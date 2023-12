Nicolás Fuentes, jugador del Balidea Obradoiro de categoría cadete, acaba de ser convocado por la selección española U16 de baloncesto 3x3 para formar parte de una concentración entre los días 7 y 9 de diciembre. El joven ha recibido con ilusión la llamada de la Federación Española de Baloncesto, al igual que su familia que lo arropa en el deporte que es su vida y le ofrece todas la facilidades para que pueda disfrutar del balón hasta en su propia casa. Un paso importante para un chico con grandes ambiciones en el deporte que le hace esbozar una sonrisa cada vez que habla de él.

¿Cómo recibe esta convocatoria de la selección de 3x3?

La recibo con muchas ganas de aprender y con mucha ilusión. Al final es una cosa única que hay que ir a disfrutar.

En relación a la diferencia entre el baloncesto normal y el baloncesto 3x3, ¿cuál le gusta un poco más, dónde se siente más cómodo y qué diferencias encuentra?

El baloncesto de 3x3 es más físico y más rápido, hay más volumen de tiros de tres. No sabría cuál escoger entre los dos, me gustan mucho ambos.

¿Cómo se describiría como jugador o qué perfil tiene?

Depende de lo que necesite el equipo en cada momento del partido. Pero normalmente soy un jugador más de entrar a canasta. Me gusta ser un penetrador.

¿Cómo entra en el Obradoiro?

Entré en la categoría de preinfantil y empecé ahí hasta ahora, que soy cadete de segundo año. Siempre me han tratado muy bien todos los entrenadores y he estado muy a gusto.

¿Cuándo empezó a ver que el baloncesto era lo suyo y que podría llegar lejos? Porque al final, la convocatoria de una selección española es algo muy grande...

Sinceramente, nunca pensé que me pudiera haber convocado la selección, porque es una cosa increíble. Yo en mini ya destacaba en el Peleteiro, que es el equipo en el que antes jugaba, y después fui al Obradoiro y también poco a poco fui dándome a conocer.

¿Qué es lo que le llama a usted la atención del Obradoiro, a querer jugar aquí?

Lo que me gusta es el nivel que tienen los entrenadores, son muy buenos, te enseñan mucho tanto a nivel táctico como técnicamente. Al final, es un club que te puede ofrecer muchísimas cosas, muchísimas salidas.

Viendo su casa, se ve que aquí respiran baloncesto y es su pasión absoluta, tienes una canasta a la que no paras de ir. ¿Qué es lo que hace generalmente en su día a día?

Pues al final todos los días toco un balón y, como tú dijiste ya antes, el baloncesto es parte de mi día a día. No puedo parar de practicarlo y de verlo en la televisión. Entonces, en cualquier momento libre que tengo, lo veo.

¿Hay algún jugador de la plantilla actual del Obradoiro que llame especialmente su atención o que sea un poco su ídolo, por decirlo de algún modo?

Del Obradoiro de esta temporada me quedaría con Thomas Scrubb. Me gusta mucho, es un jugador muy completo, me parece increíble cómo juega.

A mayores, ya fuera del Obradoiro, ¿qué jugador le inspira?

Mi jugador favorito actualmente creo que es Marcelinho Huertas o Jaime Fernández. También algún base muy bueno como Dani Pérez, por ejemplo, que a mí me gusta mucho.

Es curioso lo de Marcelinho, porque es muy veterano y usted es muy joven. ¿Su ilusión es, si se pudiera dar, tener una carrera como la de Marcelinho y estar con 40 años jugando en ACB?

Sí. Al final, él me gusta por su estilo de juego, que usa muchísimo la cabeza, no tanto como el físico. Además de eso, tener 40 años y jugar en la ACB es un mérito muy grande.

Imagino que su mayor ilusión será poder llegar algún día al primer equipo...

Sí, exacto. La ACB es la mayor ilusión y uno de los objetivos que tengo propuestos.

En relación a la convocatoria de la selección 3x3, ¿cómo le llega ese aviso y cómo lo recibe en ese momento?

Llamaron a mi madre una tarde, mientras yo estaba haciendo los deberes y mi madre vino corriendo a mi habitación, toda ilusionada. Al principio no nos lo podíamos creer, pero después ya nos fueron llegando correos de la selección, de la ropa que teníamos que llevar, los entrenamientos y salió la convocatoria en las redes sociales. Poco a poco lo fui asimilando.

¿Quién estuvo más nervioso y ilusionado, usted o su madre?

Uf, creo que los dos. Aunque mi abuela también estuvo muy ilusionada.

¿Cómo está viviendo esta temporada con la cantera del Obradoiro y con qué objetivo estáis afrontando esta campaña?

La estoy viviendo muy bien, mejor que nunca. Cada temporada que pasa con el Obradoiro es mejor que la anterior. Y con muchos objetivos propuestos para esta temporada.