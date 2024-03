Raxoi regula el tope de 29 taxis en Lavacolla desde esta semana para optimizar el servicio en la ciudad

Un máximo de 29 taxis podrán ofrecer servicio en la parada del aeropuerto de Lavacolla a partir de esta semana. Así lo regula un nuevo decreto municipal elaborado en coordinación con el sector y que tiene como principal objetivo que no haya exceso de oferta en la terminal y escasez en el centro de la ciudad. Tal y como explicó en rueda de prensa el concejal de Mobilidade, Xan Duro, se trata de una de las medidas que se han adoptado desde la administración municipal compostelana con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de taxi en el centro urbano, sobre todo en temporada alta. “Haberá cinco quendas para atender o aeroporto e quen non estea na quenda do día terá que quedar na cidade”, explicó Xan Duro, al tiempo que apuntó que se han organizado cinco turnos, tres de 29 vehículos y dos de 28, que tendrán rotaciones de una vez cada cinco días con el fin de que “non haxa retén” en la parada del aeropuerto.

Consultado por EL CORREO, el presidente de Radio Taxi, Jesús García, señaló que este decreto recoge una de las reivindicaciones de la asociación. “Levamos tempo pedindo medidas que sabemos que van a funcionar e esta é unha delas. Con esta regulación evitaremos a picaresca de aqueles taxistas que, pese a que nós tiñamos establecido un máximo de 25 coches no aeroporto, facían esperas nas inmediacións cando sabían que ían chegar dous ou tres vóos ao mesmo tempo. Evidentemente, desta maneira non estaban prestando o servizo no centro da cidade”, manifestó García.

Xan Duro, que se reunió ayer con la directiva de Radio Taxi, también avanzó que el Concello está trabajando en la elaboración de un informe para la solicitud a la Xunta de más licencias para taxis en la ciudad. No detalló cuántas se pedirán, puesto que será una cuestión que determinará el técnico encargado de este trabajo en base a las conversaciones con el sector. En todo caso, la solicitud de más licencias irá acompañada de una petición para modificar la legislación existente en cuanto a la posible creación de permisos temporales. El edil de Mobilidade indicó que, tal y como está hoy la ley en Galicia, no es posible la creación de licencias de taxi sólo para unos meses del año, como por ejemplo existen en otras comunidades como Baleares.

Este tipo de licencia es el que reclama el sector en Santiago, que advierte del riesgo que puede suponer la creación de más licencias generales. Radio Taxi prefiere, en este sentido, la convocatoria de más exámenes para conductor de taxi mientras no se legisle sobre las licencias temporales. “Agora mesmo en Santiago temos 64 conductores contratados, unha cifra á que nunca chegáramos ata o de agora”, señaló Jesús García, al tiempo que instó al Concello a convocar exámenes de este tipo “como mínimo dúas veces ao ano”.

Con esto, apuntó que la creación de nuevas licencias puede ser un arma de doble filo, puesto que “pode supoñer que se perdan os postos de traballo de conductor. Hai que ter en conta que aquí o problema está na tempada alta, pero no inverno o servizo está perfectamente cuberto. Se hai máis taxis na tempada baixa é moi posible que non se podan manter os empregados actuais”, afirmó. Lo que sí ha urgido García es la concesión de las tres licencias para eurotaxis (vehículos adaptados para personas con movilidad reducida) “que levamos solicitando desde hai seis anos”.

El concejal y el presidente de Radio Taxi también hablaron este lunes de las medidas que se han impulsado para evitar el colapso del servicio cuando la ciudad acoge congresos: “Pedirase ás empresas organizadoras un plan de mobilidade que inclúa, aparte dos taxis, transporte público e outro tipo de transporte contratado entre os hoteis e as sedes dos congresos sufragado pola organización do congreso”, dijo Duro.

Jesús García considera “fundamental” que los convocantes de los congresos colaboren con la contratación de este servicio lanzadera a mayores, “xa que é evidente que o transporte público da cidade non pode asumir este servizo cando hai un congreso de 1.600 personas en Santiago, das cales a inmensa maioría pide un taxi. Esta é unha medida que levamos pedindo dous anos”.

Xan Duro confía en que estas medidas ayuden a optimizar la prestación del servicio en la ciudad, si bien admitió que “vai haber problemas puntuais como hai en calquer cidade do mundo”. En todo caso, aseguró que “estase traballando nunha boa línea”. El concejal de Mobilidade también se reunió ayer con la presidenta de la Asociación de Hostelería Compostela para explicar la situación del servicio de taxi.

En declaraciones a este periódico, Sara Santos indicó que, a mayores de las medidas que el edil comentó, explicadas anteriormente, también se le sugirió que estudiase la posibilidad de que los taxis puedan circular por calles de poco tránsito, lo cual permitiría que se agilizasen las carreras. “Pongo por ejemplo el Pexigo, que es una calle que solo da servicio a garajes. Si pudiesen circular por ahí los taxis en momentos en que el Hórreo está colapsado se podría agilizar la prestación del servicio”; indicó, a la vez que valoró positivamente la creación del carril-taxi en calles como el Hórreo.

Sara Santos también se interesó en la reunión con Xan Duro por el autobús lanzadera a Lavacolla: “Nos ha dicho que habrá que esperar como mínimo un año, aunque nos ha adelantado que saldrá de la estación intermodal y que tendrá solo una parada en el Palacio de Congresos”.

Abierto el plazo para solicitar el ‘bonotaxi’

El Concello de Santiago abre hoy el plazo para solicitar las ayudas individuales para uso del taxi como medio alternativo para las personas con dificultades de movilidad, o que presentan limitaciones para el uso del transporte colectivo, más conocidas como ‘bonotaxi’. El presupuesto total es de 15.000 euros y el plazo de solicitud es de diez días hábiles, contados a partir de 19 de marzo .

Se podrán beneficiar de las ayudas de taxi las personas empadronadas y residentes en el Ayuntamiento de Santiago, que tengan reconocida una discapacidad que afecte gravemente a su movilidad, impidiéndoles o dificultándoles gravemente la utilización de los transportes públicos colectivos; aquellas que tengan reconocida una discapacidad visual que implique un grado de limitación en la actividad igual o superior al 75 %, o las personas sometidas a tratamientos periódicos, administrados desde cualquier centro hospitalario de la ciudad.

También podrán acceder la estas ayudas aquellas personas residentes en el rural que padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que presenten determinadas dolencias, o personas mayores de 65 años afectadas por las limitaciones derivadas de la menor frecuencia o accesibilidad a las líneas de transporte público. Las ayudas se calcularán según los ingresos de la persona solicitante, y se ingresarán en un pago único. Se distinguen tres lotes: ayudas de hasta 350 euros, de hasta 250 euros y de hasta 150 euros. Todas se abonarán mediante un único ingreso.

