El Compos inundará A Quintana el viernes de la Ascensión con música de acento picheleiro

El programa de las fiestas santiaguesas de la Ascensión incluirá la segunda cita del festival ComposFest promovido por la SD Compostela y el Ayuntamiento de Santiago en el que participan Dios Ke te Crew, Boyanka Kostova y Cool Nenas. La cita está programada para el viernes, 10 de mayo, a partir de las nueve de la noche. El escenario será inigualable ya que la música inundará la plaza da Quintana a la que el público podrá acceder de forma gratuita.

La SD Compostela vuelve a tomar, con sus tradicionales colores azul y blanco, la santiaguesa plaza da Quintana el viernes de la Ascensión con la segunda edición del ComposFest. La iniciativa fue presentada este martes en rueda de prensa en el pazo de Raxoi por Pilar Lueiro, concejala de Fiestas; Antonio López, rector de la USC; Javier Martín, responsable del área de Educación de Lenovo; y Miguel Fernández, gerente de la SD Compostela.

La concejala Pilar Lueiro recordó que el Composfest concidirá un año más con las Fiestas de la Ascensión, y será un evento gratuito en el que “unimos dos pasiones compostelanas: la música y el Compos” y “apostamos por artistas y agrupaciones locales o vinculados con Santiago”.

El ComposFest es un festival promovido por la SD Compostela, junto con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el objetivo de darle la mayor visibilidad posible a proyectos musicales que, o bien están formados por gente de Compostela, o bien desarrollan su actividad artística desde la ciudad del Apóstol. Tras una primera edición que apostaba por el pop rock, llega ahora una segunda entrega que da el protagonismo a las músicas más urbanas de la mano del trap de Boyanka Kostova, el rap de Dios Ke Te Crew y el DJ set de Cool Nenas.

Boyanka Kostova, dúo santiagués pionero del trap en lengua gallega, mete en su coctelera la ironía, el folclore regional y los ritmos tradicionales añadiéndole sonidos urbanos, contemporáneos y electrónicos que dan como resultado puro flow rural. Trap de aldea, pero universal. Una verbena de pueblo exótica en la que los nuevos temas del dúo se alzarán como himnos el próximo diez de mayo.

Como merecedora del título de banda más emblemática del hip hop gallego, el ComposFest contará en su cartel con Dios Ke Te Crew que, tras dos décadas cultivando temas de alto impacto, y haciendo explosionar escenarios de todo el país, llega a la plaza de la Quintana con un espectáculo electrizante en el que la crew gallega presentará nuevas creaciones y repasará los éxitos más destacados de su prolífica trayectoria, en una noche de música gratuita con impronta compostelana.

Y como colofón festivo para la cita, Kimberley Tell, Dani Costas y la santiaguesa Maria Grep, unirán fuerzas en el escenario bajo su fórmula Cool Nenas con el particular rave de dibujos animados con el que están revolucionando el concepto de DJ set allí por donde pasan. En sus sesiones predominan los clásicos atemporales y muchos otros hits del momento a los que acompañan coreografías de energía pegajosa que contagian rápidamente al público. En estos poco menos de dos años de historia recorrieron la geografía española en festivales y salas tan importantes como el FIB, Low Festival, Sano Sano Festival, SonRías Baixas, Warm Up, VIDA Festival, Vive Nigrán, Nachiños, Polifonik Festival, sala Atribuirlo... y en las próximas fiestas de la Ascensión pondrán a bailar a toda la plaza da Quintana con un espectáculo energizante y divertido para cerrar la velada.

El festival dará comienzo a las nueve de la noche, será de entrada libre para el público, y contará con el patrocinio de Lenovo, el apoyo de la Universidade de Santiago, Adidas y Hyundai Hyupersa Santiago y la organización de Correveydile.