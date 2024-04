“Foliada y rave son lo mismo, ¿por qué no mezclarlo?”, dicen Boyanka Kostova antes de su concierto en Santiago

Boyanka Kostova, Cibrán García y Chicho (alias de Manuel González/Ortiga) madrugan en Santiago para esta charla con EL CORREO GALLEGO. Quedamos a las doce del mediodía en Cervantes. No sonrían, este grupo compostelano de trap trabaja de noche, sueña por la mañana y desayuna en pleno tardeo, por eso, tras ofrecer las manos para el saludo, lo primero que dicen es:“¿Buscamos un sitio para tomar una tapa?” Pedimos en la terraza de Casa Pepe: caña, corto de cerveza y agua sin gas pequeña, pagando “6,80 euros” (literal). Hablamos del concierto de hoy en casa, en la sala Capitol (21 h.; 16,80 €) para presentar su nuevo disco, Foliada no inferno.

Cibrán y Chicho, Chicho (con gafas de sol R.B. Ferrari) y Cibrán (con gorra del Compostela), se entrehilan al hablar, vestidos de astronautas “rusos”, con Adidas y parches de Ernie Records, su discográfica gallega.

Muchos invitados

_¿Qué tal la preparación? No es un concierto cualquiera.

_Ya va más de media sala vendida. Se va a montar una buena fiesta con invitados como Dios Ke Te Crew, Mundo Prestigio, High Paw, Conjunto Amistá, Jodt, Dj Mil, JaguarOne... Cuando presentamos los discos, tocamos el álbum entero y las canciones más antiguas que más funcionan entre la gente, las revisitamos, que siempre es más motivador para nosotros y para el público porque si alguien nos vio el año pasado creemos que es guay que, si vuelve a vernos, no se encuentre exactamente lo mismo que ya vio pero con cinco canciones nuevas.

Colgados de cuerdas en un vídeo

_El vídeo de Foliada no inferno, con Xaime Miranda por director y amplio casting, aún lejos en Youtube de su clip más visto, Muinheira de interior (430.000 visualizaciones en tres años), sugiere al verlo que fue una fiesta rodarlo.

_Hubo un poco de fiesta, pero también hubo bastante sufrimiento a nivel físico. Hacía mucho frío durante la grabación. Lo que importa es lo que entra por la cámara, el paripé estuvo guay pero las cosas no son tan divertidas como parecen. Al final, las escenas del vídeo donde estamos colgados del techo son algo duro; de hecho, fue hace un mes y medio y aún tenemos marcas de las cuerdas en los brazos.Estuvimos en calzoncillos casi 24 horas cuando estábamos a nueve grados y hubo varios momentos de pasar frío... Eso de colgarnos de las cuerdas tuvo lo suyo, pero la experiencia queda ahí.

Galicia, la tradición y la electrónica

_¿Por qué crecen en Galicia las propuestas de quienes igual van a un festival de folk que a una rave, sea en temas de Boyanka Kostova, Baiuca, Tanxugueiras... ?

_Al final, una foliada, una rave, o una xuntanza de gente marroquí para hacer música, se basan en la misma idea, simplemente llevada a cabo en diferentes culturas. Una foliada y una rave son lo mismo, solo que una con unos señores de Galicia con panderetas y otra con la juventud y música electrónica. Muchas veces están culturalmente mucho más cerca de lo que parece y, a nivel de sonido, en el techno y la muñeira todo gira alrededor de una nota... Las conexiones están ahí, solo hay que querer verlas. Y ya que comparten lenguajes, son transferibles y puedes intercambiar códigos. Y socialmente hablando, en Galicia tardó más pero vivimos una época donde hoy sí se da. En Galicia siempre tuvimos un respeto casi sagrado por la muñeira y la canción popular mientras en otros sitios como Cataluña, el País Vasco o Andalucía, ya lo mezclaron desde hace tiempo, por eso mismo era un paso lógico y razonable que a la música tradicional en Galicia le llegase una generación que dijera: ‘Esto es lo nuestro y mola, ¿por qué no vamos a trabajar con esto y mezclarlo, desde el respeto a la tradición, como debe ser, pero pudiendo también deformarlo un poco?’

El caso del compostelano Kike Varela

_Al estilo del también compostelano Kike Varela, con su remix de la Muiñeira de Chantada, con Gloria Cespón y Puga, ¿no?

_Por ejemplo... Él es el puñetero amo. Al final, como se hace desde casa, es un rollo respetuoso. Además, muchas veces, para la tradición es mucho más interesante Kike Varela que una persona que esté dentro de la tradición, porque Kike al no estar dentro pero formar parte de ella, aunque sea de soslayo, puede hacer que mucha gente diga: ‘Ostra, qué interesante, ¿y la canción de este remix de dónde sale?’ Y una persona que solo se dedica a lo tradicional no va a conectar con la gente que sigue a Kike Varela.

_Si Boyanka Kostova empezase hoy en Santiago, ¿ lo tendría más fácil o menos que en aquel inicio de hace ocho años, carrera musical que ya suma seis discos?

_Ahora hay muchas más bandas y la gente está más dispuesta a escuchar bandas gallegas, pero la infraestructura es mucho menor. Hace ocho años, había salas para tocar desde un aforo de cinco personas a salas grandes como la Capitol, y desde hace cuatro o cinco años, parte de eso se acabó... En sitios como Camalea, Babel, Embora o Avante, podías tocar con banda, y ahora no. Hoy hay más artistas para ofrecer cultura pero menos lugares para hacerlo, en especial de aforos intermedios... Antes había más sitios y admitían más variedad de formatos y los formatos pequeños tenían más espacios en Santiago para ofrecer su música, y hoy eso falla.

_Si tocase un boleto ganador de la ONCE que diera presupuesto para hacer un gran festival llamado Boyanka Kostova and Friends, ¿qué nombres tendría, vivos o no?

_(Cibrán) Creo que contaría con toda la gente que ya va a venir a colaborar con nosotros a la Capitol.

_¡Qué pelota!

_(C.;riendo) En serio, llamaría a los que están y a Hevi, de Malandrómeda... Aunque también me haría muchísima ilusión tocar con Kendrick Lamar, ASAP Rocky o con Notorious BIG, ya fallecido...

_(Chicho): Yo diría Metallica, Toño Rosario, Héctor Lavoe y Héroes del Silencio, que es el grupo más increíble de la historia de España._