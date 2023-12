Un autobús urbano de Santiago ha ardido este miércoles cuando circulaba por Costa Vella en dirección a cocheras, puesto que a primera hora de la mañana, en la zona de Santa Marta, había sufrido una pérdida de gasoleo. El incidente se produjo en torno a las 12.00 horas, en las inmediaciones de la rotonda que conecta la rúa Amio con el polígono de Costa Vella, y hasta la zona se trasladó una dotación de Bomberos, que rápidamente apagó las llamas.

En cuanto a la causa del incidente, todo apunta a que un fallo técnico provocó el incendio. En el interior del vehículo solo viajaba el conductor, quien, afortunadamente, resultó ileso.

Este es el enésimo suceso de estas características relacionado con el parque de autobuses urbanos de la capital gallega. Hace solo unos días, se produjo "una explosión de la bomba de suspensión" en un bus que circulaba por la rúa Ánxel Casal, que provocó "daños auditivos" a un vindante. Tras este incidente, desde el PP de Santiago denunciaron que en los primeros seis meses de este año se registraron 232 averías en los buses urbanos, "una media de 1,5 al día", tal y como refleja, señalaron, un informe de Tussa, la sociedad municipal encargada del transporte público en la ciudad.

El edil popular Adrián Villa recordó varios indicentes destacados que se registraron a lo largo del último año: "Ardió un autobús en San Marcos, otro circulaba por el casco histórico con las ruedas en llamas y otros bus se empotró en O Castiñeiriño". El concejal del PP subrayaba, además, que "son cientos las quejas presentadas por los compostelanos por el mal estado de los autobuses urbanos". "Llueve dentro, circulan con las puertas caídas o no funcionan los timbres; además tampoco funcionan los paneles de las paradas ni la aplicación móvil Máis Bus", enumeraba Villa.

Mientras, desde el gobierno local, el edil de Mobilidade, Xan Duro, reconoce que la flota de autobuses está envejecida y no presenta "las mejores condiciones", si bien asegura que "no supone ningún peligro para los compostelanos". “Los vehículos pasan controles”, sostiene. “No son vehículos peligrosos, sino no estarían circulando”, incide. Desde el PP, sin embargo, solicitan que se realice de manera urgente una auditoría “externa e independiente” que explique a los vecinos de Santiago cuál es el estado actual de los autobuses.

Desde el gobierno local apuntan que esa auditoría no es necesaria porque se realiza un “seguimiento exhaustivo del estado de los autobuses”, indica Xan Duro, quien, no obstante, admite que "una parte de la flota está muy vieja y desgastada”, aunque pide que no se magnifiquen incidentes como el ocurrido hace dos semanas en la rúa Ánxel Casal. “Hubo una avería que rompió el bastión de la bomba de combustión y eso hace ruido, pero no se produjo ninguna explosión como se trasladó en un primer momento. Yo mismo hablé con la persona afectada y se encuentra bien”, indicó Xan Duro.