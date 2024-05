Continúa el tiempo revuelto en Galicia: a partir de este día, anticiclón y 30 grados en el sur

#Galicia aínda durante a primeira metade desta semana non quedará baixo influencia anticiclónica. Así continuaremos con chuvascos, moi ocasionais hoxe e temperaturas baixas para a época do no.



Na segunda metade da semana diminuirá a probabilidade de chuvia, á vez que as temps📈 pic.twitter.com/Jv4xuUG8uS