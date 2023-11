Desde su llegada, muchos eran escépticos con lo que podía aportar tras los primeros partidos, especialmente al llegar para cubrir el espacio de un jugador llamado a ser un pilar fundamental del equipo. Pero el croata se ha adaptado a gran velocidad y desde el encuentro ante el Gran Canaria no ha dejado de convencer a una afición que ya clama por su renovación y que con su talento y visión táctica, sin duda, ha convencido al cuerpo técnico del club.

¿Cómo ha vivido el partido de la jornada anterior con la épica victoria sobre el Baskonia?

Sí, fue un gran encuentro, una importantísima victoria para nosotros. El Baskonia es un grandísimo equipo, acaba de ganar al Barcelona en la Euroliga. Estamos muy felices por haberles podido ganar ese partido en casa, pero ahora vamos a tener el siguiente partido contra el Manresa y nos toca estar enfocados en eso y dejar atrás el partido contra el Baskonia.

¿Qué espera del Manresa?

Es un equipo duro, que trabaja mucho y que consigue ganar mucho en su casa. Son muy duros y va a ser bastante complicado para nosotros. Aún así, creo que si nos centramos en nuestro plan de juego, sobre todo en eso, creo que tenemos una oportunidad de ganar el partido.

En el encuentro anterior sorprendió el espectáculo que ofrecieron los hermanos Howard. ¿Cómo lo vivió usted desde la cancha?

Fue una experiencia especial para mí, poder ser parte de algo así. Probablemente ya he estado antes en equipos en los que se enfrentaban un hermano contra el otro, pero esta vez fue especial porque ambos se escaparon en el aspecto anotador, con canastas increíbles por las dos partes. Fue una experiencia especial.

En los últimos enfrentamientos, usted ha estado jugando muy bien y parece que ha tenido una buena adaptación en el Obradorio. ¿Cree que ha necesitado mucho tiempo para tener esta adaptación o siente que ha sido muy rápido?

Desde que llegué aquí, todos los jugadores y los entrenadores han sido muy amables y me han acogido muy bien. Por supuesto, eso ha hecho que mi adaptación sea más corta. Obviamente, necesité mucho tiempo para poder hacer todas las jugadas y los sistemas, tanto en el ofensivo como en el defensivo. Pero ahora creo que estoy bien en ese aspecto y me encuentro mejor en la pista.

¿Qué le pide Moncho Fernández en la cancha?

Creo que nos pide lo mismo a todos los jugadores. Dar lo mejor de nosotros, mantenernos en el plan de juego, estar muy concentrados y, a fin de cuentas, que juguemos a baloncesto y que hagamos lo que sabemos hacer en la pista.

El equipo perdió a Eric Washington mientras usted estaba aquí. ¿El entrenador le ha pedido que ayudase en las labores de generar para los compañeros?

Sí, un poco. Creo que estoy jugando algunos partidos con bastante pick&roll y considero que estoy haciendo un trabajo solidario, pero no es nada especial. Es normal.

"Quería jugar en la ACB. Desde el momento que escuché sobre el interés del Obradoiro, estaba listo para venir aquí”

Llegó al Obradoiro para cubrir la baja de Rigoberto Mendoza, que ya se está recuperando y trabajando a parte. ¿Cree que seguirá en Santiago o que se irá al termino del contrato?

No lo sé, tendremos que verlo. Por ahora estoy feliz aquí y en este momento no estoy pensando en eso. Estoy tratando de dar mi mejor versión todos los días. Ahora me toca trabajar duro y veremos lo que sucederá en el futuro.

Por su parte, ¿le gustaría continuar en el club?

Sí, por supuesto. Me gusta estar aquí y estaría encantado de quedarme. Como dije, todos me han acogido muy bien. Estoy muy cómodo aquí y es un lugar especial para jugar el baloncesto. Siento la amor de todos, tanto de los aficionados, como de los jugadores y también de los entrenadores. Pero veremos.

¿Qué lo convenció para venir a jugar al Obradoiro?

Por mi parte fue una decisión bastante simple. Quería jugar en la ACB, la mejor liga de baloncesto en Europa. Desde el momento que escuché sobre el interés del Obradoiro, estaba listo para venir aquí. Y eso es lo que sucedió.

Ha podido jugar en un equipo histórico como la Cibona, un equipo que ha sido campeón en Europa y que ha tenido jugadores históricos. ¿Cómo se siente el jugar en un equipo con tanta historia?

Trístemente, no es un equipo tan bueno ahora, no es tan grande como antes. Pero durante toda la historia, eran campeones europeos y tenían grandísimos jugadores. Por supuesto, cuando juegas para ese equipo y caminas por el gimnasio... Te invade un sentimiento especial y sientes que realmente es un templo del baloncesto. Puedes sentir la historia que hay allí.

¿Qué es lo que más le gusta de Santiago y lo que más le disgusta?

(Risas) probablemente la única cosa que me disgusta es el clima. Desde que llegué aquí no ha parado de llover cada día. Nunca lo había visto antes en mi vida. Pero está bien y espero que vaya mejorando. Me gusta la ciudad, he estado varias veces caminando por ella y es muy bonita, sobre todo por el centro de la ciudad. También visité algunos restaurantes, comí algunos platos tradicionales de la comida gallega y me gustaron bastante. Eso es bueno.