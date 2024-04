Conciertos de las Fiestas del Apóstol en Santiago: revelamos el primer nombre

Los conciertos de las Fiestas del Apóstol en Santiago ya tienen su primer nombre: The Harlem Gospel Travelers. Este grupo estadounidense de soul, llegará avalado por Eli Paperboy Reed, su productor, para actuar el 23 de julio en Compostela. Los Harlem Gospel Travelers suman dos discos publicados, He's On Time y Look Up!, ambos producidos por el citado Paperboy Reed y editados por el sello Colemine Records.

Su estilo bebe del soul de los 50 y 60. y acaban de lanzar, God’s Love, su nuevo single. Visitarán Santiago como parte de una gira de cuatro fechas que les llevará además hasta Sarón (Cantabria), Madrid y Soria.

Invitados por Elton John

The Harlem Gospel Travelers (THGT) son un trío gospel-soul activista formado por Dennis Bailey, George Marage e Ifedayo.

Ya han sido invitados por Elton John para su programa de radio Rocket Hour (Apple Music), al declararse el sir británico fan de su música, guiada por leyendas del sonido Motown, discográfica de Detroit que publicó a estrellas del soul como Sam Cooke o Curtis Mayfield, entre otros referentes.

En las listas de Billboard

“Difundir amor por todo el mundo a través de la música. El Gospel es nuestra raíz, la música es nuestra verdad”, esa es una de las frases que resume el estilo de esta banda. Sacaron su primer LP, He is On Time en 2019 debutando en las listas de Billboard. Y en 2022, The Harlem Gospel Travelers lanzaron su segundo álbum titulado Look Up!, y del que Craig Charles, locutor de la emisora BBC6 Music, dijo que es "la banda sonora de uno de los mejores álbumes de la década hasta el momento".

Ya han realizado giras por Estados Unidos y Europa (Francia, Reino Unido y España), a su vez, el ascendente grupo también ha aparecido recientemente en France.TV con su actuación en 2023 en el Montpellier Blues Festival.