La dirección ‘puente’ del IES do Milladoiro asume “motivada” la gestión del centro

Tras el que probablemente ha sido el curso más complicado de cuantos se han vivido en el IES do Milladoiro, la comunidad educativa del instituto afronta la recta final del curso expectante ante la nueva etapa que supone el nombramiento de un equipo directivo que, de manera provisional, asumirá la gestión del centro hasta el próximo 30 de junio. Según ha podido saber este periódico, la dirección puente, conformada por profesionales del propio IES, empezará previsiblemente a trabajar este miércoles.

“Ten por diante un traballo inxente, pero está motivada para intentar sacalo adiante e que se poida chegar a final de curso con normalidade”, señalan desde el sindicato CIG.

Como informó este periódico, la dirección que pilotará el centro hasta final de curso será sustituida a partir del día uno de julio por un equipo directivo que también ha sido consensuado entre el nuevo inspector designado por la Consellería de Educación y el claustro de profesores del IES. Fue en un encuentro celebrado el pasado lunes, al que siguió una reunión con el Consello Escolar, convocada de manera extraordinaria y urgente, para exponer la propuesta de la dirección provisional, que fue aprobada.

Pendientes de los nombramientos

A partir de ese momento, la propuesta de nombramientos fue elevada a la Consellería y, según fuentes conocedoras del caso, se espera que llegue hoy mismo al IES do Milladoiro, de manera que la dirección puente comenzaría de inmediato a ejercer sus funciones. Un extremo que no han confirmado desde Educación, que se limita a señalar que las cuestiones de organización interna de los centros se canalizan entre la Inspección y los propios institutos.

Según fuentes de la CIG, en este caso no se convoca el concurso de dirección habitual “porque non hai tempo para facelo”. “Aquí non hai proceso ordinario ningún. Aquí hai dous nomeamentos extraordinarios: un provisional ata final de curso e outro para o seguinte curso, que será por un ano ou por dous anos”, explican desde la central sindical.

Se trata, en todo caso, apuntan, de un procedimiento que se sigue cuando la dirección de un centro educativo cesa por voluntad propia o, como ha ocurrido en este caso, por decisión de la Administración.

Meses de tensiones

“Cremos que o novo inspector fixo ben as cousas”, reconocen desde la CIG. La central, sin embargo, lamenta que Educación “tardase meses” en actuar ante una situación de conflicto de la que, según el sindicato, era conocedora desde el pasado mes de diciembre. “A solución era a que nós formulamos antes do Nadal e que foi expresada polo claustro de profesores”, recuerdan.

Al final, los grandes perjudicados, subrayan desde la CIG, son los alumnos. “Ese é o gran problema; que os nenos case perderon un curso”, afirman. Una reflexión que comparten muchos padres, como ha podido constatar este diario. “A miña sensación é que, polas razóns que foran, os docentes faltaban moito, sobre todo nos tres últimos meses”, expresa una madre.

“Un día si e outro tamén tiñan algunha hora en que non deran clase e ás veces era máis dunha materia. Non se entende”, afirma un progenitor. Desde la CIG lamentan que Educación no se plantease una reducción de las ratios de alumnos para facilitar que los docentes “puidesen dar aulas con normalidade”.