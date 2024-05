Raxoi comienza los trámites para ampliar las licencias de taxi y paliar el colapso del servicio en Santiago

Paradas vacías, esperas de más de media hora, falta de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, hosteleros que tienen que llevar en sus propios coches a sus clientes al aeropuerto por falta de transporte. El servicio de taxis de Santiago de Compostela arrastra desde hace años estos problemas, especialmente en temporada alta turística o en momentos en que en la ciudad se celebran congresos. El Concello ha empezado a dar pasos para solicitar a la Xunta una ampliación del número de licencias en la capital, una medida a la que siempre se ha opuesto el sector que reclama que sólo se sumen permisos temporales para la primavera-verano. En invierno, aseveran, son más que suficientes las actuales.

La concesión de licencias de taxi depende de la Xunta de Galicia. En Santiago en estos momentos existen 144, pero en el año 2015 llegó a haber 150. La legislación autonómica establece que los ayuntamientos con una población de entre 20.000 y 150.000 habitantes podrán disponer de una licencia de taxi por cada 1.000 habitantes. Con unos 100.000 vecinos empadronados, Santiago sobrepasa ya esta cantidad. Pero la regla general puede tener excepciones. A través de un decreto, la Consellería de Infraestruturas reguló en el año 2018 la posibilidad de que los ayuntamientos estableciesen sus propios límites. El primer paso es la realización de un estudio previo de movilidad en el que se justifique debidamente qué número de licencias son necesarias.

Fuentes del departamento que dirige Xan Duro, explican que Raxoi ya ha finalizado este estudio. También lo ha remitido a las asociaciones representativas del sector del transporte en taxi, a los sindicatos, a las asociaciones de conductores y de consumidores y usuarios. En estos momentos estudian sus alegaciones. El informe concluye que la ciudad podría sumar nuevas licencias de taxi, un total de 29 más, la mitad de ellas para vehículos adaptados.

Los autores del informe apelan a la especial característica de la capital gallega, su elevada población flotante, para justificar el incremento. “Por cada cien residentes en el ayuntamiento, hay otras 77 personas con vínculos en la ciudad, por estudios, trabajo u otras causas que implican dormir en ella más de 14 noches al año”, apunta el estudio. La población vinculada, indican, no sólo es la más alta de las siete ciudades gallegas “sino que la ratio es excepcionalmente superior”. Pontevedra sería la segunda de la tabla. En la urbe del Lérez el porcentaje de población vinculadada alcanza el 150%, 27 puntos menos que Santiago. Vigo cierra la clasificación con una ratio de 26 personas por cada 100 habitanes, a una distancia de 50 puntos de Compostela.

La decisión aún no está tomada

Pese a que las conclusiones del informe apuntan a la posibilidad de pedir hasta 29 nuevas licencias de taxi, la decisión todavía no está tomada. Desde la Concellaría de Mobilidade indican que primero tienen que estudiar las alegaciones, algunas son contradictorias con las otras, y a partir de ahí se verá cuántas licencias se solicitan finalmente. La normativa exige también que el Concello solicite un informe de la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes. Una vez que tenga toda esta documentación Raxoi debe remitirla a la Consellería de Transportes que será la que tenga la última palabra sobre la decisión de ampliar las licencias de taxi en la capital gallega.

Parada de taxis próxima a la Alameda de Santiago / Antonio Hernández

Sólo en primavera-verano

La posibilidad de incrementar el número de licencias durante todo el año nunca ha convencido al sector. “Desde 2020 venimos defendiendo que lo que es necesario es incrementar las licencias temporales en verano”, subraya Jesús García, presidente de RadioTaxi. “En invierno sobran y tenemos que enviar a los conductores al paro”, apostilla. La situación cambia radicalmente cuando empieza la primavera y llegan los turistas o en momentos en los que la ciudad acoge congresos que congregan a multitud de participantes. García explica que su asociación ha visto ya el informe encargado por Raxoi y ha presentado alegaciones, pero prefiere esperar a ver cuál es la decisión final del Ayuntamiento sobre el número de taxis que se podrían aumentar para realizar públicamente valoraciones sobre este punto. El presidente de RadioTaxi aprovecha para poner otros deberes al Gobierno bipartito que, en su opinión, ayudarían a mejorar el cuestionado servicio de taxis en la capital gallega. “Calles, giros, accesos a la zona antigua deberían abordarse”, subraya Jesús García.

También reclama que se mejore el servicio de autobuses al aeropuerto, “llevamos años pidiéndolo, no puede ser que los taxistas seamos la única opción”, demanda. Desde hace años, los turistas y compostelanos que quieren acceder al Rosalía de Castro tienen serios problemas para encontrar sitio en el bus. Muchos se tienen que quedar en tierra a la espera de que pase el siguiente y los que van dentro lo hacen apretujados e incluso teniendo que bajar y subir en cada parada para que los usuarios que se quedan antes de la terminal puedan apearse. El Concello anunció la semana pasada que retomará la línea directa al aeropuerto, mediante un desdoblamiento del autobús 6A. Unos vehículos conectarán la estación intermodal con el Rosalía de Castro por la autovía y otros mantendrán la ruta con las paradas actuales del recorrido urbano. Raxoi tuvo que asumir el servicio en 2020 a través de los autobuses urbanos, después de que la Xunta dejase de prestar la conexión con el aeropuerto que operaba Monbús.

Reordenación en Lavacolla

La posible ampliación del número de licencias no es la única medida que ha tomado Xan Duro para intentar solucionar los problemas de falta de taxis en temporada alta en Santiago. A mediados de marzo se limitó a 29 el número máximo de taxis que pueden ofrecer servicio en la parada del aeropuerto de Lavacolla. El objetivo es que no haya exceso de oferta en la terminal y escasez en el centro de la ciudad. La medida contó con el apoyo de los taxistas. Con esta regulación, explicó entonces a EL CORREO GALLEGO el presidente de RadioTaxi, “evitaremos la picaresca de aquellos taxistas que, pese a que nosotros teníamos establecido un máximo de 25 coches en el aeropuerto, hacían esperas en las inmediaciones cuando sabían que iban a llegar dos o tres vuelos al mismo tiempo. Evidentemente, de esa manera no estaban prestando el servicio en el centro de la ciudad”, manifestó entonces Jesús García.

