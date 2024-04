Concierto en Santiago de Tecor Societário este sábado con celtic punk folk

Tecor Societário dan un concierto este sábado en Santiago, tocan en casa a las 21.30 horas en el local de Gentalha do Pichel (Rua Santa Clara, 21) para presentar un nuevo disco llamado “'Ti que vas fazer?' . Hoy día con un quinteto pero en una cita tan especial, van a sonar a ratos como sexteto ya que a la batería está Ares Branco, al bajo Ciprián Aneiros, a la guitarra y voz Xabier Buxeiro, al acordeón Roi Maceda y a la gaita Iago Verde, más Marcos López, en la guitarra de forma puntual para esta fecha tan señalada en Compostela.

“Marcos va a hacer una excepción este sábado y, aunque la paternidad y el rock and roll son complicadas de compatibilizar, se va a subir al escenario para tocar en algunos temas y, ya más adelante, cuando crezca el pequecho, veremos, pero ojalá siga con nosotros”, contesta Xabier Buxeiro, cantante de Tecor Societário, en charla con EL CORREO GALLEGO, un músico que valora así como les está yendo en las actuaciones del presente año 2024. Hay entradas a la venta al precio de diez euros, ocho en el caso de aquellas personas que sean socias del citado local picheleiro.

Acompañados por Noxo, grupo de A Estrada

“'Ti que vas fazer?', el tema que da título al disco es el que mejor está funcionando, también por que ese fue el primer single y tiene vídeo propio”, subraya.

En este bolo de la capital gallega, Tecor Societário tendrán buen respaldo, frente al escenario y sobre la stablas. “Van a abrir el concierto los Noxo, un grupo de A Estrada, con quienes tenemos amistad desde hace tiempo, de hecho, ya hemos tocado juntos antes, en el pub Gatos, en Melide, por ejemplo”.

A Tecor Societário les gusta definirse como grupo de 'celtic punk folk', pero... ¿qué estilo pesa más en esa mezcla?

“Es una pregunta difícil, intentamos mantener el mismo estilo desde el primer día, tocar con velocidad y de un modo agresivo, como corresponde al punk, pero también contar con instrumentos de la música tradicional gallega, con el tiempo vamos descubriendo qué cosas funcionan y cuales no...”, cuenta antes de citar referentes.

Deuda con Os Diplomáticos de Monte Alto

“Está claro que sin Os Diplomáticos de Monte Alto no habría grupos como nosotros, son una influencia muy clara, algunos de nosotros, por edad, podemos ser casi sus primos”, detalla Xabi Buxeiro, orgulloso de que ser parte de una aventura colectiva muy activa en el presente año, donde Tecor Societário vienen de tocar el día 12 en el Buril (Sarria, con Xerezade) y el pasado 29 de marzo tocaron en el FestiChores de Cambados, parte de una agenda que tendrá bolos por anunciar en los festivales y fiestas del próximo verano.

Un ayer con versión de Kortatu

“En los inicios hacíamos versiones de algún tema de Kortatu, caso del 'Zu Atrapatu Arte', y de 'Redemption Song', de Bob Marley, en gallego, y con el tiempo de temas tradicionales gallegos, como dos que hemos adaptado de Suso Vaamonde que son parte de este nuevo disco, una la versión que él hace de un clásico americano, el 'This land is your land', que la canta mucha gente, entre ellos, Bruce Springsteen” , concluye el vocalista de unos Tecor Societário cuyas letras suelen aludir a una perspectiva social combativa cuya trayectoria cumple ya ocho años, tratando de buscar cada vez más su perfil propio sin atarse a referencias pero también sin olvidarlas.