La SD Compostela recibe este domingo en el Verónica Boquete (12.00 horas) al Oviedo Vetusta en una nueva oportunidad para acercarse a los puestos de play-off. Lo hará, sin embargo, en una situación muy particular al contar con muchas más bajas de las habituales tras el estrambótico derbi de Pasarón, y es que a estas alturas de la semana ya tiene siete ausencias aseguradas.

Por desgracia, además de estas ausencias aseguradas, también hay varios jugadores que son duda, por lo que la situación podría ir a peor. Así lo comentó Míchel Alonso en rueda de prensa, acompañado de una “chuletilla” en la que anotó el estado de cada jugador al contar con tantos inconvenientes particulares. “Es una semana complicada, de hecho lo traigo apuntado en un papel porque ya sabía que me ibais a preguntar y creo que me voy a aclarar mejor así (entre risas). Aparte de los sancionados Pato, Álvaro Casas, Pep Caballé y Juampa Barros, están por lesión que ya sabemos que no van a llegar al partido Riki Mangana y Pablo Antas, van a ser baja segura y luego hay dudas. La semana pasada cayó casi en el último entreno Parapar y seguimos ahí esperando esta semana a ver si puede llegar. Es un golpe en la parte de arriba del muslo, en la cadera, que tuvo una microrrotura. Esperemos que pueda llegar y luego Antón de Vicente también es duda para el partido. Creo que no me queda nadie más, pero bueno, ya es suficiente, creo”, señaló al respecto. Cabe añadir que tampoco está Pablo Crespo, con lesión de larga duración, aunque David Soto si apunta a estar disponible.

El técnico ferrolano aseguró que no es la primera vez que un partido (el del Pontevedra) condiciona tanto el siguiente, y aprovechó para recalcar el esfuerzo del equipo en Pasarón. “Sí, alguna vez pasan cosas así. Es cierto que el otro día, a partir de la segunda expulsión, creo que ya se estaba jugando para nosotros el partido siguiente más que el partido en sí, porque ya era con dos jugadores menos, con 2-0... Pensar en otra cosa que no fuera el siguiente partido pues era una utopía. No así con diez, quiero recalcarlo aquí porque creo que al final fueron diez minutos pero creo que íbamos a dar la cara. Pero bueno, ya con nueve pues es cierto que ya pensábamos más en el partido siguiente y nos cayeron jugadores, intenté controlar lo que pude pero se ve que no fue suficiente, que al final cayeron cuatro jugadores”.

Pese a cómo condiciona este partido el derbi de Pasarón, Míchel confía en que el resultado no afecte anímicamente a los suyos. Además, preguntado por si echó en falta el VAR en un encuentro así, comentó: “Yo a los jugadores siempre les digo lo mismo cuando hablamos el lunes, que las alegrías y las penas duran 24 horas y es lo que estamos haciendo, pero bueno, lo del otro día, después de haberlo visto al acabar, fue un atropello total. Pero bueno, son cosas que pasan y claro que echas de menos que algo que influye tanto en el partido pudieran revisarlo. ¿Pero qué pasa? Que a veces revisando también fallan, entonces ya vemos que la labor arbitral no es fácil”.

Respecto al trabajo que vienen realizando esta semana teniendo en cuenta la situación del equipo, el técnico de la SD Compostela destacó la importancia de la estructura del club y en especial de la Canteira Picheleira: “No podemos hacer nada desgraciadamente. El trabajo de toda la semana fue un poco... pelear contra lo que la semana anterior nos influyó en este partido. Creo que es lo que tenemos que hacer y lo vamos a conseguir. Va a salir un equipo de plenas garantías, seguro. Y bueno, al final sí que estamos con muchas bajas, pero en relación, para matizar, en otros equipos que estuve no estaba tan protegido con lo que hay atrás. Y aquí tenemos el Sigüeiro, tenemos los juveniles que nos hacen que las semanas puedan ser buenas de entrenamiento, y si hay que contar con ellos pues estoy plenamente convencido de que van a dar el nivel”.

De hecho, añadió que esta semana están participando en la dinámica del primer equipo más canteranos que nunca, mostrándose contento con lo que ve. “Aparte de los habituales está viniendo Ángel Landeira, toda la semana, estuvo Xoel, que también tuvo un percance el otro día y que va a ser baja también, está Mario y está Hugo Alvarellos. Esos están entrenando toda la semana y es probable que alguno de ellos entre en convocatoria también”.

Lo cierto es que será una convocatoria con novedades obligadas, pero los cambios también afectarán sí o sí un once titular que tendrá que adaptarse forzadamente. “Intento hacerlo siempre, adaptarme, pero esta semana más que nunca. Tengo que esperar a ver de qué gente disponemos y a partir de ahí, pues sacar de los mejores jugadores los que estén en disposición de jugar. Todos los que salgan va a ser porque están en disposición de hacerlo y a partir de ahí adaptarse con la mejor estructura. Al final, si tenemos cuatro defensas, jugaré con cuatro, no con cinco, seguro. Hay que esperar a ver cómo estamos trabajando sobre la gente que ya tenemos, pues en distintas posibilidades. Pero bueno, que esperaremos al final de todo”, señaló Míchel al respecto.

Sobre el rival de esta semana, un Oviedo Vetusta que viene de golear por 5-0 al Covadonga para salir de los puestos de descenso, el técnico ferrolano comentó lo siguiente: “Es un equipo filial muy muy joven, tienen de hecho algún jugador en edad juvenil que lleva jugando todo lo que va de temporada. Equipo de ritmo dinámico que contraataca bien, que con espacio pues demuestra su calidad. Mi sensación es que es un equipo más peligroso contraatacando que atacando, pero bueno, tienen perfil de filial. Equipo dinámico, de ritmo, de calidad y bueno, un equipo muy joven”.

Por último, Míchel fue preguntado por la situación de su guardameta Borja Rey, que al venir contando con pocos minutos podría valorar salir cedido en el mercado invernal y con la baja de Pato este domingo tendrá una oportunidad de reivindicarse. “La novedad es que el domingo va a jugar de titular. No podemos pensar en nada más porque las circunstancias mandan y lo que sí está claro es que lo primero, lo más importante, es el Compostela, más que cualquier jugador. A partir de ahí, pues bueno, tomaremos decisiones, pero ahora pues el domingo va a jugar de titular, entonces pensar en algo diferente a eso pues no entra en mi mente, él ya lo sabe”, comentó Míchel.