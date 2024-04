El Compos tumba al Real Avilés en el Vero Boquete y apura sus opciones de 'playoff' hasta el final

La SD Compostela sumó este domingo en el Vero Boquete tres puntos vitales ante el Real Avilés Industrial (3-1) para continuar hasta la última jornada del campeonato en la pelea por entrar en el playoff de ascenso a 1ª RFEF. No obstante, no depende de sí mismo para lograr el objetivo, tras el empate in extremis del Langreo, cuando jugaba con un jugador menos, frente al Zamora (1-1), gracias a un tanto de Nané en el minuto 90, lo cual rebajó la euforia que hasta ese momento se vivía en San Lázaro, sobre todo cuando el equipo de David Movilla se adelantó en el marcador en el tramo final del encuentro, desatando gritos de "Sí se puede" en el Vero Boquete.

Tras la solvente victoria ante el Avilés, el Compos es séptimo en la tabla, con los mismos puntos, 47, que el Langreo, sexto y con el gol average a favor con respecto a los de Antón Permuy, y a uno del Rayo Cantabria (48), que, tras su triunfo en el campo del CD Covadonga (0-2), es quinto, la última plaza que permite disputar la fase de ascenso. En la última jornada, el equipo cántabro recibe al Compos y el Langreo se mide a domicilio al Cayón, ya matemáticamente descendido.

Tras sumar tres puntos ante el Real Oviedo Vetusta en El Requexón, el Compostela encaró la penúltima jornada del campeonato, que se disputó en horario unificado, entendiendo la importancia del envite para apurar sus opciones de playoff, y sabiendo que este podría ser el último partido del curso ante su afición. Y en un inicio de encuentro trepidante, en un intervalo de solo cuatro minutos, anotó dos tantos. Pep Caballé abrió el marcador en el 15' y David Grande estiró la ventaja en el 18' (2-0).

Pese a encajar dos golpes casi seguidos, el Avilés no se fue del partido, poco a poco fue sumando aproximaciones al área del Compos y obtuvo el premio del gol casi a la media hora de juego. En el 28', Trabanco se internó por la banda derecha y su centro atrás lo aprovechó Davo Fernández para batir a Pato Guillén. A partir de ahí, el equipo asturiano adquirió confianza y entraron las dudas en las locales, aunque hasta el descanso no se contabilizaron acciones de peligro en ninguna de las dos áreas.

Tras el paso por los vestuarios, el Compos manejó mejor el partido y logró el gol de la tranquilidad en el inicio del segundo acto, tras una precisa acción entre Samu Rodríguez y Manu Ramírez. El 14 del Compos inició una conducción y se apoyó en el 22, cuya dejada situó a Samu ante el meta rival, para firmar el 3-1 con un tiro ajustado al poste de la portería defendida por Davo.

Ya con dos tantos de ventaja en el marcador, la esedé manejó los tiempos del partido, se sintió muy cómodo sobre el césped del Vero Boquete y controló el partido hasta el final. Un periodo que coincidió, además, con el tanto del Zamora en Langreo, que se celebró en las gradas como un gol del Compos, ya que si el equipo asturiano hubiese perdido, los de Antón Permuy se jugarían el billete al playoff en un cara a cara final ante el Rayo Cantabria. Pero el gol de Nané sobre la bocina en el Nuevo Ganzábal modificó notablemente el escenario de partida para la última jornada, en la que el Compos tendrá que ganar en La Albericia y esperar que el Langreo no sume tres puntos en el Fernando Astobiza.