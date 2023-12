Iker Trillo ha recibido con mucha emotividad el ver su nombre en la lista de convocados de la selección española U15 de baloncesto. El interior del Balidea Obradoiro está muy feliz en Compostela y por el gran club al que ha llegado, pero nunca se olvida de compartir sus éxitos en Burela, donde se formó como jugador y celebran cada paso de Trillo

¿Cómo llega al Obradoiro y cómo se encuentra en el club?

Empecé a los tres años a jugar al fútbol y después a los nueve me decanté por el baloncesto gracias a uno de mis entrenadores de mi anterior club, el Burela. Desde los nueve hasta este año estuve jugando en el Burela toda mi vida. Fui subiendo de categoría y hubo un año que ganamos un campeonato gallego. Este año, como vi que ya era el momento de seguir mi carrera y seguir mejorando. Escogí la oferta más cercana a mi casa para estar cerca de mis padres y de mi familia, pero sobre todo por lo bien que trabajan la cantera y por la confianza que pusieron en mí desde el primer día. De momento estoy súper contento aquí en Santiago, los compañeros súper bien, el instituto súper bien y el club espectacular.

¿Con qué ilusión está en el Obradoiro?

Pues, ya desde pequeño supe de los equipos gallegos, como el Obradoiro o el Breogán. El Obra siempre ha sido importante y es un honor poder jugar para un equipo que representa una comunidad autónoma, que es donde yo nací y que es de los más grandes de Galicia. Para mí el trabajo cada día es lo más importante y yo pienso que si se puede llegar a lo más alto de algo así, perfecto, pero sino no pasa nada. Hay que mirar lo viajado y ahora estoy muy centrado en el presente.

¿Tiene algún ídolo en el club?

Actualmente me gusta mucho Artem Pustovyi. Me gusta también mucho un canterano que no llegó a debutar, pero que fue convocado como es Juan Bocca, que está aquí conmigo en la residencia. Lo de Pustovyi es porque es de mi posición y me gusta mucho el su estilo de juego.

¿Cómo recibe esta convocatoria?

Cuando llegué aquí, desde el primer día me centré en trabajar. Recibí la noticia cuando salía de un torneo al que fui con la selección gallega a Asturias, a jugar contra Asturias y Castilla y León, me lo contaron los entrenadores de la selección gallega. No lloré porque estaba con mis compañeros y me daba un poco de vergüenza, pero la ilusión fue máxima. Cuando me llamaron, lo primero que pensé fue el orgullo que siento por ir ahí y representar... no voy a decir a mi pueblo, a Burela, pero... a estar ahí. Me gustó mucho que pensaran en mí para llamarme. Cuando recibí la noticia, lo primero que pensé fue en dar las gracias al club, al Burela, y sobre todo a mi familia.

¿Qué le dijeron desde Burela? Sobre todo por tomarse ese tiempo de decírselo, de acordarse de ellos.

Con el Burela, ya cuando tomé la decisión de venir al Obra, fue un recibimiento muy bueno, porque siempre tuve muy buena relación. Siempre estuve a su lado y siempre que me pasó una cosa así, lo primero que hago es llamarlos a ellos, avisar a mis padres para que los llamen a ellos. Cuando vieron que tenían una llamada mía y era para contarles eso, lo primero que me dijeron es que estaban súper orgullosos y que confiaban mucho en mí.