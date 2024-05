“El factor económico es fundamental para el ascenso y el de las instalaciones prioritario”

Miguel Rodríguez del Corral, presidente del HC Raxoi, está viviendo una combinación de emociones. El equipo femenino lograba el ascenso a la élite del hockey en España, la OK Liga Iberdrola, lo que los ha llenado de ilusión. Pero ahora, sabe que le toca vivir unas semanas de mucha dedicación para conseguir los fondos y las infraestructuras necesarias para consolidar el ascenso. De no conseguir ese respaldo económico y de instalaciones, el club podría rechazar subir de categoría, por lo que ruega por encontrar ese respaldo.

¿Cómo vivieron ese último partido que les dio el ascenso?

En primer lugar, con los nervios normales, pero con la tranquilidad de que si pasaba algo aún teníamos otros dos partidos por delante para solucionarlo. Era un momento muy importante para el club e histórico para Santiago. Es la primera vez que la ciudad puede contar con un equipo femenino en el máximo nivel. Estamos acostumbrados a los equipos masculinos, al Compostela y al Obradoiro, pero en chicas es la primera vez. Era una responsabilidad enorme y con unos nervios muy grandes, porque ha sido en un proceso que ha explosionado en los últimos cuatro años. Hemos pasado de un equipo sénior a un equipo en OK Plata, que cuando debuta el primer año ya lo hace muy bien. En el segundo año, ya se mete ahí y ahora está en Ok Liga. Ayer era deporte base y hoy equipo de primera nacional.

¿La posibilidad del ascenso era algo con lo que contaban?

No. El año pasado las chicas quedaron sextas, pero acabaron la primera vuelta cuartas. Se metieron en la Copa Princesa, que ya fue un éxito espectacular. Pero este año intuíamos que les iba a ir mejor, sobre todo por los refuerzos que habíamos tenido. Vino una jugadora de Coruña que ya estaba en el club como entrenadora. Intuíamos que lo podrían hacer mejor y ha sido una sorpresa muy agradable. Pero no te miento cuando ya a mitad de temporada vimos que iban muy bien y ya se empezó a plantear. Acabaron segundas en la primera parte de la competición y se volvieron a clasificar para la Copa Princesa. Perdimos a los penaltis contra el CP Alcalá, contra un equipo que tiene todas las facilidades del mundo para entrenar, para competir y para viajar. Tienen un equipo técnico que viajó con casi siete personas y nosotros con nuestra entrenadora, la delegada y poco más.

Dinero e infraestructuras

En primera, intuyo que esas diferencias se harán más grandes y ustedes comparten el pabellón con otros dos clubs con 40 equipos en un pabellón...

Sí, la verdad es que el salto de Ok Liga es absolutamente radical. Podríamos estar hablando de Primera Federación de fútbol a Primera División. Es como si el Dépor ahora ascendiese directamente a primera y no fuese el Dépor, sino el Arenteiro, con todos mis respetos. Pero no mete 30.000 personas en el campo ni tiene una instalación de esas características. Es un salto enorme, no tiene nada que ver, ya no solo a nivel económico, porque el presupuesto de un equipo de OK Liga Iberdola casi duplica al presupuesto anual que tenemos nosotros actualmente con dos equipos en nacional más toda la base. Necesita unas instalaciones, unos recursos materiales y una gestión a nivel de staff técnico totalmente diferente. Nosotros, a día de hoy, tenemos dos días para entrenar hora y media y entrenando fuera pagándolo nosotros, desplazamientos y alquileres. El año que viene es absolutamente inviable. Estas chicas necesitan entrenar cuatro o cinco días a la semana. Dos horas y media o tres cada día.

El salto de Ok Liga es absolutamente radical"

En el plano económico, buscarán obtener ese apoyo que os permita subir a la OK Liga.

Es absolutamente imprescindible. Nosotros, realmente, somos un equipo de base y las chicas lo llevan haciendo extraordinariamente bien. Todo esto surge de un proyecto de 2016, porque el deporte femenino y el hockey patines estaban muy en pañales. Todo esto ha ido creciendo muy poco a poco hasta que de repente empieza a explotar. Sí es cierto que las categorías sub17 se han clasificado varias veces para el Campeonato de España, que estaba muy bien, pero conseguir tener un equipo en Ok Plata ya fue un éxito. Tenemos unos patrocinadores con los que estamos absolutamente agradecidos, pero no les vamos a poder pedir el esfuerzo económico que supone estar en una OK Liga. La iniciativa privada, ojalá llegue. Hemos empezado ya a tantear, a mandar mensajes. Hoy por la mañana mandé 15 correos electrónicos a 15 empresas distintas. Tenemos una ventaja, que es que el club tiene los proyectos aprobados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) dentro de España Compite y Universo Mujer, que hace que cualquier donante de nuestro club se beneficie de una bonificación del 45 % de lo donado en el impuesto de sociedades hasta un máximo de 50.000 euros. Ojalá encontremos uno así, que con 50.000 euros se podría ahorrar 22.500 y por 27.000 euros puede ser patrocinador principal de un equipo de élite, que lo emiten por Teledeporte y tiene repercusión nacional e internacional.

El equipo femenino de Santiago

Son el equipo referente a nivel femenino en la ciudad, pero quizás falta que lo conozca toda la ciudadanía. ¿Aún les falta un respaldo en la visibilidad para consagrarse?

La verdad es que el hockey sigue siendo un desconocido en Santiago. Incluso entre amigos míos, porque yo tengo una hija pequeña que juega y publico noticias de ella. Se sorprenden porque en Santiago se juega el hockey. Les suena que hay un club, pero somos tres clubes los que estamos en Santiago y los tres estamos haciendo las cosas bien. Hoy nos toca a nosotros, pero a lo mejor mañana le tocará a otro. Eso quiere decir que todos estamos progresando. Pero sí que falta ese reconocimiento y decir que en Santiago se juega el hockey. No solo es el Liceo el que juega el hockey en Galicia, hay muchos clubes que juegan el hockey y nosotros, afortunadamente, subimos a la élite.

Miguel Rodríguez con los jugadores de los equipos base a sus espaldas en el pabellón de Vite / Antonio Hernández

Para poder estar en estas categorías siempre van a necesitar algún fichaje, pero por encima de todo imagino que precisan la base.

Nosotros no podemos perder de vista que somos un club de deporte base. Somos un club de cantera que tiene que recuperarla. Tenemos una pirámide un poco invertida que este año hemos conseguido solucionar, pero falta captar más niños y ampliar esa base. Tenemos una generación de niñas de 14, 15, 16 y 17 años que están haciéndolo extraordinariamente bien, pero que no podemos quemar llevándolas para arriba. Ya nos ha pasado, porque el salto es muy importante. Desplazarte a Asturias, Navarra, Alicante, Madrid o País Vasco supone para las niñas perder muchos fines de semana. Lo ideal, desde un punto de vista casi utópico, es poder tener un equipo en OK Plata de categoría base, con niñas del club y que puedan ir incorporándose poco a poco al de máximo nivel. Así permitiríamos que las niñas que lo quieran ir dejando, por sus estudios, puedan mantenerse en una categoría inferior y no abandonen el deporte.

Posibilidad de no ascender

A la hora de poder llegar a la élite, ¿hay un riesgo real de no poder subir?

El factor económico es fundamental para el ascenso y el de las instalaciones prioritario. Tenemos que ver cómo solventarlo porque las previsiones del Concello son que en diciembre-enero estemos de vuelta en Vite. Pero nosotros tenemos que homologar una pista y que nos la acepten para septiembre-octubre o noviembre-diciembre. No sabemos a día de hoy cuál va a ser esa pista. Lo que también tenemos muy claro en la junta directiva es que no podemos hipotecar el futuro del club por empeñarnos en salir en la élite. Sería una desgracia y una depresión a nivel deportivo importante, pero no podemos hipotecar el futuro. Por experiencia, conocemos demasiados casos de clubes que lo han hecho y acaban desapareciendo. Es mejor renunciar a tiempo si no se encuentran los apoyos necesarios, que esperemos que no. Sabemos que el Concello tiene muy buena disposición, así nos lo ha transmitido. No sabemos cifras todavía y esperamos arreglar entre el Concello y que alguna empresa privada de Santiago que se apiade de nosotros.

Un club social

De cara a la ciudadanía, ¿qué les dirías para animarlos a que le den una oportunidad al hockey?

Lo primero que haría sería invitarlos a todas las jornadas de puertas abiertas que hacemos nosotros. Normalmente en septiembre, Semana Santa y en junio ofrecemos un par de semanas totalmente gratuitas para que la gente venga a probar. Después, que vengan a ver cualquier partido de la base, porque realmente el hockey es un deporte que engancha desde el primer momento. Cuando ves a los niños patinar a esas velocidades, el meter un gol y la emoción... Combina la espectacularidad que pueden tener deportes de equipo de pelota con el patinaje.

También sorprende que son de los pocos clubs en Galicia y España en tener equipo femenino y masculino en categoría nacional.

Realmente el hockey tiene una particularidad, que es que hasta la categoría júnior es mixto. Eso hace que niños y niñas estén compitiendo permanentemente hasta una edad muy avanzada y que la progresión sea muy pareja en todos. De hecho, las niñas a veces salen beneficiadas porque el esfuerzo físico tiene que ser superior. Pero eso es bueno para ellas. Por eso también nosotros podemos tener niñas que juegan muy bien, porque están acostumbradas a competir contra niños. En otros deportes como fútbol, esa etapa mística va antes. Nosotros lo podemos mantener.