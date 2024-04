“Pustovyi es una gran persona de la que aprender. No es muy atlético ni rápido, pero tiene muchos ases bajo la manga”

Marek Blazevic (Vilna, Lituania, 2001) está viviendo su segunda temporada en el Monbus Obradoiro. El joven interior comenzó la campaña trabajando para adaptarse también a la posición de 4 y comenzar a tirar más por fuera, una propuesta que ha visto reducida sus opciones conforme ha avanzado el curso, donde ha jugado más en su puesto natural. En la pasada temporada le tocó estar cerca de los éxitos con los santiagueses y en esta, en contraposición, está viviendo la lucha por la permanenci de primera mano.

A pesar de la derrota contra el Barcelona, hizo un gran partido. ¿Cómo lo vivió?

Los logros personales pierden importancia cuando tu equipo no gana. Así es el juego, un buen partido pero no queda nada para el recuerdo. Lo único que podemos hacer es aprender de los errores e intentar mejorar para nuestro próximo partido.

Pero, ¿jugar contra un gran equipo y dominar a un interior como Willy Hernangómez no le hace sentir que pueden lograr más victorias y tener un rol más importante?

No, no trato de pensar en contra quién voy a jugar en cada partido. Creo que fue una coincidencia que sucediera así. Quizás tuve un poco de suerte o quizás fue difícil para la defensa. No trato de sentirme excesivamente bien por eso. Simplemente trato de lograr los objetivos. El entrenador nos pidió que fuésemos duros en defensa y eso es lo que traté de hacer y no intento estar muy feliz por ello. Incluso si hubiese sido de otra manera, no hubiese estado muy triste por eso porque puedes aprender de los errores y de los logros que obtienes.

Ahora viajan a Zaragoza. ¿Es una final?

Creo que hemos hablado demasiado sobre eso, como si cada partido fuera una final. Creo que al ir allí deberíamos recordar cómo jugamos contra el Breogán. Creo que lo más importante será cómo vamos a empezar el partido. Podemos cometer el mismo error que cometimos contra el Barcelona. Como habéis visto, comenzamos el partido diez abajo, sin energía y sin ser agresivos.

Ha hablado del arranque del partido, pero el equipo ha sufrido en los finales de partido. ¿Cree que han mejorado en este aspecto?

Creo que depende de los equipos contra los que juguemos. Es difícil comparar. En los dos últimos partidos nos medimos al Barcelona y al Breogán. Es difícil compararlos porque el Barcelona tiene 12 jugadores de primer nivel que probablemente pueden ser el mejor jugador de la ACB. Son de esa parte superior de la tabla, así que es difícil compararlo con el juego del Barcelona porque cualquiera de sus jugadores puede decidir el partido. El Breogán tiene una rotación más corta, como en nuestro equipo, y al final de los partidos hay jugadores que disputan más minutos, se cansan y puedes verlos cometer errores. Así que es difícil decir que estamos mejorando en eso, pero seguro que vamos en esa dirección.

¿Cree que la experiencia de los nuevos jugadores está ayudando a resolver mejor los partidos?

Seguro. Se puede ver claramente la experiencia de ambos Janis en la pista. La forma en que operan en nuestro ataque y defensa. Hay más tranquilidad. Creo que puedes ver más pases adicionales de Strelnieks y acciones de pick&roll y de Timma. Al ser un gran tirador, presta mucha atención de la defensa sobre él y nosotros, los jugadores grandes, estamos obteniendo muchos puntos fáciles simplemente jugando con ellos. Creo que es una gran incorporación a nuestro equipo.

Recuerdo en el partido contra Breogán que, en un momento, Timma le vino a decir algo así como “ten calma”. Eres un jugador joven todavía, ¿cree que es importante para usted tener a este tipo de jugadores?

Sí, tienes razón, toda la razón. Todavía soy joven. Quitando el hecho de que ya llevo un par de años jugando profesionalmente, hay mucho margen para mejorar y estoy muy feliz de tener veteranos así en mi equipo que me ayudan.

Tengo la sensación de que esperaba algo diferente esta temporada, porque en la anterior jugó más, pero probablemente porque Dragan Bender se lesionó y quedaban dos jugadores en esa posición. Pero ahora está Artem Pustovyi. ¿Esperaba tener esta competencia entre los pívots?

Bueno, es lo que hay. No es una temporada fácil, ni para mí ni para todo el equipo, pero solo estoy tratando de concentrarme en las cosas que puedo controlar y no enfadarme o alegrarme demasiado por cosas que están fuera de mi control. Eso es todo.

Pustovyi y usted compiten por el mismo puesto, pero se llevan realmente bien. ¿Cree que es una buena incorporación de la que puede aprender?

Por supuesto que es una gran persona de la que aprender baloncestísticamente. No es un jugador muy atlético ni muy rápido, pero tiene muchos ases bajo la manga y yo estoy aprendiendo de él y cada entrenamiento es un placer para competir con él. A veces hace un buen movimiento conmigo y yo digo ‘está bien, eso fue realmente bueno’. Lo más importante es que se ha convertido en un buen amigo mío y nos mantendremos en contacto. No importa si estaremos juntos la próxima temporada o no, será algo que dure por un período más largo de mi vida.

Esta temporada ha jugado en el puesto de 4. ¿Se siente cómodo en esa posición?

A principio de temporada, por supuesto que no me sentía nada cómodo. Pero con los entrenamientos y algunos partidos me acostumbré a eso. Empecé a tener más contacto con esa posición y, al final del día, ponga de lo que me ponga el entrenador, voy a jugar en esa posición. Realmente no importa si es en el cuatro o en el cinco.

También le hemos visto tirar de tres. ¿Sigue trabajando en ese aspecto de su juego?

Por supuesto. Es difícil mejorar ese aspecto del juego durante un verano. Creo que ni siquiera será la próxima temporada o ni siquiera la siguiente más. Será paso a paso. Creo que tengo que empezar por las distancias más cortas y dependiendo de como me sienta durante el partido. Si me siento bien, tal vez pueda lanzar de tres. Quizás en otros encuentro que no van tan bien intento ayudar a ganar de otra manera. Pero día a día estoy intentando mejorarlo y creo que con el tiempo va a llegar.

De cara al partido de este sábado, ¿qué hay que hacer para ganarle al Zaragoza?

Ya hemos trabajado con el vídeo del ataque y la defensa del Zaragoza. No es un equipo típico de la ACB. Tiene muchas estrategias defensivas que son inusuales. Por ejemplo, juegan con cuatro jugadores que juegan en zona y una persona en marcaje individual. En relación a nosotros, pueden usar esta defensa probablemente contra Jordan (Howard), con una persona marcándolo individualmente. Los otros jugadores que juegan en la zona de cuatro usan diferentes zonas de presión. Así que tenemos que estar preparados para todos esos trucos y, lo más importante, son un equipo muy rápido. Creo que son uno de los equipos más rápidos de la ACB, no tienen miedo de lanzar en los primeros segundos del ataque. Tenemos que estar muy concentrados al comienzo de su ofensiva, retroceder en defensa y estar preparados para ayudarnos unos a otros, porque su equipo tiene muchos jugadores que juegan bien en el uno contra uno.

Fuera del baloncesto, ¿cómo está siendo su segundo año en Santiago?

El primer año me sorprendió un poco, porque no sabía a donde iba. Fue mi primer año en el extranjero. Este segundo año vivo más cómodo. Ya conozco los lugares que me gustan. Me siento más cómodo saliendo a explorar algunas cosas solo, acostumbrándome a vivir solo. Creo que lo estoy disfrutando. Por supuesto que la lluvia no es lo que más me gusta de aquí, pero es lo que hay. Cuando deja de llover, es una ciudad realmente hermosa y agradable.

¿Ha aprendido más cosas de la ciudad o ha conocido algo más sobre la cultura?

He probado más comida (risas). Probé más comida y probablemente eso sea todo. Creo que aprendí la mayoría de historias durante el primer año y probablemente muchas ya las olvidé porque los entrenadores estaban explicando muchas cosas. Este año pude escucharlas de nuevo porque los entrenadores se las contaron a los recién llegados.

¿Qué le diría a los aficionados?

En primer lugar, me gustaría agradecerles mucho su apoyo durante el partido del Breogán. Me gustaría disculparme porque esta temporada no está yendo tan bien como todos esperábamos. Perdimos muchos partidos en últimos segundos y tal vez seguimos cometiendo los mismos errores. Os prometo que juntos, en este pabellón, con vosotros a nuestras espaldas, nos sentimos muy cómodos para poder competir contra todos los equipos de la ACB. Así que espero que vengáis y nos apoyeis.