo. El ‘9’ sirvió de cara para el propio Juampa, que puso un balón perfecto a la espalda de los centrales. Ahí apareció Parapar, aprovechando el espacio que había dejado Manu Barreiro, y tras regatear a Picón el ‘10’ puso el 3-1. El Vero Boquete se ponía en pie, primero para celebrar el gol, y luego para ovacionar con fuerza a Juampa Barros, que dejaba su lugar a Fer Beltán.

De nuevo con dos goles de ventaja, el Compos recuperó confianza y con ella el dominio del partido, atacando con menos precipitación sin necesidad de arriesgar. Jordan rozó el gol en dos ocasiones, con un disparo lejano y un remate de cabeza que Picón desvió a córner. Y en este precisamente llegó el cuarto. Gran centro medido desde la esquina y Manu Barreiro, con otro gran cabezazo, firmaba su doblete.

Como en el gol anterior, esto precedió un cambio en los locales. Parapar, también entre muchos aplausos, salía con un gol a sus espaldas entrando en su lugar el canterano Hugo Matos. Y poco después llegó la mayor ovación de la tarde, que no podía ser para otro que el bigoleador Manu Barreiro. En su lugar saltaba el césped Fran López.

En los últimos minutos el Compos intentó que el ritmo disminuyese y lo consiguió, aunque el Valladolid colgó varios centros al área de Pato que no lograron rematar.

Exhibición goleadora del Compos, que además mejoró notablemente en defensa respecto a la semana pasada, en un debut soñado para Míchel Alonso en el Verónica Boquete. El técnico ferrolano suma además su segunda victoria en dos partidos, alejándose de los puestos de descenso y poniendo el play-off a sólo dos puntos.