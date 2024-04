Moncho Fernández: "No han estado muy bien el segundo y el tercer árbitro"

Moncho Fernández, técnico del Obradoiro, reconoció en rueda de prensa tras la derrota ante el Manresa que los colegiados cometieron una serie de errores y consideró que no estuvieron muy acertados, aunque señala que lo que definió la derrota fueron las 20 pérdidas de su equipo y la falta de finalización en contraataque.

Primero analizó en sala de prensa lo que para él fue el choque: “Al inicio, creo que conseguimos cambiar la forma en la que ellos anotan, pero Brancou Badio estuvo excepcional. En la segunda parte lo hicimos mejor y aún así meten canastas definitivas. El partido, por los cauces en los que iba, se iba a definir en el momento que un equipo cogiera una escapada buena. Lamentable, nosotros tuvimos muchas buenas defensas en las que acabamos con pérdidas. En contraataque, me parece que no hemos sido capaces de anotar una sola canasta. Han sido todo pérdidas”.

A continuación, y como muestra del pésimo arbitraje vivido en Sar, el Alquimista fue preguntado por la medida en la que esto decidió el juego y en esta ocasión era inevitable hablar: “No se puede medir, porque al final lo que tienes que medir son las 20 pérdidas. En alguno mano a mano, donde Manresa va realmente agresivo, hemos perdido el balón y podrían haber sido falta. La técnica, por ejemplo, viene precedida de la última acción del tercer cuarto, donde reboteamos y sale Dotson botando el balón y está Pedro Martínez dentro de la pista, organizando el balance, y es técnica, porque él estaba avisado al igual que yo. Eso es lo que les protesto. Como estaba avisado y entro en la pista, me pitan la técnica. Luego hay una jugada clave que luego además la pide Manresa para revisar que es falta de Travante (Williams) y se la pita a Rigo (Mendoza). Es una falta importante porque estamos, si no me equivoco, dos abajo y nos cuesta dos tiros libres. La verdad que creo que no han estado muy bien el segundo y el tercer árbitro. No porque lo pretendiesen, pero creo que no han estado muy bien”.