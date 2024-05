“Los dos próximos partidos tenemos que afrontarlos como si fueran encuentros de playoffs”

Thomas Ryan Scrubb (septiembre de 1991, Richmond, Canadá) acaba de superar por un crédito a Alberto Corbacho como el jugador con mayor valoración en ACB con el Monbus Obradoiro al alcanzar la cifra de 1.416. Pese a todo, el alero canadiense no le da mucha importancia al hito y tiene su mente puesta en la salvación.

Se ha convertido en el jugador con mayor valoración en el Obradoiro, ¿cómo lo recibe?

Obviamente, es un sentimiento especial ser el mejor jugador en valoración. Es un honor y estoy feliz con el trabajo que he hecho, sobre todo de que haya sido sucesivo en estos tres años.

En la última entrevista le pregunté si veía en el futuro su camiseta retirada. Ahora me gustaría saber si tiene en mente superar más récords aquí.

Ahora mismo no es muy importante para mí. Me parece bien, pero creo que es más importante que, especialmente esta temporada, terminemos con dos triunfos. Creo que ha sido un año difícil y creo que es complicado estar satisfecho con algo más que no sean estas últimas victorias para quedarse en la ACB. Creo que es lo más importante ahora y es difícil disfrutar de la otra cosa, tenemos que enfocar en estos últimos dos partidos.

Pero logrando la permanencia, ¿estos hitos harán que estés más feliz?

Sí, creo que la salvación es lo más importante, pero esas cosas sí me dan un sentimiento positivo a mayores.

El obradoirismo

Los aficionados también vieron ese récord y te han enviado su cariño. ¿Es importante sentir ese respaldo, especialmente a ustedes en esta situación?

Sí, creo que ha sido una temporada muy difícil para todo el equipo. No ha habido muchos momentos felices, pero creo que cualquier signo de positividad de la grada nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y será un refuerzo para intentar apretar para cosechar el siguiente triunfo. Creo que todo el apoyo que podamos recibir es valorado positivamente.

Victoria sobre Andorra

¿Cómo se siente sobre la victoria de la última semana?

Creo que fue uno de nuestros mejores partidos defensivos. El Andorra ha estado jugando bien durante los últimos meses, así que pensé que iba a ser un encuentro difícil, pero sentí que como equipo hemos hecho un buen partido y lo hemos hecho mejor que en el resto de la temporada. Es un buen momento para ir a estos últimos partidos, así que tenemos que mantener esa confianza y seguir adelante.

Siempre juegan con una intensidad alta, pero creo que en este partido fue aún mayor que en el resto de encuentros, luchando por cada balón suelto. ¿Cree que para tener estas dos últimas jornadas deben jugar con la misma intensidad que vimos en el último choque?

Sí, por supuesto, aunque no será fácil. Pienso que los dos próximos partidos tenemos que afrontarlos como si fueran encuentros de playoffs. Quizás nuestro juego no será siempre el más bonito, porque creo que tendremos que estar contentos si encestamos, pero no podemos depender de los canastas y de que sea un juego fácil. Tenemos que estar muy concentrados en nuestra intensidad y en nuestra defensa. Eso es lo que nos va a asegurar los triunfos.

Sentí que el Breogán iba a ganar ese partido porque era muy importante para ellos"

El Breogán ganó el último partido. ¿Fue una sorpresa que lo hicieran con una diferencia tan grande contra Tenerife?

No, sentí que iban a ganar ese partido porque era muy importante para ellos. Tenerife viene de jugar la Basketball Champions League y de otro gran encuentro contra el Unicaja de Málaga la semana pasada. Fue natural para ellos no tener el mejor partido. Así que sí, me lo esperé. Creo que todos los equipos estamos concentrados en controlar lo que podemos y tenemos que poner el foco en ganar los últimos dos choques y esperar con los mejores resultados.

Visita a Palencia

¿Qué hay que hacer para ganar al Palencia?

Creo que tenemos que ser más intensos que ellos y va a ser un partido difícil. No se juegan nada, pero para ellos es el último partido en casa con sus aficionados y creo que van a intentar jugar lo mejor posible. Debemos trabajar en los intangibles, jugar duro, sobre todo en defensa defensa. Así, deberíamos estar en una buena posición para ganar.

¿Es importante para el equipo saber que el obradoirismo va a ir con el equipo a Palencia?

Sí, claro que nos ayuda. Fue bueno en Madrid también, había muchos aficionados allí. Tendremos toda la ayuda que podemos obtener. Tenemos que ganar en este final y creo que podemos hacerlo juntos.

Compañeros de equipo

¿Cree que Janis Timma es un jugador muy importante para el equipo? Porque vimos que viene de la lesión y ha hecho un partido prácticamente perfecto...

Sí, creo que tiene mucha experiencia. Es un jugador muy inteligente y creo que nos ayuda mucho en el juego. Ha dado un paso para adelante en el último choque y creo que vamos a necesitar a todos. No sabemos quién será el siguiente en dar ese paso, pero tenemos muchos jugadores que están jugando lo mejor posible y eso nos ayudará a ganar.

Devon Dotson fue otro fichaje que ha sido muy importante y donde el club sentía que necesitaba un jugador con ese rol, ¿cree que han encontrado lo que les faltaba?

Fue clave en este partido y realmente ayudó a ganarlo. Los bases nos están dando mucho y eso abre muchas posibilidades para el resto de los chicos. Fue genial poder jugar así el último partido. De nuevo, vamos a necesitar que todos aporten. Espero que continúe así en estos últimos dos choques y así todos podremos beneficiarnos de eso.

El lado más personal

Tiene a su familia en Santiago y su esposa también juega a baloncesto aquí. Me gustaría saber si ven los partidos de cada uno y si hablan de como mejorar.

(Risas) Sí, he visto algunos de sus partidos y ella ha visto la mayoría de los míos. Pero no decimos mucho sobre ello. No entramos en muchos detalles. Hablamos de los resultados y de cómo jugamos.

¿Puede decir que el baloncesto es el amor de tu vida? No solo romántico, sino familiar, por su hermano, y obviamente profesional.

Sí. Crecí con mis padres también jugando al baloncesto, así que ha sido una parte importante de mi vida. Obviamente, ahora mismo es la cosa más importante. Pero no lo diría así, porque cuando se termine, ya no lo diré. No siempre va a ser el amor de mi vida, creo que va a terminar algún día. Así que ahora mismo sí, así que estoy feliz de disfrutar de ello mientras siga.

Con estos antecedentes, será difícil que sus hijos no jueguen al baloncesto...

No, no me importa mucho eso. Si juegan y lo disfrutan, me encantaría, pero no voy a obligarlos a jugar. Me encantaría si lo hicieran, pero es su decisión. Obviamente, estarán alrededor de nosotros, con sus padres, pero en el futuro veremos lo que sucederá.

Un último mensaje

¿Qué le diría al obradoirismo después de todo el apoyo que les han brindado?

Obviamente, es una gran ayuda. Durante los últimos meses, los aficionados han sido muy buenos. A pesar de que no han podido llenar el pabellón durante toda la temporada, creo que cuando están con su fuerza total nos ayuda mucho. Lo apreciamos e intentaremos hacerlos sentir orgullosos esta semana.