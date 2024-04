Incertidumbre sobre el futuro entre los compostelanos con pisos turísticos: "Nos usan para atizarse unos a otros"

Tirando de humor, de ciertas dosis de ingenio y con la inspiración de algunas letras ya clásicas de la música de artistas tan conocidos como Los Panchos, Joaquín Sabina o el grupo gallego A Roda, la plataforma de Viviendas de Uso Turístico de Santiago (VUT) acaba de poner en marcha una nueva campaña para reivindicar una ordenanza por parte del Concello que acabe con la incertidumbre en la que dicen sentirse y les permita saber a qué atenerse con respecto a la regulación de sus negocios.

Esta nueva iniciativa consiste en la colocación de carteles por diferentes puntos de la ciudad, en los que parafraseando algunas de esas populares canciones recuerdan que sigue sin haber avances, pese a que “incluso se nos dijo que podría estar el verano pasado, y la sensación que tenemos es la de que nos están utilizando unos y otros para atizarse entre sí”, asegura la portavoz del colectivo, Estrella Ferreiro, en conversación con EL CORREO GALLEGO.

"Nos están utilizando"

Tras señalar que “ayer mismo me dijo la alcaldesa que la semana que viene o la próxima nos reuniríamos casi con total seguridad”, apunta que la fecha aún no ha sido fijada y que están bastante desesperanzados porque “las cosas no están yendo como contábamos”. Recuerda que “cuando el año pasado no quisieron aprobar una disposición transitoria, que sería lo que menos nos perjudicaría, se nos dijo que iba a ir vía ordenanza y que iba a estar muy rápido, pero la sensación que nos da es la de que nos están utilizando”.

Cree que unos partidos y otros, “todos tienen responsabilidad, puesto que si la corporación municipal quisiera esto ya estaba solucionado, ya que es una cuestión política y hay que resolverla políticamente con voluntad de hacerlo”, y considera que “somos un instrumento facilísimo porque estamos de moda, entre unos y otros se retan a ver quién legaliza cuántas y con qué prisa, y los que no hacen vivienda social también nos culpan, servimos para todo como la aspirina”.

La idea es pegar carteles por las principales calles de Santiago / Cedida

Agotados ante esta situación y a la espera de una ordenanza que no acaba de aprobarse y de la que subraya que desconocen por completo el contenido, Estrella Ferreiro recalca que hay gente del colectivo al que representa que se está viendo muy perjudicada porque “algunos pidieron una hipoteca para arreglar casas ruinosas en el casco histórico y ahora se encuentran con que les ha llegado la orden de cierre, con lo que no ingresan nada, y otros no han recibido esa carta pero reservan para julio o agosto con miedo a que lo haga antes y tengan que anularlas, con lo que no está siendo nada fácil para muchos propietarios”.

Órdenes de cierre sobre las que tiene constancia de que las últimas que llegaron fueron el otoño pasado, si bien lo que sí están recibiendo los propietarios de viviendas turísticas de Santiago son “contestaciones a las comunicaciones previas para solicitar la licencia de actividad en las que se les contesta que dicha comunicación es ineficaz o porque el piso no está en un primero, o porque el edificio no tiene el número de plantas que se exige”.

Alquiler a estudiantes y a turistas

Insiste en la incertidumbre en la que se mueven desde hace ya mucho tiempo porque “no sabemos lo que va a poner en la ordenanza, en principio se decía que los que alquilaran a estudiantes en invierno podrían hacerlo a turistas en verano, pero no está escrito en ningún sitio, y hay quien alquilaba desde siempre a estudiantes y recibió la orden de cierre y ahora no sabe a qué atenerse”.

Para Ferreiro, “es una inseguridad tremenda que los propietarios que cotizan a Hacienda, que pagan todo y cumplen todas las normas no se merecen”, y ante la que seguirán movilizándose mientras no se atienda su petición de que puedan seguir trabajando todos aquellos que estaban inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas cuando se aprobó la modificación.

