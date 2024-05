El Obradoiro cumple derrotando a un duro Palencia y le mete toda la presión al Granada

Los hombres del Monbus Obradoiro han hecho lo que dependía de ellos superando al Zunder Palencia por 75-81, en un encuentro marcado por la igualdad entre ambos equipos y donde los locales complicaron mucho el choque a los compostelanos, queriendo brindarle una victoria a sus aficionados en su último encuentro en casa en ACB al ser el único equipo que ya ha confirmado su descenso.

Con este triunfo, el Obradoiro mete toda la presión al Granada e incluso al Breogán, que se medirán a Zaragoza y Andorra respectivamente. Lo harán sabiendo que los de Moncho Fernández obtuvieron esa décima victoria que, momentáneamente, los saca del descenso.

Gran inicio anotador del los compostelanos que salieron con un parcial 0-5. Una canasta de Pustovyi y triple de Howard que se dispararon de salida. Pasecniks rompió el parcial en la pintura con una canasta fácil pero los seis rebotes ofensivos culminados con una canasta fácil de Zurbriggen desde el 6,75 ponían tierra de por medio para los de Moncho Fernández.

Un problema en el videomarcador paralizó el partido unos minutos en el momento en el que Obradoiro dominaba y con Pasecniks con dos personales que mandaba al center de palencia al bánquillo. Con el 4-10 y cuando parecía que los visitantes podían dispararse en el luminoso, apareció Hands con una penetración para achicar agua. Los cambios en el bloqueo directo dieron crédito defensivo al equipo descendido que no dio credenciales de tal situación al menos en los primeros compases.

A 3:45 del final del primer asalto, un triple de Hands puso a rebufo al cuadro morado. El propio en Hands en la siguiente acción ofensiva tiró de muñeca para con un triple lejano y en un momento on fire clavar otro triple lejano para dar la primera ventaja a los morados a tres minutos para el final del primer cuarto que obligó a Moncho Fernández a pedir tiempo muerto. En un ejercicio de paciencia y tras varias transiciones en semigancho Blazevic hacía el 14-17. Con 17-19 se llegó al final de un primer acto lleno de alternancias.

Tras la reanudación, un Palencia muy corajudo salió a por todas y con el 26-24 después de canasta de Vurst a seis minutos para el descanso Moncho Fernández se vio obligado a pedir tiempo muerto. Los capitalinos, sin presión ni complejos, dejaron su mejor versión que por momentos ponían en jaque a Obradoiro. No obstante a la salida del tiempo muerto Benítez clavaba un triple muy meritorio al que respondió Mendoza con una canasta elaborada que mantenía vivas las expectativas de los visitantes ante un equipo que compitió manteniendo digna la liga.

No obstante, las protestas locales a 1:57 para el descanso derivaron en un técnica que acabó en tiro libre anotado por Howard para el 33-31 que mantenía muy ajustada la contienda. La rabia local se denotó a un minuto para el descanso en un triple de Hands, que engordaba la diferencia al 37-31. Una falta de Kamba sobre la bocina permitió, a falta de una seis décimas, a Zurbriggen ir al 4,60 para anotar dos tiros libres que cerraban el segundo cuarto con 38-33. Lo mejor los once rebotes ofensivos al descanso y lo peor que no pudieron sacar provecho de ello.

Después del descanso, Palencia no bajó el pie del acelerador y de salida firmó un dos más uno de Piñeiro, en contragolpe a asistencia de Ortega. La respuesta inmediata llegó desde el perímetro con un triple de Dotson que mantenía a los gallegos en el partido.

Pasecniks, más liberado de faltas, convertía un pick&roll pero de nuevo Dotson de tres silenciaba el pabellón con un triple que significaba el 45-41. Las canastas del Monbus venían de buenas situaciones pero servían para mantener en la contienda a los visitantes con un triple de Howard para el 45-44 que dejaba todo abierto a cinco minutos para el final del tercer cuarto.

A 3:05 para el final del tercer cuarto y desde el poste bajo, Blazevic en semigancho y después de mucho tiempo volvía a poner a Obradoiro por delante con una canasta que significó el 45-46 y que obligó a Luis Guil a pedir tiempo muerto. A 2:49 Zurbriggen y en un duro golpe con Benítez se tuvo que retirar con una hemorragia en la nariz en uno de los mejores momentos para Obradoiro.

Guil fue objeto de técnica por protestar una falta sobre Scrubb que de tres tiros libres (2 de falta y 1 de la técnica) solo anotó uno para el 53-51. Un 3 mas uno de Frankamp parecía que el Palencia llegaría con una pequeña renta, pero dos tiros libres convertidos por Scrubb desde el 4,60 dejaban el marcador 57-55 a falta de diez minutos para el final.

En el último asalto, Blacevic vio la cuarta personal en una falta sobre Pasecniks que erró los dos tiros libres con 61-58 a 7:20 para el final del partido. A 6:05 Dotson con un triple desequilibrado empataba la contienda a 61 puntos. Mendoza obra de falta se fue al tiro libre y convertidos los dos y con parcial 0-5 daba ventaja a Obradoiro para el 61-63. Un Dotson desatado en la segunda parte ampliaba la renta en una penetración que significó el 61-65.

Blacevic vio la quinta personal a 3:12 y con todo abierto. Pustovyi con mucho mérito silenció el pabellón con una canasta que supuso el 63-69 y que obligó al Luis Guil a pedir su último tiempo muerto. Un triple de Howard a dos para el final supuso la sentencia a favor de Obradoiro, que supo sufrir para acabar llevándose el gato al agua. Palencia no acabó de entregar la cuchara hasta el toque final de bocina pero Obradoiro supo sufrir para llevarse el gato al agua y llevarse el partido con un resultado final de 75-81