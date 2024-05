El HC Raxoi logra la gesta del ascenso a la élite del hockey arropado por su afición

Sufrimiento, regreso y premio final para el HC Raxoi. Partido de alta tensión el vivido este sábado en Vite, en el que el conjunto compostelano buscaba una victoria que le llevara matemáticamente a la OK Liga Iberdrola, máxima categoría del hockey nacional.

Un partido entre el segundo y tercer clasificado de la Liga Ok Plata, el ENE Oposiciones CPM-LENA, que no defraudó por su intensidad, emoción y resultado final a una grada de Vite que no dejó de animar en absoluto al equipo santiagués, que recibió numerosos apoyos a lo largo de la semana en las redes sociales de otras entidades deportivas de la ciudad, en un ejemplo de compañerismo y solidaridad entre clubes.

SD Compostela, Rosalía Fedesa, ADM Peleteiro y Victoria FC apoyaron en sus redes al HC Raxoi, que también recibió apoyos de fuera de la ciudad, como mensajes de la Escola Lubians de Carballo y del HC Coruña Feminio, equipo de la OK Liga Iberdrola, además de otros clubes de hockey en Santiago, como el CH Compostela.

El encuentro

El partido empezó de forma negativa para el Raxoi, que saltó a la pista con más nervios que el conjunto asturiano del ENE Oposiciones-Lena. El equipo visitante vio como en dos rápidas contras se adelantaba en el marcador y se fue al descanso con un resultado de 0-2. Un marcador que no reflejaba el dominio constante del equipo local, que poco a poco se fue deshaciendo de sus nervios y acabó la primera parte siendo claramente dominante.

El descanso y la charla técnica de Ainhoa García dieron sus frutos. El conjunto local salió con ganas de remontar el marcador, ante una defensa muy ajustada del conjunto asturiano.

Segunda parte

La segunda parte fue de un constante ataque por parte del Raxoi, que finalmente, en el minuto 13, consiguió batir la portería rival, con un gol de Naiara Vaamonde que trajo esperanzas a la grada. Los goles de Lucía Velo, el último a falta de 3 minutos para el final, culminaron la remontada y dieron alegría al pabellón Vite.

El club quiere agradecer todos los mensajes de ánimo y felicitaciones recibidos en las redes sociales, y a todas las autoridades presentes en el pabellón, que apoyaron con su presencia a las chicas de Raxoi.

Desde la directiva quieren resaltar que este éxito del deporte femenino en Santiago no hubiera sido posible sin el trabajo iniciado en 2016, cuando la directiva de entonces, encabezada por Arturo Pereiro, tenía claro que el club, además de los equipos masculinos, tuvieron que apostar por la promoción del deporte femenino.

Ocho años después, esa semilla hizo posibles los éxitos de hoy. Ahora toca buscar el apoyo necesario, tanto a nivel de instituciones como de patrocinadores privados, que quieran asociarse a un proyecto de futuro del deporte femenino al más alto nivel en la ciudad.

Necesidad de patrocinios

El aspecto económico es fundamental, como también lo es disponer de unas instalaciones acordes al nivel deportivo y con horarios suficientes para competir en igualdad de oportunidades con el resto de selecciones nacionales. Todo un reto a conseguir en un corto espacio de tiempo.