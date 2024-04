Enésima avería de un bus urbano en Santiago en una jornada de obras y retenciones en el centro de la ciudad

El corte de tráfico en la rúa das Rodas sorprendió este viernes a muchos conductores que circulaban por la zona y provocó importantes retenciones en este punto de la ciudad. Además, el cierre de esta vía durante más de tres horas tuvo consecuencias en todo el entorno de la Praza de Galicia, en Virxe da Cerca, en la rúa do Hórreo y en San Caetano. El Concello de Santiago programó para la jornada de hoy una serie de trabajos para renovar el aglomerado de esta calle, para lo cual fue necesario ordenar numerosos cambios en la circulación. Se invirtió, por ejemplo, el sentido de circulación de la rúa de Ramón del Valle-Inclán y de la costa de San Domingos, con entrada a través da rúa de San Roque y salida por Porta do Camiño. Además, el tráfico procedente de Virxe da Cerca fue desviado por las rúas de San Pedro y Concheiros, no pudiéndose acceder desde este punto a la rúa de Ramón del Valle-Inclán. Y para facilitar la recogida de los niños del colegio La Salle, se permitió el doble sentido de circulación en la rúa de Ramón del Valle-Inclán en el tramo que va desde la entrada del aparcamiento subterráneo hasta San Roque, para evitar así Porta do Camiño.

En definitiva, una serie de cambios en el tráfico que provocaron importantes atascos a lo largo de la mañana en muchas de las calles del entorno de la rúa das Rodas, que este viernes también fue el escenario de una nueva avería, la enésima, de un bus urbano de la capital gallega. La incidencia se produjo alrededor de las once de la mañana en la zona de Bonaval, y el autobús averiado tuvo que ser retirado al margen de la calle para que no colapsase todavía más el tráfico.

Además, en la Policía Local indicaron que no solo el corte en As Rodas provocó retenciones en varios puntos de la ciudad, puesto que también se notaron las obras en marcha en San Clemente y Xeneral Pardiñas. Desde el pasado 22 de abril se llevan a cabo trabajos de reparación de la calzada de la rúa de San Clemente. Las obras, que se ejecutarán en dos fases, se prolongarán hasta el 9 de mayo, y provocarán diferentes cambios en la circulación. En cuanto a la actuación en Xeneral Pardiñas, los trabajos arrancaron este jueves y afectan al tramo de la calle comprendido entre Montero Ríos y Carreira do Conde, que permanecerá cortado hasta el 2 de mayo debido a las "obras de reparación do empedrado da calzada", indicaron desde el Concello de Santiago. "Durante estes días só se permitirá o acceso dende a rúa Montero Ríos aos residentes e aos vehículos para carga e descarga na Carreira do Conde. A saída cara a rúa da Senra tamén permanecerá cortada", indicaron.