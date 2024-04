“Cuando yo empecé en la danza era el único chico, ahora todo es mucho más fácil”

Nova Galega de Danza (NGD) vuelve a Santiago este domingo 28 de abril al llevar un espectáculo llamado Berro al Auditorio de Galicia (20:30 h.; entradas a 10 euros). Se alarga así la celebración de los 20 años de esta compañía con sede en A Coruña creada en 2003. Jaime Pablo Díaz (Ferrol, 1968), codirector, bailarín, coreógrafo y director artístico, charla con EL CORREO GALLEGO a pocas horas de esa representación y del Día Internacional de la Danza (29 de abril), instaurado por la Unesco en 2005, pie para citar de inicio el ayer de aquel Jaime Pablo adolescente en el Ferrol de los años 80.

Sin Grado Superior de Danza en Galicia

“Ahora es mucho más fácil dedicarse a la danza porque tienes más información... Cuando yo empecé era el único chico, todo eran chicas... Lo que sí persiste es que Galicia no tiene estudios de Grado Superior, solo Grado Medio de Danza y mucha gente se escapa fuera para seguir formándose en Madrid, Portugal o Cataluña. Hay Grado Medio en Lugo, de la Xunta, y en A Coruña, de la Diputación, y habría que pensar en unificarlas para hacer algo más grande, sería posible si hay voluntad para ello”, subraya el director de Nova Galega de Danza.

Elenco y música de 'Berro'

Volviendo al presente, un espectáculo de danza como Berro busca representar “el vacío que supone ser personas solas y aisladas en una sociedad sin memoria”, señala la nota de la compañía. Y lo hace con un elenco formado por Alba Cotelo, Ricardo Fernández, Estefanía Gómez, Laura Santamariña, Inés Vieites, Iván Villar y el propio Jaime Pablo Díaz. La música es obra de Sergio Moure de Oteyza, la coreografía de Sharon Fridman, la escenografía de Ikerne Giménez y coordina la producción Ana Díez.

“En nuestra compañía se une la danza clásica, la contemporánea y la tradicional... Cuando trabajas desde la raíz, este tipo de danza llega más allá que otras porque es la esencia”, indica Jaime Pablo como resumen de su apuesta por la tradición (la tradi), entorno que vive un repunte tras el éxito actual de Tanxugueiras.

“En realidad, nunca deja de repuntar pero ahora mismo tiene más visibilidad. Yo empecé en un grupo de baile tradicional y a día de hoy, según datos que se dieron en unas jornadas, el nivel asociativo en ese campo en Galicia está muy por encima de la media”, relata Díaz, parte de una compañía que él ve asentada.

Querencia por Santiago

“Nova Galega de Danza tiene como un público fijo. Los teatros se han llenado, hemos creado una forma de danza diferente y tiene su público tanto en Galicia como fuera porque mostramos nuestra tradición desde una visión contemporánea, algo que ya hacían en su momento grupos de música como Berroguetto o Milladoiro. Y ahora se da otro pasito más allá con Tanxugueiras, Baiuca... porque nuestro folclore es súper rico, con una variedad tan grande que es alucinante. Y estamos contentos de volver a Santiago, donde siempre se nos acogió de una manera increíble, con el público entregado, ¡qué voy a decir de Santiago!”, señala feliz Jaime Pablo antes de admitir que en la capital gallega hay amigos suyos como el también bailador y coréografo compostelano Óscar Cobos que promocionan la visita de 'Berro': "Sí, ya sé que Óscar nos está ayudando". Este montaje se programa como parte del ciclo Compostela Cultura, promovido por el Concello de Santiago.

Nuevo reto con Marta Pazos

Al tiempo que Berro está de gira, Nova Galega de Danza ya trabaja con parte de la mente puesta en un nuevo espectáculo llamado Dique, que se estrenará en el Salón de Teatro, en Santiago, el próximo 21 de junio. Es una trama basada en la desconocida historia de las mujeres que trabajaron a finales del siglo XIX en la excavación del Dique de la Campana en el arsenal militar de Ferrol, historia que van a abordar desde un punto de vista feminista, según recalca Jaime Pablo Díaz.

"Esta historia me apareció en un libro que estaba leyendo sobre las mujeres de Ferrol y luego fue investigando más y así descubrí muchas cosas sobre ellas. Fueron 200 mujeres cargadoras que sacaban la tierra en cestos encima de sus cervicales y, al descubrir todo eso, enseguida, se me ocurrió una pieza y al meterme más en la historia tuve muy claro que tendría que llevarlo a escena un equipo formado al completo por mujeres, por eso contacté con Marta Pazos para la escenografía, Belén Martí Lluch para la coreografía, Clara Aguilar para la música...", añade Jaime Pablo sobre un espectáculo que aún está en fase de gestación en coproducción con la Xunta de Galicia por medio dea Centro Coreográfico Gallego.

"Cuanto más me adentro en la historia de esas mujeres ferrolanas más cosas sorprendentes me encuentro. Por ejemplo, en las excavaciones de aquel dique encontraron un faro romano que está hoy guardado en Córdoba, y hace poco he dado con el contacto de un familiar del ingeniero que montó el dique", revela entusiasta este bailador y coréografo ferrolano para quien Dique supone un nuevo reto compartido.