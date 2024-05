Caballero pide a la Xunta que pague el bus entre Vigo y Santiago por las obras en Peinador

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró este miércoles que la Xunta “se inventó la mentira” de que puso autobuses desde Vigo hasta el aeropuerto de Santiago a causa de las obras en la pista de Peinador, a donde está previsto que se desvíen la mayoría de los vuelos mientras el aeropuerto está cerrado.

Según el alcalde, quien paga las obras es la empresa concesionaria y no la Xunta, a la que volvió a reclamar que pague de sus arcas una lanzadera desde la ciudad hasta el aeropuerto compostelano, informa Efe.

“La empresa, que tiene la concesión, como hay negocio, porque en este momento hay demanda, pues va a poner las tres líneas de autobús en funcionamiento, cobrando el precio que tiene que cobrar y sin ninguna subvención, absolutamente ninguna, de la Xunta de Galicia”, recalcó el primer edil vigués.

Acusa a la Xunta de mentir

“¿Por qué dicen mentiras? ¿Por qué dicen que ponen esta línea si ya está concedida desde hace tiempo y la empresa no la ponía en funcionamiento porque no había demanda para ir desde Vigo al aeropuerto de Santiago?”, se preguntó.

Aseguró que lo que tiene que hacer el Gobierno autonómico “es pagar lanzaderas desde Vigo hasta el aeropuerto de Santiago mientras duren las obras de la pista del aeropuerto de Vigo”, y subrayó que el de España pone casi 30 millones de euros para reparar la pista y la “Xunta no coopera en nada”.

“Para la Xunta, Vigo no es Galicia. Si llega a pasar en otro aeropuerto, estaría poniendo lanzaderas pagadas por ella, pero como es en Vigo y como para la Xunta Vigo no es Galicia no ponen nada, de nada de nada”, concluyó el alcalde vigués.