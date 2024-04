“Para venir hablé con Matt Thomas. Le maravilló el tiempo que estuvo aquí”

Devon Dotson (Chicago, Estados Unidos, 1999) está terminando de adaptarse al Monbus Obradoiro y a la Liga Endesa en su primera experiencia en Europa, a donde nunca había venido. El base está disfrutando de su tiempo en Santiago, tanto a nivel baloncestístico como del ambiente y la cultura, especialmente la gastronómica. Para el norteamericano, encontrarse con exjugadores de la NBA con los que compartió vestuario o a los que enfrentó es algo que los está ayudando a familiarizarse a la forma de jugar en la ACB y a sentirse más cómodo. De hecho, para tomar su decisión de desembarcar en Compostela fue clave hablar con un excompañero suyo en los Chicago Bulls con pasado en el Obra, Matt Thomas.

¿Por qué se decidió a venir al Obradoiro?

Sentí que era el momento idóneo. Veía el equipo que tenía, el tipo de liga en la que están jugando y las buenas cosas que he oído de la organización. Quería ser parte de ello, venir a España y a la ACB, al Obradoiro. Quería ser parte de ello. Todo hizo sentido.

¿Le sorprendió el nivel de la liga?

Sí, siempre he visto desde lejos el baloncesto europeo. Sabía que era físico y que era difícil y que iba a ser un desafío. Y eso es parte de la razón por la que vine, porque me encantan los desafíos. Soy un jugador competitivo y quiero desafiarme.

¿Ha visto mucha diferencia entre el baloncesto americano y el europeo?

Sí, hay algunas diferencias y algunas similitudes. Pero una gran diferencia es más físicamente, aquí dejan a sus jugadores jugar mucho más. No hay tres segundos en la zona (en defensa), así que las penetraciones no son tan sencillas. Hay cosas parecidas y diferentes, pero estoy disfrutando.

El base afirmó que disfruta de la gastronomía que ofrece Compostela / Jesús Prieto

¿Cómo está yendo su primera experiencia internacional?

Va muy bien. Comprendiendo a la ciudad y viniendo a Europa por primera vez, porque nunca he estado aquí, así que estoy experimentando la cultura e intento hacer cosas nuevas. Es una gran ciudad y me encanta la comida e ir a los restaurantes. Lo disfruto.

¿Qué sabía sobre la ciudad y el club antes de que llegar y qué aprendió cuando llego?

Para venir hablé con un excompañero de equipo de los Chicago Bulls, Matt Thomas, que jugó aquí. Cuando estaba viendo de venir para aquí, le pregunté y me dijo que era una gran experiencia. Me habló sobre el club y que le encantaba. Le maravilló el tiempo que estuvo aquí. Así que eso es lo que sabía al venir aquí. Y ahora que estoy aquí, me encanta y lo disfruto. Hay muy buena comida y muy buena gente.

¿Hablar con Matt Thomas fue algo que lo convenció para venir aquí?

Sí, creo que tener su opinión y ver su experiencia me ayudó mucho, porque éramos antiguos amigos. Solo hablar con él y realmente tener una idea de cómo es venir aquí.

¿Le sorprendió la atmósfera en su primer partido con Breogán?

Sí, fue un gran apoyo de los aficionados. He tenido algo así en mi etapa en la universidad de Kansas. Fue genial, se ocuparon todas las localidades y estaban por todas partes. Fue una gran experiencia y superdivertido. Espero que traigan todavía más ganas en las próximas semanas.

Ha jugado contra un equipo de Euroliga como el Barcelona. ¿Esa exigencia es comparable con la de un equipo de la NBA?

Sí, al final estaba uno de mis compañeros (en la NBA), Tomas Satoransky. Él fue mi compañero en los Bulls y jugamos contra él. También jugué contra Ricky Rubio cuando estaba en los Cleveland Cavaliers. Tienen mucha experiencia de la NBA y hay muchos jugadores que estuvieron en la liga. Fue divertido, aunque nos dejamos ir de 9 u 8 o algo, pero fue una experiencia genial.

Eso solo pasa por estar en esta gran liga, tener exjugadores NBA y ver el respeto que reciben por ello

¿Fue importante para usted que hubiera jugadores que conocía de esa etapa NBA en la liga?

Sí, es genial ver a los compañeros con los que jugaste o contra los que jugaste, ver a algunos de los que conocías. Eso solo pasa por estar en esta gran liga, tener exjugadores NBA y ver el respeto que reciben por ello. Hacen que cada partido sea difícil y un gran desafío. No puedes relajarte en ningún partido, tienes que estar preparado, estar centrado y listo para jugar en cada partido.

Sabe que viene a un club con una situación difícil, ¿eso le motiva?

Sí, me motiva mucho. Es un desafío y es algo muy serio. Tenemos que prepararnos, ver muchos vídeos y estar listos para jugar los próximos partidos. Estoy muy confiado en que podemos hacerlo.

El norteamericano asume con ganas el reto de mantener al Obradoiro en ACB / Jesús Prieto

¿Qué le pide el cuerpo técnico hacer en el campo?

Me piden ser un líder, jugar mi juego y ser agresivo. Cada vez que estoy en el campo, usar mi habilidad atlética para hacer jugadas y ser un líder en el campo.

En el último partido tuvieron problemas en el último cuarto. ¿Qué cree que necesita mejorar el equipo para llevarse esas victorias?

Sí, es el momento para batallar. Ejecutar las jugadas y ser más intensos en defensa, es clave mejorarlo y nos faltó en el último partido. No podíamos llegar a la misma velocidad que ellos, así que necesitamos hacer un mejor trabajo en esos momentos y encontrar esa voluntad de ganar. Así que con la comunicación, con la preparación y manteniéndonos unidos, como un todo, podríamos resolver esos problemas.

¿Qué le diría a los aficionados?

El apoyo de los fans será importantísimo. Tener ese apoyo, esa energía cuando encestas, te ayuda. Además, la confianza de los oponentes decae un poco más cuando escuchan al público, la energía que hay en el pabellón mientras están cantando a nuestro favor. Entonces, su apoyo nos ayuda mucho y eso nos mejora.