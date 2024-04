El Obradoiro se mide a un Zaragoza que plantea lo inusual en ACB

El Monbus Obradoiro se prepara para visitar al Zaragoza, este sábado a las 17.00 horas, con el objetivo y la necesidad de llevarse una victoria que les dé tranquilidad en la pugna por la permanencia. Para analizar lo que será el duelo, Moncho Fernández, entrenador del equipo compostelano, ha concedido este viernes su habitual rueda de prensa previa. El técnico ha comenzado hablando del estado físico de su equipo: "Hemos tenido algún problema con alguna viriasis y algún problema menor al principio de la semana, que han propiciado que algún jugador no pudiera completar o hacer las sesiones. Pero desde hace un par de días estamos todos bien y sin problemas".

Sobre su siguiente rival, Moncho tiene claro que es "uno de los equipos que anota más de dos puntos de toda la liga y eso es porque son muy rápidos. Pueden correr con todo el equipo, exteriores e interiores, y juegan muy bien en transición. Por ahí vendrá casi todo".

"Creo que tenemos que estar muy bien en esa faceta del juego, ser capaces de contener el juego tan dinámico que tiene Zaragoza y después lógicamente ser fuertes en el rebote. Cuando hablamos de hacer un buen trabajo en el balance defensivo y demás, pues también pasa por no tener pérdidas, limitar el número de pérdidas que eviten esas canastas fáciles de las que hablamos. Creo que ahí va a estar el 90 por ciento del partido", añadía.

Como señaló Marek Blazevic en su entrevista en EL CORREO GALLEGO, Moncho se suscribe a sus palabras en relación a las defensas poco comunes que ofrece el equipo dirigido por Porfirio Fisac: "Es un equipo que tiene un bagaje táctico y defensivo muy amplio. Encontrarte defensas de box and one, triangulo y dos o este tipo de cosas no es muy habitual en la liga. Zaragoza es un equipo que prepara muy buenos partidos, que los complica mucho, que intenta buscar y confundir al rival a través de estas defensas y lógicamente sí nos va a exigir mucho en lo que se refiere a lectura y a ejecución, sin duda".