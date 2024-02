David Grande ha sido presentado como nuevo jugador de la SD Compostela, mostrándose muy feliz de su llegada a Santiago, donde se ve jugando tanto solo como acompañado en la punta de ataque del equipo de la capital gallega.

El ariete señaló que el Compos siempre fue su principal opción aunque se produjo en el tramo final del mercado: “Fue un poco a posteriori, porque era un momento todavía temprano en el mercado en ese momento. La verdad es que tuve alguna oferta más, pero desde que me llamó el Compos le dije a mi agente que solo quería venir aquí y nada, se hizo y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí”.

En relación a la nómina de delanteros de la esedé, Grande no ve problemas, sino incluso ventajas, ya que él ha “jugado muchas veces con otro delantero y también he jugado solo, así que creo que puedo jugar de las dos formas y, la verdad, jugar con Manu Barreiro también me puede servir para aprovechar mucho de su juego. Vengo aquí a aportar lo que me pide el míster”.

El delantero también definió su juego, señalando que “puedo estar en el área, pero también me sé mover a los espacios. Eso es lo que me caracteriza, que soy completo y no soy solo un jugador de área o de espacios”.

Finalmente señaló que ha tenido una gran impresión del club: “Son muy buena gente, con muy buen ambiente y creo que es muy importante ahora mismo en el fútbol. He visto un vestuario bastante unido, familiar y que me ha dado la bienvenida muy bien. Creo que tenemos bastante buen equipo y esperamos cumplir los objetivos”

Rueda de prensa

Míchel Alonso, técnico del Compos, ofreció su habitual rueda de prensa previa al partido de este domingo que lleva a los suyos a jugar como visitantes ante el Zamora CF este domingo, a las 17.30 horas.

El preparador dejó claro los jugadores que estarán disponibles:“En principio, Antas va a seguir siendo baja. Jordan creo que podemos decir definitivamente que va a estar. Con Antón tenemos que esperar a mañana para confirmar. Tiene buenas sensaciones y creemos que puede llegar, pero tenemos que esperar a la sesión de mañana”.

Para el técnico este será un choque clave porque “es contra un equipo que está ahí por encima nuestra, en posiciones a las que nosotros queremos llegar”. “Creo que lo positivo es que tampoco es una final, es un partido muy importante, pero pase lo que pase, quedarán partidos después. Pero es cierto que es un encuentro importante contra un rival, muy importante, que está en una situación a la que nosotros queremos aspirar”, proseguía.

Míchel también se lanzó a analizar a su rival: “Los números del Zamora dicen muchas cosas. Es un equipo físico, que gana muchos duelos y que en el juego directo es un equipo poderoso. Creo que perdió un partido contra Pontevedra y empató dos. Los datos también dicen que es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol y eso le da mucha ventaja. Por eso está en la situación en la que está”.