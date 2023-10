Este viernes Míchel Alonso se pasó por la sala de prensa del Verónica Boquete para analizar el partido de este domingo ante el Valladolid Promesas (16.45h). Un encuentro patrocinado por la XLIV Carreira Pedestre, que organiza EL CORREO GALLEGO y en la que se regalará a todos sus participantes una entrada para el partido. De esta forma se vivirá un domingo histórico y centrado en el deporte en Compostela, con la prueba atlética por la mañana y el fútbol por la tarde. Cabe destacar además que, a falta de 48 horas para la Pedestre, más de 300 corredores ya habían solicitado su entrada gratuita para ver a la esedé.

Para que el partido sea aún más especial, cabe añadir que será el primero de Míchel Alonso en los banquillos del Vero Boquete como entrenador del Compos. Unos banquillos por los que no se podrá ver a algunos jugadores. “Aparte de las bajas de larga duración de Samu y de Pablo Crespo, sigue Riki Mangana de baja y el resto todos disponibles”, comentó el técnico, que también tiene en cuenta la baja de Antas por acumulación de amarillas: “Creo que es un jugador importante, es indudable, pero hay otros que están ahí esperando y es un momento bueno para los que vienen de no jugar esta última jornada, pues tendrán su oportunidad”.

Tras completar su primera semana íntegra al mando, Míchel habló del esquema de tres centrales utilizado en Torrelavega y la posible continuidad del mismo. “No tuvimos mucho tiempo, tres sesiones nada más, pero bueno, sí que pensé que era la mejor manera de poder acomodar a los jugadores y que estuvieran cómodos para afrontar el partido. Opté por esa estructura y en principio, y aunque hay mucho que mejorar en algunos aspectos pienso que hay bastantes jugadores a los que les puede encajar, aunque podemos cambiar y hacer las cosas de otra manera”.

Y más allá del esquema, Míchel habló del estilo del juego al que le gustaría llevar al equipo: “Yo soy de los que pienso, y más en esta circunstancia concreta, que la adaptación es importante. Antes elegí esa disposición, ese sistema de juego, porque pensé que era el que mejor se adaptaba a los jugadores. Creo que vamos a ser un equipo que tiene, entre comillas, la obligación de en casa ser un equipo dominador. Eso requiere tener la posesión del balón durante buena parte del partido. Pero cuando no lo tengamos nos tocará contraatacar. Me gusta que mis equipos sean verticales, dinámicos, que finalicen muchas veces. Yo diría que en esta categoría, los equipos que tienen capacidad de adaptación, que son camaleónicos tienen mucho ganado. Con tiempo, es lo que espero que se vea de este Compostela”, señaló.

Para conseguirlo, el técnico ferrolano espera que los jugadores se vayan entendiendo poco a poco con sus métodos. “Venimos de una semana que fue todo una locura. Llegar el jueves, hacer tres sesiones de entrenamiento, cambiar cosas... La idea es ir acercándonos a lo que tanto al resto del cuerpo técnico como a mí nos gusta. Creo que esta semana los jugadores vieron un poco cómo nos gustan las cosas, a partir de ahí ir dándole normalidad a todo y que se acostumbren a cómo queremos trabajar, y a a volar y a seguir ganando partidos”.

En este aspecto será clave también conseguir que el estado anímico del equipo siga mejorando, como lo hizo tras la victoria en Torrelavega. Y es que, según el propio míster, el cambio respecto a la semana pasada es notable: “Hay mejores caras en el equipo que cuando lo recogí, eso es indudable. El día de la presentación vi unos jugadores preocupados por la situación. Ellos saben que esto también sucede por ellos, están responsabilizados. La victoria cambió mucho el ánimo. El otro día después del partido estaban todos muy contentos: los que jugaron más, los que jugaron menos y los que no jugaron nada. Veo un equipo liberado y la semana está siendo, aunque queda la sesión de mañana (sábado), con unas caras mejores que las que me encontré aquí la semana pasada”.

Aunque no quiere que la victoria haga olvidar los aspectos negativos que se vieron en Torrelavega, especialmente en defensa. “Yo se lo decía a ellos el lunes, que hablamos del partido. Que metimos cuatro goles y casi empatamos, no puede suceder. Sabemos cuál es el camino, estamos trabajando en eso. Hay una parte muy buena el otro día: superamos muchas de cosas, mucho lastre que el equipo tenía, que es que no marcaba gol y metimos cuatro... Y que si le metían un gol, si encajaba un golpe, no remontaba. Minuto tres íbamos 1-0, logramos remontar. Hay muchas cosas buenas, pero está muy claro que no podemos ser un equipo de encajar en cada partido”, subrayó Míchel Alonso.

Buscando el sorpasso al Valladolid Promesas

El rival de este domingo será el Valladolid Promesas, que comienza la jornada con 1 punto más que el Compos, cuyo objetivo será ganar para superar a los pucelanos en la tabla. Sobre el equipo que dirige el histórico Júlio Baptista, Míchel Alonso comentó: “Cambiaron jugadores, sobre todo los de arriba que ya no están, pero bueno, sabemos vamos a tener enfrente un equipo dinámico, con mucho ritmo, con calidad individual como son casi todos los filiales, con gente joven... Tenemos claro lo que tenemos en frente y qué tenemos que hacer para conseguir una victoria”. Además, espera que la meteorología, que se prevé muy lluviosa, no afecta al encuentro. Aunque asegura que si lo hace estarán listos para adaptarse. “Al final si el campo no estuviera en buenas condiciones, va a condicionar a los dos equipos y nos tendremos que adaptar. Entiendo que a la alineación pues no le debería afectar, pero sí a lo que propongas en el campo. Si el campo tuviera mucha agua, pues bueno, habría que adaptarse, claro”.

Lo que sí es seguro, como comentó el entrenador blanquiazul, es que el partido de Copa ante el Tenerife (miércoles 1 de noviembre a las 12.00h) no afectará en nada a su disposición: “A este partido no le afecta en nada, no estoy pensando en el siguiente. Cuando acabe el partido, a las 7 de la tarde, evidentemente hay gente del cuerpo técnico ya trabajando sobre el rival del miércoles, pero bueno, si la pregunta es si la alineación de este partido va a estar condicionada por el siguiente, la respuesta es no”.

Por último, preguntado sobre sus sensaciones de cara a su debut en el Vero Boquete, Míchel se mostró ilusionado. “Vine como rival muchas veces y me tocó sufrir aquí. Ahora estoy, como decía el día de la presentación, muy ilusionado, con ganas de que llegue el partido, con ganas de sentir a la gente de aquí. Espero que nos apoyen, que nos ayuden. Por la parte que nos toca a nosotros, quiero que se vea un equipo que transmite y que la gente salga orgullosa del Compostela desde ya.”, concluyó.