Con el objetivo de seguir escalando en la tabla, la SD Compostela afronta esta tarde, a partir de las 17.30 horas, un test de altura. Se mide en el Ruta de la Plata a uno de los equipos más potentes del Grupo 1 de Segunda RFEF, el Zamora CF, el conjunto menos goleado hasta el momento en el campeonato, tras encajar solo nueve tantos en veinte jornadas. El equipo de la capital del Duero es tercero en la clasificación, con 39 puntos, a uno del Pontevedra y a tiro de piedra del líder, el Ourense CF (42 puntos). Por su parte, el Compos encara el partido tras sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas -triunfo en el Vero Boquete ante el CD Covadonga (2-0) y empate sin goles en el campo de la Arandina-, una secuencia que de algún modo mitiga la última derrota de la esedé, en casa ante el Marino de Luanco (0-2).

El conjunto santiagués es sexto en la clasificación, con 31 puntos, a dos del Guijuelo CF (con un partido más), que marca la zona de playoff de ascenso con 33 unidades. Precisamente, el cuadro de la provincia de Salamanca fue el rival del Zamora el pasado fin de semana, un choque disputado en el Estadio Municipal de Guijuelo y que finalizó con tablas en el marcador (0-0).

Para el encuentro de esta tarde en el Ruta de la Plata, el técnico de la SD Compostela recupera a Jordan y Antón de Vicente. Además, el canterano Marco Baña, tras su debut como titular el pasado fin de semana ante el Covadonga, repite en la convocatoria. “Es un partido clave; jugamos contra un equipo que está arriba en la clasificación, en posiciones a las que nosotros queremos llegar”, afirmó el entrenador del conjunto compostelano, Míchel Alonso. No obstante, pese a la importancia del encuentro, dado que se enfrentan a un rival directo en la pelea por los puestos de playoff de ascenso, afirmó que “no es una final”. “Es un partido muy importante, pero pase lo que pase quedarán más jornadas. Aunque es cierto que es un encuentro importante, contra un rival muy importante, que está en una situación a la que nosotros queremos aspirar”, incidió Alonso.

Asimismo, el técnico del conjunto blanquiazul puso el foco en las fortalezas del Zamora: “Sus números dicen muchas cosas. Es un equipo físico, que gana muchos duelos y que en el juego directo son muy poderosos. En casa solo perdió un partido, contra el Pontevedra, y empató dos. Los datos también dicen que es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol y eso les da mucha ventaja. Por eso están en la situación en la que están”, indicó el técnico del Compos.

Mientras, en el Zamora admiten la exigencia que acarrea este encuentro y la importancia de ampliar distancias con un equipo del potencial de la SD, que tiene, a juicio de su entrenador, David Movilla, “una de las mejores plantillas del grupo”. Ante este escenario, el entrenador vasco espera un encuentro igualado que se decidirá por detalles, como ya ocurrió en la ida, cuando el conjunto de la capital del Duero se llevó los tres puntos, con gol de Víctor López, del estadio Vero Boquete.

Para el encuentro de hoy no se esperan grandes revoluciones en el once inicial que pongan en juego los locales. Así, con Sobrón en portería, se prevé que formen en defensa con Parra y Castañeda en los laterales y Luengo y Bolo como pareja de centrales. Delmonte será enganche y Carlos Ramos podría volver al once, con Joel y Dani Hernández en los extremos. La pareja de ataque sería la formada por Etxaburu y Cañizo. Jesús Muñoz es baja en el cuadro local.