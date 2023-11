El Monbus Obradoiro jugará este sábado, a las 18:00 horas, en la Caldeira de Sar, el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa ante el Coviran Granada. Buscará, al abrigo de su gente, y en una fecha señalada, su quinto triunfo de la temporada.

El partido, que será patrocinado por Ferrecal, se presentó en el consistorio santiagués al estar enmarcado en los actos organizados por el Concello compostelano correspondientes al 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

En el plano deportivo el entrenador obradoirista, Moncho Fernández, destacó la gran variedad de acciones que contempla la estrategia del rival: “Posiblemente sea el equipo más táctico de la Liga. Tiene un repertorio ofensivo amplísimo y también lo tiene en el aspecto defensivo. Varía mucho sus estrategias a lo largo de la competición y podemos encontrarnos de todo, porque tácticamente es un equipo muy dotado”.

Esa situación obligará al conjunto compostelano a no despistarse en ningún momento del encuentro: “Tienen un quinteto muy poderoso que juega muchos minutos. A ello le añade el complemento con el resto de jugadores. Nos va a demandar mucha energía, mucho trabajo y mucha concentración. Si pensamos que por jugar en casa será todo más fácil, estaríamos errados ”.

Para el técnico santiagués “los números estadísticos de Coviran Granada no se corresponden con el número de victorias. Estuvo muy cerca de ganar varios encuentros. Están haciendo una buena campaña, con buen juego, pero hasta hace pocas jornadas no se refrendaron en victorias. No será un rival fácil. Es un equipo que lucha mucho, que nunca baja los brazos y que tiene muchos jugadores de calidad. Cuentan con Joe Thomasson, el máximo anotador de la Liga Endesa”.

Moncho Fernández destacó, también, la carrera que ha hecho el entrenador rival en el conjunto andaluz: “Pablo Pin lleva en el Coviran Granada más tiempo que yo en el Monbus Obradoiro. Cogió el equipo en Primera Nacional y subieron a EBA, LEB Plata, LEB Oro y lleva dos años seguidos en la Liga Endesa. Es un trabajo increíble ” .

ACTOS DEL 25N

Pilar Lueiro, concejala compostelana de Deportes, había abierto el acto con la explicación de cómo será la jornada del 25N en la capital gallega: “En todas las instalaciones deportivas de Santiago tendremos lonas con el lema “o machismo, sen prórroga”. Muchos clubes se sumaron a esta campaña, condenando las violencias machistas en el ámbito deportivo. Monbus Obradoiro y Coviran Granada mostrarán una lona con ese lema y en el descanso le harán un homenaje a los colectivos implicados en esta campaña. Esperamos un gran espectáculo y deseamos la quinta victoria del Obra” .

El siguiente en intervenir fue Rafael Silva, miembro del consejo de administración del Monbus Obradoiro: “La lucha contra el machismo es un objetivo global, de todos, y no podíamos quedar al margen. Queremos participar en todo lo que sea posible desde el punto de vista deportivo para mejorar la convivencia y que se acabe el machismo”.

Por su parte, Juan Vázquez, gerente de Ferrecal, patrocinador del encuentro de esta tarde entre Monbus Obradoiro y Coviran Granada, señaló: “Desde el nacimiento de la empresa, siempre estuvimos vinculados al deporte compostelano. Además, estamos orgullosos de que este encuentro sea en una fecha tan significativa como el 25N, en la que todos unimos fuerzas para eliminar la violencia contra la mujer. El deporte es un canal óptimo para promocionar, dentro de su valor, todas estas acciones”.

En este aspecto el entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, subrayó el compromiso de la entidad contra la violencia de género: “ El deporte es un espejo en el que se mira mucha gente. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande. La lucha es de todos y estas campañas nos sirve para concienciarnos de la importancia de la igualdad y de la lucha contra la violencia contra las mujeres”.

Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, explicó el lema de la campaña y por qué se escogió: “Unimos el mundo del deporte con el compromiso contra la violencia de género. Nos parece que es uno de los ámbitos en los que hay que intervenir. Desde el Concello ideamos una campaña para este 25 N en la que se hiciese hincapié en las violencias en redes sociales, especialmente contra las mujeres jóvenes y en el ámbito deportivo. El lema que elegimos es “o teu machismo da noxo”, que no deja a nadie indiferente, porque el machismo no es solo el feminicidio, sino que son otras violencias que están en el día a día. Por eso reivindicamos el derecho a la participación de la igualdad de la mujer en el deporte, y la condena más absoluta a la s violencias machistas que se acaban reproduciendo, desde la base hasta la práctica deportiva profesional”.

El equipo andaluz buscará su primera victoria de la temporada como visitante

Pablo Pin califica la Caldeira de Sar como “un campo muy difícil” en el que el Obra sumó sus cuatro triunfos

El Covirán Granada visita Santiago de Compostela con la intención de conseguir su primera victoria de la temporada a domicilio en la Liga Endesa y meter tierra de por medio sobre la zona de descenso.

El equipo dirigido por Pablo Pin llega al partido pleno de moral tras haber sumado en la pasada jornada su segunda victoria del presente curso al imponerse en el Palacio granadino por 91-88 al Morabanc Andorra.

Ganar en Santiago colocaría al Covirán Granada a un triunfo de los compostelanos y les haría alejarse un poco de unos puestos de descenso que marca el Breogán, también con dos victorias.

Ha perdido hasta ahora el equipo granadino los cuatro partidos que ha disputado esta campaña a domicilio, en las pistas de Joventut (86-80), Surne Bilbao Basket (94-93), Baxi Manresa (90-84) y Dreamland Gran Canaria (89-75).

Pin tiene para el partido la duda del pívot lituano Evaldas Kayris, que arrastra desde la pasada semana un esguince de tobillo que ya le impidió jugar ante el Morabanc Andorra. El jugador ha evolucionado mejor de lo que parecía en un principio, ya que desde el club se habló de baja de larga duración, aunque su participación en el choque ante el Obradoiro es dudosa.

Sí que viajará con el equipo aunque seguramente volverá a quedarse sin minutos el base israelí Yiftach Ziv, a quien el club busca reemplazo por su bajo rendimiento.

Ante esta tesitura volverán a llevar el mando del equipo los españoles Lluis Costa y Christian Díaz, cuya aportación fue clave en la victoria de los rojinegros ante el Morabanc Andorra en la pasada jornada.

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, pidió a sus jugadores “responsabilidad individual” para poder ganar al Obradoiro, un conjunto que tiene jugadores “sólidos” y que “a nivel ofensivo dan un paso más por talento”.

“Tenemos un partido enfrente en un campo muy difícil. Obradoiro ha ganado en su campo los cuatro partidos que ha vencido, y ha superado a Baskonia. Tenemos que seguir la línea del otro día de buen juego y ser competitivos al máximo para poder ganar”, expuso.

Pin pidió a los suyos “fomentar las cosas” que hicieron bien ante los andorranos, “sobre todo en ataque”, y mejorar “detalles” que les faltaron en defensa, especialmente “en situaciones de rebote”; y ve clave ante los gallegos “ganar los duelos individuales y dar un paso adelante en defensa”.

Obradoiro supone para el Covirán Granada “un espejo en el que mirarse por el tipo de club que es”, ya que “lleva muchos años en la elite con esfuerzo y trabajo”. Y el cuerpo técnico que dirige Moncho Fernández también es “un espejo donde mirarse” porque “es un equipo tácticamente bueno” y que “cada año es competitivo con un estilo muy definido”.

“Unos años sufren más y otros menos, pero sacan siempre resultados”, agregó Pin sobre Obradoiro.