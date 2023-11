Juan Bocca (Capilla del Señor, Argentina, 2005) regresó a Santiago con la ilusión y el brillo en sus ojos de una medalla de oro que ahora luce en su cuello. El canterano del Monbus Obradoiro vuelve a entrenar con los componentes del primer equipo tras proclamarse campeón con Argentina en los Juegos Panamericanos. Es la sensación del momento en el club, con los jugadores de la Liga Endesa bromeando con él por el logro, especialmente Fernando Zurbriggen al ser compatriotas, felicitándolo por el mismo y observando con curiosidad la medalla de oro.

¿Cómo se siente tras haber ganado con Argentina los Juegos Panamericanos?

Muy contento, la verdad que es una locura esto que estoy viviendo. Muy contento por lo que logramos y muy feliz.

¿Cómo fue esa llamada para ir a la selección?

Me avisaron un mes antes de que iba a estar y la verdad que no lo podía creer. No caía porque, con 18 años, vivir lo que me tocó vivir no me lo esperaba nunca.

¿Qué tal fue la experiencia de vivir el ambiente allí en los Juegos, esa experiencia con tantos deportistas en Chile?

La experiencia fue realmente hermosa. Estar con muchos deportistas, en unos Juegos Panamericanos, la verdad que es lindo. Hay mucha gente en los estadios, en todos lados, en la villa, todo. La verdad que es muy hermoso

Aunque los argentinos y los chilenos tienen un poco de “pique”...

(Risas )sí, un poco sí, pero bien. La verdad que nos trataron muy bien y fue bonito estar allí.

¿El objetivo desde el inicio era conseguir ese oro o tenían unas expectativas más humildes?

El objetivo era conseguir una medalla porque éramos los últimos campeones y queríamos defender el título. Por suerte, trajimos la de oro y estamos muy contentos por eso.

¿Cómo fueron las vivencias con tus compañeros de selección y con el entrenador?

Bien, la verdad que al ser el más chico me trataron muy bien, como uno más. Muy contento por eso y agradecido al entrenador porque me dio muchos minutos. No me esperaba tanto y estoy contento.

Imagino que si le dio tanta confianza lo tendrá en cuenta para próximas citas.

Bueno, eso no lo sé, ojalá que sí, pero habrá que ver. Ahora toca entrenar para volver a estar.

¿Cómo fueron las horas previas antes de disputar la final?

Normal, igual que los días anteriores. Estuve tranquilo, esperando que llegue el partido pero tranquilo, sin mucha ansiedad porque eso no te ayuda.

Y ya en el momento del partido y, sobre todo, cuando se gana, ¿cómo es esa sensación de ganar con la selección?

Eso en el partido... ya cuando quedan tres o cuatro minutos, nos íbamos dando cuenta de que no se nos iba a escapar y, la verdad, que muy feliz y muy contento por conseguir este logro con mi selección.

¿Tiene algún referente en el baloncesto y, en concreto, en Argentina?

Sí, un referente argentino, Manu Ginobili, creo que es el de casi todos. Es el mejor de la historia argentina. Y ya a nivel basket, miro mucho para Klay Thompson y Stephen Curry.

Se enfoca en ser buen tirador de tres puntos.

(Risas) sí, creo que eso es lo que más me gusta.

¿Dentro del Obradoiro hay algún jugador que tenga como referencia o como mentor, alguno en el que se fije?

Miro mucho a los escoltas, a Jordan (Howard), a Álvaro (Muñoz), porque es la posición que juego y trato de copiar lo que hacen, de aprender todo lo que hacen.

¿Qué le pide Moncho Fernadez? ¿Trata igual a los canteranos que los jugadores del primer equipo o es más “suave”?

No, bien, la verdad que nos tratan muy bien. Nos pide lo mismo que a ellos, que defendamos un poco más, que estemos muy atentos y que escuchemos todo lo que dice para estar siempre en cancha y hacer las cosas bien.

¿Cuál es el jugador del primer equipo del Obradoiro que le resulta más difícil de defender?

Creo que el más difícil es Thomas Scrubb. Creo que es el mejor jugador y es muy difícil de defender.

Ha conseguido este gran logro con Argentina. ¿Cree que el siguiente será, en un corto o medio plazo, jugar con el primer equipo del Obra? ¿Qué expectativas tiene?

La verdad que un objetivo que tengo es debutar en ACB. Ojalá se me dé. Hay que trabajar para eso. Y con el Obra, estar entrenando acá, la verdad que estoy muy contento con eso. A ver qué pasa las siguientes temporadas, porque todavía soy canterano y como que aún estoy llegando.

Argentina está pasando por dificultades y cierta crispación. ¿Cómo le ha tocado vivirlo desde la distancia?

Ahora sí es complicado, porque tengo a toda mi familia de allá y a mis amigos... sé que no se la pasa bien ahí. Pero por suerte ellos están bien y eso me deja tranquilo. Realmente, no está bueno el momento que estamos pasando.

¿Cómo es su vida en Santiago? ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más le disgusta?

Es una ciudad muy linda, muy tranquila. Acostumbrado a lo que yo vivía en Argentina. Es tranquilo, no hay mucha gente y de verdad que me gusta. Y bueno, sí, lo malo es el clima (risas). Mucha lluvia, mucha lluvia.

¿Confía en conseguir más logros con la selección argentina?

Sí, ojalá, trabajaremos para eso. Hay mucho talento en Argentina, pero últimamente no nos fue bien. Va a haber un recambio seguramente y ojalá que podamos conseguir algo.