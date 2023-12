Tras esa etapa, Vladimir Brodziansky (Prievidza, Eslovenia, 8 de mayo de 1994) puso rumbo a Badalona, donde está cumpliendo su cuarta temporada siendo un jugador en el que el club ha puesto su total confianza para competir y aspirar a ser un habitual en los playoffs por la Liga Endesa y con presencia en Europa. Brodziansky podría reaparecer este fin de semana ante el Obradoiro tras estar de baja durante las últimas semanas.

¿Cómo se encuentra de su lesión?

La verdad es que me encuentro mejor, estoy trabajando en mi recuperación. Ya estoy trabajando en pista con mis compañeros.

¿Está deseando regresar a las pistas?

Sí, realmente lo estoy esperando. Es difícil estar fuera de la cancha, ver a los chicos jugar en ella y ver que no puedo ir a ayudarlos. Estoy deseando volver y poder ayudar a los chicos a ganar.

¿Le gustaría que su reaparición fuese en el partido contra el Obradoiro?

Sí, por supuesto. Estoy intentando volver lo antes posible. Además, significa mucho para mí, sería genial porque he pasado muchos años en el Obradoiro.

¿Qué siente cuando se enfrenta al conjunto compostelano?

Es especial, es el equipo en el que comencé mi carrera aquí, tengo amigos allí, me llevo bien con los entrenadores y hay jugadores que aún están ahí. Hay muchos recuerdos. Pero ahora no es más que otro partido y es importante para nosotros ganar. Así que tenemos que enfocarnos en eso.

Habla de recuerdos, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su etapa en Santiago?

(Risas) no lo sé, es muy difícil, porque he tenido muy buenos recuerdos allí. Sobre todo de mis compañeros de equipo, el tiempo que pasamos juntos. Diría que no hay un momento por encima de los demás. Fue una gran experiencia y unos buenos momentos en general.

¿Recuerda algún momento especial con Moncho Fernández, sobre todo por como vive los partidos, o algo que te dijo que fue un poco divertido o curioso?

Bueno (risas), creo que todos los entrenadores viven mucho los partidos, porque quieren que hagas lo que te piden. Moncho no es una excepción y los vive así. Incide mucho en como quiere que juegue el equipo. Es un buen entrenador y sabe lo que hace. Ahora mismo no hay nada gracioso o curioso que se me venga a la mente.

¿Qué piensa del equipo del Obradoiro de esta temporada?

Siendo completamente honesto, no los he visto demasiado, vi un par de partidos y creo que tienen un equipo muy sólido, como siempre. Juegan muy duro, con los sistemas de Moncho, que siempre lleva a los jugadores por el camino correcto y se fija en todos los detalles. Creo que son un equipo muy peligroso, que ha mejorado y vienen de ganar un partido contra un rival muy duro como es Tenerife. Así que creo que son un equipo que es muy peligroso.

¿Qué es lo que más le gusta de estar en el Joventut?

Me gustan mucho los jugadores que tenemos, creo que somos un equipo muy equilibrado. Tenemos unos grandes entrenadores y preparadores físicos, unos magníficos compañeros de equipo y una gran ciudad. Estamos aquí al lado de Barcelona, donde el tiempo es muy bueno.

El clima es mejor que en Santiago...

Sí, sin ninguna duda, hace buen tiempo habitualmente para dar una vuelta con mis amigos.

¿Qué le pide Carles Durán que haga?

Carles está haciendo un gran trabajo poniendo a cada jugador en la posición correcta, en los lugares donde se supone que deben estar para dar lo mejor de sí mismos. Todos estamos en la misma línea que el entrenador para trabajar en equipo y sumar para el resto de compañeros y hacerlos los mejores jugadores posibles.