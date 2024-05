Vecinos de Conxo acuden a la Fiscalía para frenar la senda entre San Caetano y Milladoiro

La senda que tiene previsto unir San Caetano y Milladoiro ha encontrado una fuerte oposición en la Asociación de Veciños Conxo Aberto, que ha acudido a la Fiscalía para tratar de frenar el proyecto. La entidad alerta del impacto medioambiental que puede tener en el bosque del Banquete la construcción de un carril bici y la instalación de elementos de iluminación, además de criticar que se haya puesto en marcha sin la elaboración de informes al respecto. La vocal de la asociación, Eva Armental, indica que “a Fiscalía deulle dous meses á Xunta para presentar os informes pertinentes”.

“Queren asfaltar un entorno natural cunhas vías de dous metros de ancho para un carril bici”, señala Armental.Además, apunta que “hai iluminación, e aínda que sexan sensores que detectan o movemento, un bosque necesita escuridade para que as súas especies vivan”. Armental asegura que Conxo Aberto ha puesto la situación en conocimiento del Concello y se ha reunido con la Consellería de Medio Ambiente para pedir explicaciones por la ausencia de informes “nesta área, habendo bosque e río”. Del mismo modo, ha trasladado sus quejas también al Parlamento Europeo a través de la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

Ahora acuden a la Justicia porque “é unha maneira de dicirlle ao mundo que estamos aquí, que nos teñen en fronte e que imos a por todas” para que el proyecto no se ejecute de la manera en que está planteado. “Imos facer todo o que estea nas nosas mans para que o entorno do Bosque do Banquete de Conxo non sexa danado”, advierte Armental, y recuerda que esta zona “son os pulmóns de Santiago, non só de Conxo”.

Además, Armental lamenta que el proyecto para este eje de movilidad sea financiado con los fondos europeos Next Generation al mismo tiempo que recibe también financiación comunitaria la restauración fluvial del río Sar a su paso por este barrio, que incluye la plantación de un Bosque da Saúde. “En Europa non se enteran onde está o Banquete de Conxo. Nós imos dicirlles que cos fondos Next Generation están dando coa man dereita o diñeiro para o ecobosque, e coa esquerda imos destrozar todo, meter alí palas e facer as obras do eixo de mobilidade”, remarca la vocal del colectivo vecinal.

Críticas al recorrido

Más allá de las consecuencias sobre el bosque, la asociación también se muestra crítica con el recorrido elegido. “Parécenos un eixo de mobilidade patético, porque se alonxa das vías urbanas, das vías existentes, e alónxase incluso da autopista e da vía do tren. Vai por fóra da cidade, pola periferia absoluta de toda a contorna de Compostela. Un eixo de mobilidade debería servir para que cando imos á compra, ao traballo ou á escola, vaiamos polas zonas urbanas”, sostiene Eva Armental.

Además, subraya que “se queres facer un eixo de mobilidade absoluta, que vaia polas vías existentes”. Así, recuerda que “xa había un proxecto para iso, que ía polo Milladoiro por detrás do concesionario Yáñez e por onde está a Ponte da Rocha”, que a su juicio constituía una mejor opción que el trazado actual.

Obras en marcha

Las obras para el tramo de la senda entre Milladoiro y la estación Intermodal arrancaron el pasado mes de abril. Esta parte del recorrido, que cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros tiene cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, y prevé la construcción de un itinerario de 3,5 kilómetros de longitud.

La intervención forma parte de la creación del itinerario que conectará Milladoiro, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la Intermodal y el complejo administrativo de San Caetano: casi 13 kilómetros que supondrán una inversión total de cerca de 12 millones.

Suscríbete para seguir leyendo